L’invention d’un processeur informatique « inviolable » alimenté par la lumière

Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont inventé une puce informatique « photonique au silicium » (SiPh). Il s’agit d’une percée importante dans la mesure où la technologie sous-jacente pourrait révolutionner l’univers de l’intelligence artificielle. Ce composant innovant exploite la lumière pour effectuer des calculs complexes. D’après ses concepteurs, il pourrait augmenter considérablement la vitesse de transfert des données tout en ne consommant qu’une très faible quantité d’énergie. Comme vous l’aurez compris, cette puce n’a pas besoin d’une source électrique pour fonctionner. Sa rapidité et son efficacité sans précédent en font une solution particulièrement prometteuse pour l’entrainement des modèles d’IA. Sous la direction du professeur Nader Enghata, l’équipe à l’origine de cette avancée a donc réalisé un travail qui pourrait remodeler le monde de l’informatique dans son ensemble.

Avant d’aller plus loin, il convient de noter qu’une étude décrivant cette recherche américaine a été publiée dans la revue Nature Photonics. La puce SiPh a été conçue pour pouvoir être en mesure d’effectuer des calculs mathématiques largement complexes en s’appuyant sur la vitesse sans égale de la lumière. L’évolutivité fait partie de ses principaux atouts. En effet, le silicium utilisé pour sa fabrication est un matériau abondant sur Terre. Grâce à sa conception innovante, ce processeur informatique de nouvelle génération est en mesure d’effectuer des multiplications vectorielles matricielles à une vitesse sans précédent. En effet, les réseaux neuronaux des modèles d’IA dépendent de ce type d’opération pour parvenir à produire des résultats.

Our collaborative work on optical analog computing on silicon photonic platform in Nature Photonics today. Collaboration between Firooz Aflatouni's group and my group. See: V. Nikkhah, A. Pirmoradi, F. Ashtiani, B. Edwards, Firooz Aflatouni, @NaderEngheta https://t.co/Je5ZSvqVOa pic.twitter.com/9utEzTxD2S

— Nader Engheta (@NaderEngheta) February 17, 2024