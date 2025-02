Gridware, une invention ingénieuse qui va mettre fin aux coupures d’électricité

Ah, les coupures d’électricité… Qui n’a jamais pesté en plein épisode final d’une série, ou en plein milieu d’une recette sur son four électrique ? Les pires, ce sont celles que l’on appelle « micro-coupures », elles sont mes pires ennemies ! Dans mon village, c’est quotidien ou presque les micro-coupures : je travaille derrière mon écran, et d’un coup, un petit bip me prévient que mon Magimix se remet en veille ! Un quart d’heure plus tard, je peux récupérer la connexion de mon système Orbi, et encore, parfois, je dois le débrancher et patienter encore. C’est une véritable plaie ces coupures d’électricité ! Mais, si je vous disais qu’une petite invention pourrait bien rendre ces galères à jamais obsolètes ? Laissez-moi vous raconter l’histoire de Tim Barat et de son incroyable idée.

Une écoute attentive du réseau

Tim Barat, ancien technicien de ligne électrique, sait mieux que quiconque à quel point surveiller des kilomètres de câbles peut être long, coûteux et dangereux. Inspiré par ses années à écouter les vibrations des poteaux pour déceler les problèmes, il a cofondé Gridware. Leur invention ? Une petite boîte alimentée par l’énergie solaire, capable d’écouter et d’analyser les sons des lignes électriques comme un musicien écouterait les cordes d’une guitare. Quant au fonctionnement, je ne suis pas scientifique alors, je vais essayer de vous l’expliquer très simplement. Ces capteurs détectent les moindres perturbations : une branche qui tombe, un transformateur endommagé, ou même une ligne touchée par le vent. Et le plus bluffant ? Tout est analysé directement sur l’appareil grâce à l’intelligence artificielle, puis envoyé aux compagnies d’électricité via satellite ou réseau cellulaire. Plus besoin de patrouilles interminables, les techniciens savent exactement où intervenir et comment réparer. Plutôt malin, non ?

Une solution adoptée par les plus grands

Les grandes compagnies comme Pacific Gas and Electric ou ConEd ne s’y sont pas trompées : elles ont déjà installé plus de 10 000 de ces petits génies sur 1 000 miles (env. 1 600 km) de réseau. Et pour cause, l’efficacité est au rendez-vous. Moins de pannes prolongées, moins de coûts d’intervention d’urgence, et un réseau plus fiable, surtout face aux épisodes météo de plus en plus extrêmes. Ajoutez à cela la réduction des risques d’incendies causés par des lignes défectueuses et vous obtenez un combo gagnant pour l’environnement et la sécurité.

Je vais peut-être prier pour que le Gridware arrive jusque dans ma campagne, les micro-coupures, je n’en peux plus ! Et, apparemment, le succès est au rendez-vous, puisque Gridware a récemment levé 26,4 millions de dollars pour déployer encore plus largement sa technologie. Et pourtant, Tim Barat a d’abord dû convaincre, en construisant son propre réseau de test, où il s’amusait à détruire poteaux et transformateurs pour perfectionner son système, sa femme n’appréciait guère ses expériences vraisemblablement !

Un avenir sans coupures à l’horizon ?

Cette technologie n’est que le début. Avec des capteurs de plus en plus répandus, les coupures prolongées pourraient bientôt n’être qu’un mauvais souvenir. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui subissent ces coupures électriques, véritable poison dans notre vie quotidienne, et probablement pas réellement recommandé pour la durabilité des appareils branchés ? Moins de stress, plus de sécurité et un réseau plus durable, c’est tout ce qu’on espère, non ? En savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : gridware.io. Et vous, êtes-vous prêts pour un avenir sans pannes ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cette invention ? Pensez-vous, comme moi, qu’elle est indispensable à l’avenir ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .