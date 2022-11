L’invention d’un système aussi simple qu’ingénieux pour ramasser les balles de tennis sans se baisser

Tout joueur de tennis sait qu’il est parfois fatigant de ramasser les balles. Eh oui, tous les joueurs ne disputent pas de tournoi du Grand Chelem pour avoir de gentils et serviables petits ramasseurs de balles qui se chargent de la tâche pour eux… A la manière d’un ramasseur de boule de pétanque, le Touch Trap va vous permettre de ramasser votre balle de tennis, mais sans aimant, cela va de soi ! Actuellement en campagne de financement participatif sur IndieGogo, TouchTrap se présente comme la première et unique tige brevetée de ramassage de balle de tennis… Un système simple à installer et facile à utiliser. Découverte !

Comment est née cette invention ?

Le créateur de cette invention était évidemment un joueur de tennis, et il s’est souvent aperçu que les blessures au dos étaient nombreuses chez certains de ses amis… La cause était souvent le ramassage de la balle, et notamment chez les plus âgés de ses amis. Un jour, il promet à l’un des proches, âgé, de lui fabriquer un système pour qu’il n’ait plus à se baisser, et qu’il puisse continuer à jouer au tennis malgré son grand âge. Deux ans de développement ont été nécessaires pour parvenir à créer le Touch Trap, même si celui qui lui avait inspiré son invention ne jouait plus au tennis, au moment de sa véritable mise en service !

Touch Trap c’est quoi ?

Le système Touch Trap est un dispositif qui vient épouser l’extrémité du manche de la raquette et se présente comme une sorte de griffe souple, qui va permettre de ramasser la balle simplement en retournant la raquette… Les griffes qui semblent être en silicone ou dans un matériau assez souple; vous allez emprisonner la balle, sans l’abîmer, et permettre au joueur de la remonter sans se baisser. Dans la mesure où il s’installe sur le manche, il ne gène pas les mouvements du joueur, qui peut continuer à jouer sans perturbations.

Touch Trap, un gadget ?

De prime abord, cela pourrait sembler être un gadget pour joueur de tennis fainéant… En fait, le mouvement de ramasser la balle force sur le dos, et peut provoquer des douleurs chroniques. De plus, le tennis est un sport qui peut se pratiquer à tout âge et à diverses intensités, mais lorsqu’il est impossible de se baisser pour ramasser la balle, le joueur se voit contraint de renoncer à son sport favori. Selon les créateurs, Touch Trap permettrait donc d’éviter les mouvements répétitifs qui provoquent les maux de dos.

Ce dispositif est en attente de brevet aux Etats-Unis, et sera fabriqué à partir de matériaux durables, de haute qualité, sans que nous sachions vraiment de quels matériaux il s’agit. En attendant son brevet, et sa commercialisation officielle, le Touch Trap sera vendu 29€, il est déjà en précommande sur IndieGogo au prix de 17€. En revanche, nous ne connaissons pas encore la date de livraison prévue. Au prix où il est vendu, si le ramassage de balle est une corvée pour votre dos, cela ne vaut pas le coup de vous en priver ! Plus d’informations : touchtrap.com