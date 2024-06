Maus, un mini extincteur de 24,5 cm redoutablement efficace, de la taille d’une lampe torche

L’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée, et ce ne sera probablement pas le cas de l’année en cours. Néanmoins, l’été finira bien par pointer le bout de son nez, et avec lui, les risques d’incendies. L’année dernière, les incendies avaient été phénoménaux. Ils ont détruit près de 400 millions d’hectares, tué plus de 250 personnes et rejeté 6,5 milliards de tonnes de CO2, selon le service européen du climat, Copernicus, relayé par Europe 1. De gigantesques incendies qui avaient incité le gouvernement français à publier un dispositif contre les incendies, de manière très officielle. Un inventeur suédois s’engage dans cette lutte, avec le plus petit extincteur du marché actuel, le Maus Fire Suppressor. Un outil destiné à étouffer les départs d’incendies lorsqu’ils proviennent de diverses sources. Découverte.

Seulement 24,5 cm de longeur

Lorsque l’on aperçoit le Maus Fire Suppressor, il ressemble plus à une lampe de poche qu’à un extincteur avec ses 24,5 cm de long pour 5 cm de diamètre ! Utilisable pendant cinq ans, il peut se glisser dans le vide-poche d’une porte de voiture, dans un tiroir ou même au fond de votre sac à main. Il est conçu pour éteindre les feux d’origine chimique comme un incendie provoqué par de la graisse, un moteur ou une batterie, grâce à la technologie pyrotechnique qu’il utilise. Avec lui, vous utiliserez uniquement ce dont vous aurez besoin sans asperger les alentours de mousse blanche comme avec un extincteur classique.

Un jet de « potassium frais et non toxique »

Si vous avez déjà utilisé une fusée de détresse, ou une fusée de feu d’artifice, vous ne serez pas dépaysé. En effet, il suffit de tirer sur une languette en appuyant sur un petit bouton, pour déclencher le mécanisme. Un dispositif bien plus simple que les goupilles des extincteurs classiques, parfois impossibles à retirer du corps de l’extincteur. Lorsque le Maus Fire Suppressor « explose », il libère du potassium frais et non toxique pendant approximativement neuf secondes. Le jet propulsé s’étend sur une distance de 3 m, vous permettant de rester loin du foyer.

Pour éteindre l’incendie, une réaction chimique s’opère. Les ions potassium présents dans cette fumée se lient aux molécules d’oxygène, d’hydrogène et d’hydroxyde de l’air, stoppant ainsi la réaction chimique nécessaire à la combustion et éteignant la plupart des incendies dès leur début. Tant que cette fumée persiste, le feu ne peut pas se rallumer. Avec ce système, vous éteignez l’incendie en son cœur, sans laisser de trace de poudre autour, inutile et même gaspillée à chaque utilisation.

Idéal pour un usage domestique et résidentiel

Les composants chimiques du Maus Fire Suppressor se destinent plus particulièrement à l’extinction des feux de batteries au lithium, et c’est capital ! Vous n’êtes pas sans savoir que ces batteries ont envahi notre quotidien. Elles se trouvent dans nos appareils électroniques, nos vélos électriques, et bien entendu, dans la plupart des voitures électriques. Le procédé chimique développé par les inventeurs du Maus Fire Suppressor est conçu, justement pour éteindre ce type d’incendies. « Les batteries créent leur propre oxygène lorsqu’elles brûlent », explique l’un des créateurs de l’extincteur sur le site NewAtlas.

« Donc, si vous jetez dessus une poudre qui prive d’oxygène, eh bien, la batterie en crée simplement davantage. Elles peuvent littéralement encore brûler sous l’eau. Mais, si vous la compartimentez et en lancez une comme une grenade, elle s’éteindra automatiquement », explique-t-il encore à son sujet. En savoir plus sur le plus petit extincteur au monde ? Rendez-vous sur le site officiel : lowes.com. Que pensez-vous de cette invention ? De plus, nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .