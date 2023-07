Communiquer avec la nature, comme savoir ce dont les plantes ou les animaux ont besoin à l’instant T, est une utopie ou presque pour les scientifiques jusqu’à présent. Certains pratiquent déjà la communication avec des arbres, en les entourant de leurs bras pour capter leur énergie. Cette communication est souvent considérée comme une pratique spirituelle, mais aucune preuve scientifique n’a établi que l’on pouvait réellement communiquer avec les arbres. Tout pourrait changer grâce à la start-up californienne ePlant, qui vient d’inventer un tracker, permettant à l’humain de dialoguer avec l’arbre qui le porte. Non, l’arbre ne vous racontera pas une histoire, mais en ces temps de réchauffement climatique, cette invention pourrait être d’une importance capitale. Explications.

Tree tag, qu’est-ce que c’est ?

L’idée de ce projet est d’accélérer la reforestation en Inde, avec déjà près de 15 000 arbres replantés, et de pouvoir suivre leurs évolutions et leurs besoins. Tree Tag s’engage dans la création d’une communauté consciente de l’importance de la nature. Les arbres plantés sont, pour la plupart, affublés d’un petit appareil attaché sur leur tronc, le Tree Tag justement. Cet appareil, établi à partir de l’Intelligence Artificielle, est censé évaluer les besoins de l’arbre en matière d’eau, de maladies ou de tout autre chose le concernant. Et c’est grâce au chatbot ChatGPT que les humains pourraient communiquer avec les arbres. Nous employons ici le conditionnel, le site CNET expliquant qu’il est probable que ce tracker ne donne pas toujours les meilleures réponses.

Comment ça marche ?

Comme nous venons de vous le dire, le Tree Tag est un petit appareil qui s’installe autour du tronc de l’arbre. Ce traceur, doté d’Intelligence Artificielle, est alimenté à l’énergie solaire et se dote de cinq capteurs. Ces derniers mesurent en temps réel plusieurs facteurs liés à l’arbre : température, mouvement, inclinaison, humidité et lumière. Il permet aussi de mesurer la quantité d’eau et de nutriments présents dans l’arbre. Jusque-là, rien de bien nouveau, mais la suite est un peu plus étonnante.

Les mesures relevées par Tree Tag seront ensuite envoyées sur le Smartphone de l’utilisateur et traduites par ChatGPT en « langage humain ». Par conséquent, l’arbre pourrait « exprimer » son besoin immédiat, tandis que l’humain pourrait poser des questions à l’arbre au sujet de sa santé via ChatGPT. Ainsi, un arbre qui manquerait d’eau, ou qui s’inclinerait plus que la normale, pourrait exprimer le besoin d’un arrosage ou de la venue d’un spécialiste.

Tree Tag fait débat et voici pourquoi

L’idée nous semble plutôt intéressante et, reconnaissons-le, plutôt originale ! Discuter avec un arbre n’est pas l’objectif de ce Tree Tag, dans le sens où il ne tiendra pas une conversation émotionnelle avec son interlocuteur. Les scientifiques estiment que des capteurs de ce type existent déjà et que cette invention est plus un gadget qu’autre chose. Admettons. Cependant, lorsque l’on est propriétaire d’une exploitation forestière ou que l’on participe à un projet de reboisement à grande échelle, les scientifiques, capables d’interpréter les données recueillies, ne sont pas toujours présents.

Tree Tag ne pourrait-il pas être un formidable outil pour interpréter des données scientifiques et les rendre compréhensibles par tous, non ? Il est quand même plus simple pour un « non-scientifique » de savoir que l’arbre manque d’eau, plutôt que d’interpréter un hypothétique taux d’humidité. Le Tree Tag est déjà disponible à la vente au prix de 149 $ et s’adresse à tous ceux qui veulent s’assurer de la bonne santé de leurs arbres préférés. En savoir plus ? Rendez-vous sur Treetag.in et sur eplant.bio.