Hupi, l’invention géniale d’une remorque caravane pour les voyageurs en vélo électrique

Tous les ans, de nombreux passionnés choisissent de découvrir la France ou l’Europe aux guidons de leurs vélos. L’arrivée des vélos électriques a donné un nouvel élan à ce mode de vacances original. Et chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à enfourcher leurs montures pour des vacances inédites. Certains optent pour des relais d’étape pour passer la nuit dans un lit confortable. Tandis que d’autres choisissent les petites remorques de vélo, avec lesquelles il est possible de s’arrêter n’importe où pour faire une sieste et même passer la nuit à la belle étoile ou presque. Parmi les nouveautés dans ce domaine, nous vous proposons de découvrir la remorque Hupi, conçue en Finlande, qui offre non seulement le couchage, mais également la possibilité de recharger les batteries de son vélo électrique. Découverte.

D’où est venue l’idée de cette invention géniale ?

L’idée de la remorque Hupi a germé dans l’esprit d’Urpo “Upi” Merranmaa. Cet homme n’est pas un fervent cycliste, mais lorsqu’il reçoit un vélo électrique en cadeau, il envisage de partir pour quelques jours en autonomie. Le problème est qu’il n’a absolument pas l’intention de dormir à même le sol, dans une tente classique. C’est ainsi qu’il se lance dans la construction de sa propre remorque de vélo sur mesure, conçue pour faciliter ses aventures.

La remorque Hupi, qu’est-ce que c’est ?

Cette petite remorque caravane de vélo offre non seulement un intérieur spacieux disposant d’une chambre et d’un petit coin repas, mais elle a aussi une originalité très utile. Culminant à 150 cm de hauteur, le toit de la remorque intègre un kit solaire qui permet d’alimenter les accessoires intérieurs et de recharger le vélo électrique. On adore l’idée de pouvoir disposer d’électricité à tout moment et de ne jamais tomber en panne de batteries sur le vélo ! De plus, elle n’est pas une caravane de vélo pliable, qu’il faut déployer à l’arrivée. La conception de Merranmaa adopte un toit fixe élevé, des parois rigides et une porte. Cependant, l’intérieur ne permet pas aux adultes de se tenir debout, sa hauteur de plafond étant de 131 cm.

Une petite visite de l’intérieur ?

Lorsque vous avez terminé votre nuit, vous pouvez replier le bout du lit pour créer une entrée pratique, qui peut servir d’espace de télétravail ou de détente. La cabine Hupi est également équipée d’une banquette convertible, parfaitement adaptée aux dimensions des vélos. La nuit venue, le lit s’étend et occupe tout l’intérieur pour accueillir le cycliste. De plus, une petite table relevable se cache sous le lit replié et vous offre le petit coin repas, dont nous vous parlions au début de cet article.

La remorque Hupi est désormais disponible sur le marché grâce à la collaboration du Finnish Commercial Vehicle Center (FCVC), basé à Lahti. Vous pourrez acquérir cette remorque à partir de 5 990 €. Il est par ailleurs possible d’ajouter des options pour plus de confort comme une cuisinière à gaz, un barbecue portable ou un puits de lumière. Le fabricant compte même produire un autre modèle équipé d’une télévision, pour suivre le Tour de France peut-être ? En savoir plus ? Rendez-vous sur le site hyotyajoneuvokeskus.com.