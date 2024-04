Reggaeton Be Gone : il invente et partage les plans d’un boitier qui coupe la musique (trop forte) de vos voisins

Votre voisin est fan de hard-rock ! Scorpions, AC/DC et Metallica résonnent à longueur de journées et vous n’en pouvez plus ! Vous seriez plutôt du genre à écouter de la musique relaxante, mais les goûts et les couleurs, comme nous le savons, ne se discutent pas ! Toujours est-il que vous êtes à bout de nerfs et que les hurlements des guitares électriques, et des chanteurs chevelus vous tapent sur le système. Cette musique forte en permanence ou presque peut être qualifiée de « nuisance sonore » et je reviendrai sur ce côté-là à la fin de mon article. Pour faire taire Brian Johnson et James Hetfield, un australien a inventé un appareil qui coupe la musique de son voisin, fan de Reggaeton, dès qu’il la capte. Piloté par l’Intelligence Artificielle, le voisin doit penser que sa maison est hantée, mais non, c’est son voisin qui a tout manigancé. Découverte de cette drôle d’invention !

Roni Bandini, le voisin à bouts de nerfs !

Roni Bandini vit en Argentine, où il exerce la profession de programmeur informatique. Et, il est aussi artiste à ses heures perdues. Ce jeune homme a tout pour être heureux, mais il a un voisin qui joue, toute la journée, du Reggaeton, une musique originaire des Caraïbes, aux sons bien particuliers. Le voisin passe donc cette musique, à des heures indues, grâce à une enceinte Bluetooth placée contre un mur mitoyen. Le programmeur décide alors d’agir à l’insu de son voisin et invente le Reggaeton Be Gone, que l’on peut traduire par « Reggaeton qui s’en va ». Concrètement, dès que le boitier reconnaît les sons ou les rythmes de cette musique, il interfère avec l’enceinte… et coupe le son du voisin.

Comment fonctionne le Reggaeton Be Gone ?

Le boitier est équipé d’un microphone, d’un ordinateur et relié à un algorithme programmé pour détecter les sons et les vibrations du Reggaeton. Pour réussir ce petit exploit, l’inventeur explique qu’il a d’abord entraîné un modèle d’IA à reconnaitre uniquement le Reggaeton. Et, dans une vidéo devenue virale, il prouve que cela fonctionne. Nous ignorons si le voisin sait que Roni Bandini est à l’origine de ses coupures de son. L’inventeur, lui, sait que ce n’est pas réellement légal d’empêcher son voisin d’écouter de la musique, mais cette musique 9 heures par jour, à fond, est-ce légal ?

Cette invention pourrait rapporter gros à son inventeur, mais le but n’est pas d’en faire un produit commercial. D’ailleurs, il publie gratuitement ses plans et la liste de matériel sur le site bandini.medium.com. Désormais, comme il explique sur Euronews « Si l’inférence dépasse un certain niveau de reconnaissance, par exemple 75 % de certitude qu’il s’agit du genre préféré de mon voisin, la machine envoie plusieurs requêtes et paquets [via Bluetooth] au haut-parleur, dont je possède l’adresse MAC, afin de l’éteindre ou au moins de brouiller l’audio ».

Que dit la loi au sujet des troubles de voisinage ?

Le Service Public définit ainsi les troubles du voisinage : « bruits créés par des comportements anormaux ». Ces sons peuvent provenir de personnes, d’animaux ou d’équipement et peuvent être répréhensibles s’ils représentent une perturbation anormale, que ce soit pendant la journée ou la nuit. En d’autres termes, de la musique diffusée à longueur de journée, est un bruit répétitif et intensif considéré comme un trouble du voisinage. C’est aussi le cas des talons de la voisine du dessus qui semble dormir en chaussures soit dit en passant ! Avant d’envisager de passer devant un juge, ou de porter plainte, pensez peut-être à en discuter avec votre voisin, ou fabriquez votre Reggaeton Be Gone sans le crier sur les toits ! Quelle drôle d’invention, non ? Seriez-vous prêts à fabriquer votre Reggaeton Be Gone pour faire taire la musique de votre voisin ? Si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .