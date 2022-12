Teufel : Musicstation, un haut-parleur hifi pour écouter de la musique à tout moment, et depuis toutes les sources

Les sources à partir desquelles on peut écouter de la musique sont très variées. Il y a, par exemple, Internet, la radio, les CD, ou encore les smartphones. Si auparavant, on devait recourir à plusieurs appareils pour lire les fichiers audio, maintenant, il est possible de tout faire avec le haut-parleur hifi Musicstation de Teufel. Cet appareil audio gère aussi bien les connexions sans fil comme le Bluetooth que les fonctions streaming, le lecteur CD/clé USB et la radio en ligne.

Le son

Comme tous les autres produits de la marque, la Musicstation bénéficie des technologies audio modernes de haute qualité. Ses amplificateurs sont ultra-puissants et ses deux haut-parleurs à large bande fournissent des dialogues et de la stéréo clairs. On retrouve à l’arrière de l’appareil deux évents bass-reflex dont le rôle est de repousser la fréquence limite. La technologie Dynamore® Ultra, caractéristique des produits Teufel qui rend ce haut-parleur différent de ce que nous avons l’habitude de voir. Grâce à elle, l’appareil produit un son tridimensionnel sans aucune distorsion.

La connectivité sans fil et la fonction streaming

Le haut-parleur peut effectuer des lectures de fichiers à distance grâce à la connexion Bluetooth dont la portée peut aller jusqu’à 10 mètres. L’appareil gère le codec Bluetooth AAC qui, comme le Qualcomm apt-X, permet la transmission sans fil d’un son de même qualité que le CD. L’AAC est compatible aussi bien avec Android qu’avec iOS. Le Qualcomm apt-X fonctionne aussi sur la Musicstation et peut être apparié avec MacOs ou Android. Pour la fonction streaming, il est possible aux abonnés de Spotify d’accéder directement à Spotify Connect pour écouter des chansons, des livres audio ou des podcasts via le Wi-Fi. Pour ceux qui sont souscrits à Amazone Prime, ils peuvent utiliser l’application Amazon Music pour streamer des chansons, des podcasts ou des livres audio.

Radio et lecteur CD

Avec les fonctions DAB+ (radios numériques), radio internet (locales et internationales), et FM, l’utilisateur peut accéder à toutes les stations de radio qu’il souhaite écouter. La qualité de réception du son est optimisée grâce à l’antenne amovible. Pour ceux qui ont gardé leurs vieux CD, la Musicstation peut aussi les lire sans problème. La gestion de la lecture peut se faire depuis l’appareil lui-même, à distance ou avec la télécommande. Le lecteur CD prend en charge les formats CDs, MP3-CDs, CD-RWs et CD-Rs. La lecture peut également se faire via une clé USB pour les formats MP3, WAV, WMA, AAC et FLAC.

Autres fonctionnalités

En plus de toutes les fonctions citées ci-dessus, la Musicstation peut tenir le rôle de réveil. L’utilisateur peut enregistrer deux échéances et choisir des chansons via la radio FM, sur CD ou en ligne. Il y a aussi la fonction horloge, la minuterie ou encore l’écran d’affichage en couleur et « dimmable ». Pour ce qui est de la disposition de l’appareil pendant l’écoute, plusieurs options sont possibles : il peut être fixé au mur grâce aux pattes de fixation, ou placé sur un meuble (table, banc, etc.) en position droite ou penchée pour avoir une diffusion optimale du signal audio. Deux options sont possibles pour les différents réglages, soit à partir des touches de commande qui se trouvent sur l’appareil, soit en utilisant l’application Teufel Remote App sur les appareils Android et iOS.

Déballage et Design

Vous trouverez l’appareil tout de blanc vêtu avec une façade modulaire, deux tons de gris vous sont proposés par la marque allemande. À cela s’ajoute une télécommande qui est fournie avec deux piles, deux manuels d’instruction en anglais ou allemand, un câble d’alimentation, ainsi qu’un câble d’antenne pour la radio. Concernant le Design, il est simple et sobre, la couleur blanche brillante du Musicstation n’est pas courante pour ce genre de produits, on est beaucoup plus habitué à des couleurs foncées ! À vous de voir selon vos préférences, il existe ue version en noir !

Prise en main

Pour le lancement, plusieurs options s’offrent à vous, car vous l’aurez compris, le Teufel vous propose la lecture de presque tous les formats audios disponibles. Pour commencer, nous avons eu un peu de mal à intégrer les piles dans la télécommande puisque celle-ci nécessite un tournevis, ce qui n’est pas des plus pratique. Pour lancer la musique, vous pouvez directement via l’appareil, à l’aide d’une molette tactile et du mini-écran LCD. Vous avez également accès à toutes les fonctionnalités du Musicstation avec la télécommande fournie qui est beaucoup plus simple et intuitive d’utilisation. Il est par ailleurs possible d’utiliser votre smartphone directement en Bluetooth AAC, ou via l’app Teufel Remote (disponible sous Android ou iOS) qui a les mêmes fonctions que la télécommande. On appréciera par ailleurs la possibilité de changer de la façade en quelques secondes. Un petit plus qui permet de personnaliser son appareil.

Performances

Alors, concernant le tout-en-un, on ne peut pas nier que le haut-parleur réunit à lui seul plusieurs générations d’appareils ! Il ne lui manque plus que la fonction platine ! De plus, il est possible de le connecter en USB ou en jack avec d’autres périphériques, c’est plutôt commode ! L’appareil possède une bonne connectivité et il est facilement reconnu par le smartphone. Au niveau du son, il est globalement correct pour les sources radio, Bluetooth et streaming.

Pour la source « cd » la qualité est perfectible grâce aux options « égaliseur » disponibles via l’application dédiée de Teufel. Vous pourrez ainsi augmenter ou diminuer les basse et les aigus selon vos propres préférences.

Conclusion

La marque allemande Teufel nous propose un produit multifonction, qui a l’avantage de pouvoir réunir plusieurs appareils en un. La qualité est très correcte après quelques ajustement de « l’égaliseur ». Pour le tarif, le Musicstation de Teufel est proposé actuellement à 439,99 € au lieu de 599,99€ sur le site officiel, un rapport qualité prix intéressant, notamment pendant la période promotionnelle.

Les points positifs

Facile d’utilisation

Télécommande fournie

Compatible multi-sources

Matériaux de qualités

Personnalisable

Remplace plusieurs appareils

Les points négatifs

Télécommande avec un système d’ouverture peu pratique

Article écrit par Merieme, Alexandre et Lydie