CalmiGo : une inventrice dévoile un appareil innovant qui permet de réduire le stress en 3 minutes

Le stress est un mot que tout le monde connaît désormais et une émotion que beaucoup ressentent… Qui ne s’est jamais senti stressé par un événement ponctuel ou par des situations compliquées à gérer ? Certaines personnes vivent même dans un état de stress permanent à cause d’une vie bien, voire trop remplie, ou de situations géopolitiques. En Israël, par exemple, où les attentats restent fréquents, le stress pour les habitants est permanent. Si nous parlons d’Israël, c’est parce que l’invention CalmiGo nous vient de ce pays du Moyen-Orient. Inventée par Adi Wallach, c’est un petit appareil qui tient dans la poche, et qui permet de réduire le stress ou les crises d’angoisse en trois minutes, grâce à la respiration. Découverte.

D’où vient cette invention ?

Adi Wallach est une jeune femme diplômée en génie biomédical de l’école d’ingénieurs d’Haïfa, Technion. Lorsqu’elle suit ses études, elle ressent souvent de fortes crises d’angoisse et cherche donc à mettre au point, un système qui lui permettrait de gérer son stress sans prendre de médicaments. Calqué sur notre propre respiration, le CalmiGo aide l’utilisateur à réguler sa respiration en fonction de son propre schéma respiratoire. Le petit appareil, sans aucun produit chimique ni médicament, mais avec des huiles essentielles, peut être utilisé dès l’âge de six ans. Il peut en conséquence répondre aux besoins d’utilisateurs de tous âges, ce qui n’est évidemment pas le cas de traitements médicamenteux pour lutter contre le stress.

Comment fonctionne le CalmiGo ?

L’inventrice du CalmiGo explique que son appareil est enfantin à utiliser, car il fonctionne en se calquant sur la respiration de chacun, grâce à l’intelligence artificielle. Pour l’utiliser, il faut inspirer quelques secondes afin qu’il enregistre chaque schéma respiratoire. En inspirant, le système nerveux parasympathique de chacun, est activé, l’appareil vous guide pour mieux respirer, ce qui diminue les hormones de stress. Selon Adi Wallach, en l’utilisant trois fois par jour, on réduit considérablement le stress et l’apparition des crises d’angoisse. À la différence des applications mobiles qui ne distinguent pas les différences entre chaque individu, CalmiGo enregistre d’abord les premières inspirations pour pouvoir guider l’utilisateur. Cela est rendu possible grâce à un algorithme qui va personnellement suivre chaque personne, et l’aider à « mieux respirer ». La pratique utilisée se nomme la respiration par pallier, une technique déjà approuvée, pour réduire les tensions.

Le secret du CalmiGo se trouve évidemment à l’intérieur.

« CalmiGo est basé sur trois techniques éprouvées pour diminuer les niveaux d’hormones de stress en permettant au corps de calmer le système nerveux sympathique » explique l’inventrice. Il utilise en fait la régulation respiratoire, la simulation multisensorielle et la diffusion d’huile essentielle relaxante. À l’intérieur de l’appareil, il faut insérer de l’huile essentielle de lavande, connue pour ses propriétés apaisantes.

Lorsque l’huile de lavande est inhalée, elle parvient directement au cerveau, ce qui permet de réduire le stress. CalmiGo aurait déjà conquis plus de 20 000 utilisateurs dans le monde (Israël et États-Unis notamment). Et, les utilisateurs, stressés estiment que la petite invention israélienne leur a changé la vie ! Vendu en France aux alentours de 600 €, c’est un investissement important, mais il serait apparemment d’une efficacité redoutable pour lutter contre le stress et les crises d’angoisse, sans aucune dépendance ni accoutumance.