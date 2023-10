Des chercheurs ont identifié « la musique la plus apaisante au monde », capable de réduire le taux d’anxiété de 65 %

Le stress est peut-être le mal de notre siècle ! Nous ressentons tous, à un moment ou à un autre, cet étrange sentiment qu’est le stress. L’impression d’être débordé ou de ne pas avoir assez des 24 h qui composent une journée pour tout faire. Les journées sont bien trop courtes pour les gens stressés, et parfois, ils doivent recourir à des traitements chimiques. Selon un sondage réalisé par l’IFOP : 95 % des Français sont stressés ou anxieux. Quant aux 5 % qui estiment n’avoir jamais ressenti de stress, on peut se demander s’ils vivent dans la même époque que les autres personnes interrogées ! Le saviez-vous qu’une musique, Weightless du trio Marconi Union, venait d’être couronnée comme la chanson la plus apaisante au monde ? Quelques notes de musique pour voir s’envoler le stress d’une journée harassante, en voilà une bonne idée. Décryptage.

Weightless, une chanson de 8 min pour apaiser votre cœur !

Si vous souhaitez tester les pouvoirs de cette musique et que vous êtes du genre stressé, il va tout de même vous falloir trouver 8 min 10 s pour vous poser ! Ce qui, pour les gens très occupés ou très stressés, n’est pas une évidence. Peu connu en France, Marconi Union est un groupe de musique d’ambiance anglais, formé à Manchester en 2003 par Richard Talbot et Jamie Crossley. Le duo fut rejoint par un claviériste, Duncan Meadows, en 2011. La chanson Weightless est un mélange de piano, de guitare et de sons synthétiques, avec un tempo de 50 à 60 battements par minute. Tiens, cela ne rappellerait-il pas le battement d’un cœur non stressé ? La chanson a été créée scientifiquement pour la British Academy of Sound Therapy et a servi de test sur des gens connus pour être très anxieux.

Que ressort-il de cette étude ?

Pour tester les pouvoirs apaisants de cette chanson, les scientifiques ont soumis 40 femmes stressées à une activité de puzzle en passant différents morceaux musicaux. Pendant cette expérience, plusieurs paramètres physiologiques tels que le rythme cardiaque, la tension artérielle, l’activité cérébrale et la respiration ont été étroitement surveillés. Selon les résultats, lorsqu’on envoyait la chanson Weightless, les femmes testées affichaient une diminution du rythme cardiaque, de la pression artérielle et du taux d’hormones de stress. De plus, leur taux d’anxiété aurait été réduit de 65 %. Si le cœur vous en dit, vous pouvez en écouter un extrait sur cette vidéo publiée sur TikTok :

La recette d’une musique apaisante ?

François-Xavier Vrait, de l’Institut de musicothérapie de Nantes, reste assez sceptique sur le fait que cette musique en particulier soit la plus apaisante, comme il le confie au journal Ouest France. « Quand on écoute de la musique, les sécrétions d’endorphine, de dopamine et d’ocytocine (les « hormones du bonheur », des composés chimiques libérés par les neurones et qui sont responsables du sentiment de plaisir et de bien-être) s’entraînent les unes après les autres, dans une sorte de cercle vertueux ». Selon lui, toute musique, qui commence par un tempo de 80 BPM puis descendant à 60/50 BPM, peut avoir un pouvoir apaisant. Cette musique doit être écoutée pendant 20 à 40 min, mais jamais lorsque vous conduisez une voiture. La musicothérapie n’est pas une sinécure. En revanche, nous ne ressentons pas tous les mêmes choses, lorsque l’on écoute une musique.

Pourquoi dit-on que la musique adoucit les mœurs ?

Le proverbe « La musique adoucit les mœurs » a été prononcé par le philosophe Aristote, dans son œuvre, La Politique – Livre V. Selon lui, elle aurait le pouvoir de rendre les actions des individus libres et dénuées d’intéressement. Une jolie philosophie, non ? Nous ignorons ce que vous pensez de cette musique Weightless de Marconi Union. Pour nous, la musique la plus relaxante serait plutôt l’incontournable Over The Rainbow du regretté Israel Kamakawiwoʻole connu sous le pseudonyme d’IZ. Une chanson inventée à la fin des années 30 pour le film Le Magicien d’Oz. Toutefois, nous ne sommes pas experts en la matière, et tous les goûts et couleurs sont dans la nature. Il n’empêche que certaines musiques ont le pouvoir de nous calmer, de nous détendre, quand d’autres ont le don de nous booster. Et vous, quelle est LA musique qui vous relaxe et vous apaise ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .