Comment isoler un mur derrière un poêle à bois ?

Le chauffage au bois connaît un succès phénoménal depuis quelques années et l’engouement est encore plus fort depuis les dernières augmentations des énergies fossiles. En 2021, Barbara Pompili, alors ministre de l’Environnement, proposait un plan d’action sur le chauffage au bois, visant à réduire les émissions de fumées. Ce plan avait aussi pour objectif d’encourager les foyers à opter pour des poêles à bois plus performants, labellisés Flamme Verte 7*. Lorsque l’on utilise un poêle à bois pour se chauffer, il est un élément important auquel nous ne pensons pas toujours : l’isolation du mur qui se trouve derrière le poêle. Un poêle à bois chauffe très fort, et le mur doit être protégé pour éviter qu’il ne provoque un incendie. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment isoler le mur derrière le poêle à bois au moyen d’une plaque de cheminée en fonte. Explications.

Pourquoi faut-il isoler le mur derrière le poêle à bois ?

Si votre poêle est inséré dans une ancienne cheminée, normalement, vous n’avez pas à vous soucier de ce désagrément. Le foyer fabriqué en briques réfractaires est à même de supporter de très fortes chaleurs. Néanmoins, si vous avez dû casser quelques briques, il est plus prudent d’insérer de chaque côté, des plaques en aluminium, ou en fonte, pour écarter les risques d’incendies. Si votre poêle à bois trône devant un mur intérieur, le problème peut se poser. Lorsqu’il chauffe, les parois du poêle peuvent atteindre 250 ° C, et les murs intérieurs ne sont pas en capacité de supporter cette chaleur. Ne pas les protéger, c’est risquer de les noircir, voire déclencher un incendie.

Quelles solutions pour protéger le mur derrière le poêle ?

Deux options pour réaliser cette opération de protection : construire un devant de mur en pierre, en briques réfractaires, mais cela demande quelques connaissances en maçonnerie. La seconde solution, la plus simple à mettre en œuvre, ainsi que la plus rapide, consiste à installer une plaque de cheminée en fonte. Le mur va ainsi être protégé de la chaleur grâce aux caractéristiques de la fonte, qui est un matériau conductible à émission de chaleur lente. Elle va donc également servir à améliorer le rendement thermique de votre poêle, en plus de protéger le mur. Et, plus cette plaque sera épaisse, meilleure sera l’efficacité.

Comment choisir votre plaque de cheminée ?

Pour une plus grande efficacité, la taille de la plaque de cheminée doit être légèrement supérieure à l'arrière du poêle à bois pour assurer une protection optimale du mur arrière. Pour l'installation, il suffit de la fixer au mur, depuis le sol, avec des fixations spéciales, qui résistent, bien entendu, aux très fortes chaleurs. Pensez à écumer les sites de vente d'objet d'occasion, et les vide-greniers, les vieilles plaques en fonte, parfois ornées de décors campagnards, y sont nombreuses. D'ailleurs, parfois, certaines plaques de cheminée anciennes présentent des fissures, souvent héritées de siècles d'utilisation. La présence d'une fissure n'est pas un obstacle à l'utilisation de la plaque de cheminée derrière un poêle à bois. En effet, la fissure ne s'aggravera pas, préservant ainsi la fonction protectrice de la plaque.