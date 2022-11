Cobosystème : il invente un système ingénieux et innovant pour soulager le travail des viticulteurs et des vendangeurs

En 2022, la France est redevenue le second pays producteur de vin au monde, juste derrière l’Italie, et devant l’Espagne. Avec 787 000 hectares de vignes sur le territoire, la France produit un peu plus de 4 millions de litres de vin, tous cépages confondus. Pour fabriquer du vin, il faut évidemment des vignerons et également des vendangeurs, qui utilisent souvent des sécateurs électriques pour gagner du temps et être plus productifs qu’avec un sécateur manuel. Le sécateur électrique semble léger de prime abord mais, lorsqu’il est utilisé huit heures par jour, les douleurs à l’épaule se font rapidement sentir. Pour tenter de faciliter le travail des vendangeurs qui taillent assis sur un chariot roulant, Dominique Cadel, vigneron et tâcheron en Ardèche, invente le Cobosystème. Découverte.

Le Cobosystème qu’est-ce que c’est ?

L’inventeur est Dominique Cadel, un professionnel de la vigne et des vendanges, qui travaille la plupart du temps sur un chariot manuel ou électrique qui suit les rangées de vignes, et coupe les sarments une fois les vendanges effectuées. Le Cobosystème est une petite perche qui se fixe sur le chariot qui longe chaque rang de pieds de vignes. Sur cette perche se trouve un équilibreur de charge sur lequel est fixé un câble et une dragonne. Le tailleur insère alors la perche dans une patte de fixation prévue sur le chariot, empoigne la dragonne puis le sécateur.

Cobosystème à quoi cela sert ?

L’inventeur précise que le Cobosystème n’a pas été conçu pour gagner du temps, mais pour travailler avec plus de facilité, en fournissant moins d’efforts. Dominique Cadel définit son système par ces mots dans les colonnes de vitisphere.com : « Ne supportez plus le poids de votre sécateur électrique, le Cobosystème le fait pour vous ! ». Concrètement, puisque le sécateur est retenu, et lesté par un contrepoids, il semble plus léger, et permet de soulager les douleurs dues aux mouvements répétitifs du « bras qui coupe » ! Marc Pierson, viticulteur dans la Marne s’est équipé du Cobosystème cette année, explique que lors de son utilisation, le poids retient la main et qu’il est un peu étrange à utiliser au départ. Mais, après quelques coupes, le bras s’habitue et le mouvement devient plus fluide. Il précise que le fil n’entrave jamais les mouvements et que la coupe reste naturelle même avec le Cobosystème en place. Pour cet utilisateur, l’invention de l’ardéchois n’a aucun inconvénient, et ne prend pas de place pour le stocker. Le seul risque est de prendre la perche dans le visage lorsqu’il bouge le chariot, explique-t-il.

Comment lui est venue cette idée ?

Il y a une dizaine d’années, comme la plupart des professionnels de la vigne, Dominique Cadel a vu apparaître une tendinite de l’épaule, le mal de la profession ! Il cherchait alors un moyen d’alléger le poids de son sécateur électrique… Au départ, il accroche son sécateur à l’équilibreur de charge, mais se trouve entravé dans ses mouvements. Ensuite, il y accroche un gant, mais le système est trop lourd et tombe à chaque fois. L’idée d’une dragonne lui vient après ces essais, et il teste sa nouvelle invention et parvient à trouver le bon équilibre. Présenté lors du VITeff à Épernay et au Sitevi à Montpellier, le Cobosystème est commercialisé 195 € HT frais de port compris, par Lecad Systèmes, société gérée par Dominique Cadel. Le Cobosystème se développe surtout en Champagne, l’une des plus grandes régions viticoles françaises, où se fabrique le vin pétillant du même nom, qui ornera bientôt vos tables de fêtes ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur la page Facebook Lecad System.