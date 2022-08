La Curvo : elle invente une guitare incurvée innovante, sans corde et au manche souple

Si vous êtes mélomanes et passionnés de guitare, ce modèle peu conventionnel appelé Curvo devrait vous interpeller… La Curvo est qualifiée de guitare électrique, mais elle fonctionne en fait grâce à plusieurs capteurs de vitesse et de touchers, semblable à un contrôleur MIDI. Elle ne dispose pas de cordes, mais se dote d’un manche radicalement incurvé afin de faciliter le jeu, les impros et le shredding sans provoquer de douleur au niveau de la paume des mains, des doigts ou du poignet. Lorsque l’on joue de la guitare classique, le musicien doit déplacer son bras le long du manche, ce qui peut entraîner de l’inconfort, ou une mauvaise utilisation de l’instrument. Sur le long terme, les guitaristes rencontrent souvent des problèmes de tendinites ou autres douleurs chroniques. Conçue par Ezra Feldman, cette nouvelle invention pourrait permettre à la main de se déplacer plus librement. Explications.

Pourquoi cette nouvelle conception ?

En supprimant les cordes, vous éliminez la seule barrière qui vous empêche de rendre la guitare plus ergonomique, et cela permet aussi de courber le manche pour permettre à la main de se déplacer sans fatiguer le coude et le poignet. Le mouvement du guitariste est ainsi redirigé vers l’épaule, réduisant les tensions sur les poignets et les doigts qui peuvent parfois prendre des formes bizarres sur une guitare classique.

Comment ça marche ?

La Curvo utilise des capteurs pour détecter la « corde » sur laquelle la main gauche va appuyer et que vous gratterez avec votre main droite. Elle ne s’appuie donc plus sur l’électromagnétisme et l’acoustique, mais sur ces capteurs innovants. Ces derniers sont intégrés sur toute la longueur de la guitare et détectent de nombreux signaux: de la corde que vous touchez, à la force avec laquelle vous appuyez. A droite de la guitare se trouvent des capteurs de vélocité qui, eux, vont capter l’intensité avec laquelle vous jouez.

Les données récupérées par les capteurs sont ensuite utilisées pour générer un son correspondant à ce que vous souhaitez jouer. Et évidemment, puisque la Curvo ne possède pas de cordes, il n’est pas nécessaire de l’accorder avant de jouer. Pour conserver le même contrôle qu’avec une guitare électrique, la Curvo se dote également d’un ensemble de boutons qui permettent de moduler le volume et les effets voulus.

Une construction bien différente des autres guitares…

Aujourd’hui, la plupart des guitares sont construites en bois ou en matériaux composites, alors que la Curvo utilise de la fibre de carbone Airsonic. Elle se compose également de plastique souple tout le long de la touche, ce qui permet d’en ajuster parfaitement la courbure en fonction de votre position personnelle pour un plus grand confort et une plus grande ergonomie. Par exemple, les personnes ayant des bras courts auront besoin d’une courbure plus élevée que les personnes ayant des bras plus longs. Ajoutons à cela un clavier électronique MIDI, une personnalisation quasi-infinie des configurations et une programmation possible via une application smartphone, qui permet d’accéder à un énorme rack de sons et d’effets et de régler à distance l’accordage de votre guitare en fonction de vos besoins. Et vous pourrez même enregistrer votre musique directement via l’application ! Plus d’informations : Ezra Feldman