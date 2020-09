Test du réveil Bluetooth diffuseur d’huiles essentielles Kumo par Aromasound

Les alarmes matinales donnent parfois envie de briser le responsable des sons stridents qui nous sortent du sommeil en sursaut ! Pas très agréable pour ceux qui ont le réveil difficile. En revanche, imaginez un réveil qui vous sortirait doucement de votre rêve, avec le bruit des vagues !

Et si ce même réveil vous permettait de vous endormir sereinement avec une diffusion programmée d’huiles essentielles ? Si vous préférez lancer votre playlist ou tamisé la lumière, c’est également possible ! BIG BEN lance le premier radio-réveil diffuseur d’huiles essentielles : le KUMO AROMASOUND. Nous l’avons testé !

Crédit photo : N.C / Neozone

Contenu de la boîte :

Le KUMO AROMASOUND

Un Câble de charge USB-C

Une Prise secteur

Une bouteille d’huiles essentielles synergie « Nuit Sereine » 10 ml

Deux tiges pour le diffuseur

Crédit photo : N.C / Neozone

Un appareil, deux ambiances : Visuelle et Olfactive

L’ambiance visuelle

Kumo lance pour la première fois un réveil Bluetooth lumineux qui diffuse des huiles essentielles par utltrason, donc sans aucun bruit ! Kumo se connecte au smartphone grâce à l’application Aromasound et toute la programmation se fait via Bluetooth.

Deux alarmes sont disponibles pour les réveils du couple ou pour les gros dormeurs ! Il est possible de choisir entre une alarme classique et une alarme pré-enregistrée aux sons de la Nature. Côté lumière, le dessous du Kumo s’éclaire selon vos envies, lumière chaude ou froide, avec des dizaines de couleurs disponibles. Un mode automatique est disponible pour que les lumières changent de couleur. On peut aussi programmer une lumière rouge pour faciliter l’endormissement et une lumière bleue pour un réveil en douceur.

Crédit photo : N.C / Neozone

L’ambiance olfactive

En son cœur, vous allez pouvoir intégrer une bouteille d’huiles essentielles munie d’une tige (fournies). Le système de diffusion ne nécessite pas d’eau, il se fait par ultrason. Aucun bruit de diffusion comme avec les diffuseurs classiques.

Crédit photo : N.C / Neozone

Et des huiles essentielles, il y en a pour tous les goûts : Agrumes, Lavande, Nuit Sereine, Tonus, le choix est large sur la boutique Aromasound. Trois diffusions sont possibles : toutes les 30 secondes pendant une heure, toutes les 2 minutes pendant 2 heures ou toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Et évidemment la programmation est possible pour l’endormissement ou le réveil… Envie de vous réveiller avec une odeur d’agrumes qui va vous donner la pêche, il suffit de le programmer une demi-heure avant votre alarme. Un super atout pour le Kumo !

Crédit photo : N.C / Neozone

Ce que nous avons pensé du Kumo Aromasound :

Le Kumo Aromasound nous a séduit pour plusieurs raisons !

Le design épuré et sobre se marie avec tous les intérieurs

La diffusion d’huiles essentielles est fort agréable. Nous possédions un diffuseur indépendant qui ne nous sera plus utile. Cela permet d’avoir un diffuseur, un chargeur, un réveil en un seul et même appareil. Gain de place et économie d’énergie assurés.

Le fait de pouvoir le diriger en Bluetooth est bien plus facile que de le régler avec les boutons. D’ailleurs si nous devions lui faire un reproche, ce serait sur le réglage manuel ! Les boutons de réglage se situant derrière l’appareil, il n’est pas évident de faire les premiers réglages.

On peut tout régler avec le Bluetooth : les alarmes, la diffusion d’huiles essentielles, la musique… Et il est compatible avec les plateformes musicales comme Amazon Music pour nous.

Nous apprécions particulièrement de pouvoir choisir l’heure et le temps de diffusion des huiles essentielles. Pour notre cas personnel, nous avons choisi un déclenchement à 22h30 pour deux heures… Une petite diffusion toutes les 5 minutes pour s’endormir sereinement.

Les alarmes « Nature » sont vraiment sympas pour un réveil en douceur !

En conclusion, il n’y pas grand reproche à faire au Kuko Aromasound puisque même son prix (79.90€) est totalement accessible. Si l’on achète un diffuseur et un radioréveil bluetooth, le prix est beaucoup plus élevé. C’est une idée cadeau vraiment sympa pour les fêtes qui approchent… Un réveil en couleurs, en odeurs et en musique… Histoire de réveiller en douceur tous les sens !

Un réveil... qui sent bon ! Rapport Qualité / Prix Diffuseur ultra silencieux Très facile à installer et à programmer Un réveil... qui sent bon ! Le Kumo Aromasound cumule deux fonctions : Réveil et diffuseur d'huiles essentielles. Silencieux et design il a largement sa place sur la table de nuit. User Rating: Be the first one !