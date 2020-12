CreaCon Scout : une étonnante remorque caravane pour les vélos

L’année 2021 approche à grands pas… Le mois de Janvier c’est souvent le moment pour réserver vos vacances d’été au meilleur prix… Les réductions sur les réservations peuvent aller jusqu’à 25%, ce qui n’est pas négligeable… Vient ensuite le moment de choisir son mode de transport…

Cette année, vous opterez peut-être pour un défi écologique : partir sur les routes à vélo… Mais partir à vélo, c’est souvent restreindre les bagages et emporter le strict nécessaire ! Sauf si vous vous équiper de Scout, une caravane pour vélo créée par la marque allemande CreaCon ! Présentation.

L’outil ultime pour les cyclistes pourrait bien se trouver dans la caravane Scout ! C’est en réalité, une caravane pliable qui s’adapte à tous les vélos… Enfin presque ! Avec un poids de 70 kilos à vide et 30 kilos de bagage, il faut soit avoir des cuisses et mollets en béton armé, soit rouler sur un vélo électrique !

Une fois dépliée, la caravane propose un couchage pour une personne, un abri pour pouvoir y poser une table ainsi que des espaces de rangement. Une fois pliée, il ne reste plus qu’à attacher la remorque au vélo pour repartir sur les routes ! Une idée pratique lorsque l’on souhaite s’arrêter pour une sieste ou une nuit ou pour se restaurer à l’abri !

CreaCon garantit un moteur intégré et des freins hydrauliques pour faciliter les déplacements de la remorque. Et en assurer la sécurité du cycliste. Ne vous attendez cependant pas à une tiny-house tout confort ! C’est bien de camping dont il s’agit et donc d’un couchage à l’abri, plutôt minimaliste. En revanche, le minimaliste à un prix certain : 6580€ pour cette remorque vélo, que vous pourrez également utiliser toute l’année… Encore heureux !