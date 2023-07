L’invention d’un procédé pour fusionner des cellules cérébrales avec une intelligence artificielle (IA)

Avec l’apparition de plateformes intelligentes comme ChatGPT, le monde se trouve à l’aube d’une importante révolution dans le domaine de l’intelligence artificielle. Bien qu’elles possèdent déjà des performances remarquables, ces machines capables de simuler l’intelligence humaine ont néanmoins une faiblesse majeure : leur capacité de mémorisation. En effet, contrairement à notre cerveau qui peut apprendre tout en mémorisant les informations du passé, l’IA conventionnelle a tendance à oublier les informations traitées précédemment lorsqu’elle démarre une nouvelle tâche. Pour résoudre ce problème, le professeur agrégé Adeel Razi, de l’Institut Turner pour la santé cérébrale et mentale de l’Université Monash à Melbourne en Australie, et ses collègues ont créé le projet DishBrain.

« Des systèmes d’IA qui surpassent le matériel existant »

À noter que le projet est mené en collaboration avec d’autres entités, dont la start-up Cortical Labs basée à Melbourne. Il a pour but de concevoir des plateformes hybrides biologique – informatique programmables en associant la biologie humaine et l’Intelligence artificielle. Les chercheurs pensent qu’en intégrant des cellules cérébrales dans des puces à base de silicium et en les entraînant à effectuer des tâches, ils parviendront à créer des systèmes d’IA qui seront en mesure de surpasser le matériel existant. « Cette nouvelle capacité technologique pourrait éventuellement dépasser à l’avenir les performances du matériel existant, purement à base de silicium », a déclaré le professeur Razi dans un communiqué.

Une technologie prometteuse

Le potentiel de ce système d’intelligence artificielle révolutionnaire avait déjà été démontré par l’équipe auparavant. Ils ont appris à un groupe de plusieurs centaines de milliers de cellules cérébrales placées dans une boîte de Petri à jouer à un jeu de Pong. Et le résultat a été un succès. Les domaines d’application potentiels de cette technologie innovante sont relativement larges. En effet, elle pourrait aider à améliorer le concept de l’apprentissage automatique et à développer une IA avec des capacités de traitement et d’analyse particulièrement avancées. Le projet Dishbrain pourrait aussi être bénéfique pour le secteur des véhicules autonomes et celui des robots de livraison, pour ne citer que ça.

Une subvention de la part du gouvernement australien

À terme, les scientifiques de l’université australienne Monash et leurs partenaires envisagent de créer des machines d’IA capables de se substituer aux réseaux neuronaux biologiques et d’apprendre indéfiniment. Compte tenu de son attrait, le projet Dishbrain a d’ailleurs reçu une subvention à hauteur de 600 000 $ de la part des autorités australiennes par l’intermédiaire de l’Office of National Intelligence (ONI). « Nous utiliserons cette subvention pour développer de meilleures machines d’IA qui reproduisent la capacité d’apprentissage des réseaux neuronaux biologiques », a expliqué le professeur Razi. Plus d’infos : monash.edu.