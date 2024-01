Les inconvénients des poêles à bois que les professionnels oublient souvent de vous mentionner

Lorsque vous interrogez un vendeur de poêle à bois, il vous dira probablement que c’est le meilleur des chauffages. Il ne faut pas lui en vouloir, c’est un peu son métier ! Les poêles à bois, comme tous les appareils de chauffage, sont des investissements obligatoires pour chacun d’entre nous. En 2021, les ventes de poêles ont enregistré une augmentation significative de +34,9 %, atteignant 320 010 unités, comparé aux 237 270 unités vendues en 2020. Cette croissance positionne ce secteur à plus de 75 % de la part totale du marché des appareils de chauffage au bois. Cependant, nous ne connaissons pas toujours les inconvénients de chacun, et nous laissons convaincre par des arguments de vente. Ces derniers cachent parfois quelques désagréments qu’il vaut mieux connaître avant d’investir dans une installation. Nous avons fait le tour de la question, et relever quelques inconvénients liés au poêle à bois. On vous explique tout.

Inconvénient n° 1 : le combustible

Comme son nom l’indique, le poêle à bois fonctionne avec des buches de bois. Ces dernières, pour être efficaces, doivent être bien sèches, coupées aux bonnes dimensions, et stockées dans des conditions optimales. Par ailleurs, vous devrez donc, dans un premier temps, être certain d’avoir un fournisseur de bois professionnel, qui vous livrera à fréquences régulières. L’approvisionnement devra également se faire en continu ou presque, car vous devrez toujours disposer de bois suffisamment sec pour l’utiliser. Un mètre cube de bois, voire deux, ou bien plus pour la saison, cela prend beaucoup de place ! Vous devrez donc prévoir un espace à l’abri de la pluie, mais suffisamment aéré pour stocker votre bois. Ou investir dans un abri à bois ! Enfin, si vous voulez payer moins cher votre mètre cube de bois, il faudra le faire livrer en rondins d’un mètre, puis le couper et enfin le fendre pour le bruler… Une certaine condition physique est donc nécessaire pour cette tâche, ainsi que pour transporter les buches.

Inconvénient n° 2 : l’encombrement de l’installation

Si vous disposez d’une petite pièce et que vous installez un poêle à bois comme chauffage d’appoint, il ne prendra pas trop de place. Cependant, si vous optez pour un poêle scandinave, par exemple, il lui faudra beaucoup d’espace. Un espace que vous perdrez forcément pour un autre usage ! L’encombrement est également important à cause du stockage des buches qui se fait généralement près du poêle… Il faut les empiler, prêtes à être brulées, et s’armer d’un aspirateur pour la poussière et les morceaux d’écorce qu’elles laisseront près de votre poêle ! Attention, le poêle à bois ne doit jamais être collé au mur pour des raisons de sécurité, il doit pouvoir « respirer » et donc manger encore un peu plus d’espace.

Inconvénient n° 3 : un chauffage central ? Pas réellement !

Attention aux vendeurs qui vous expliquent qu’un poêle à bois peut remplacer votre chauffage ! Ce n’est pas concrètement le cas, à moins d’installer des diffuseurs de chaleur dans toutes les pièces et en conséquence, de créer un réseau de tuyaux venus du poêle. Le poêle à bois est, la plupart du temps, un chauffage d’appoint qui permet de réchauffer une pièce au rez-de-chaussée, et de profiter du plaisir de la flamme.

Inconvénient n° 4 : l’entretien

Nous savons pertinemment que tous les systèmes de chauffage nécessitent un entretien régulier, y compris les radiateurs électriques, qu’il faut fréquemment dépoussiérer ! Le poêle à bois, il faut aussi l’entretenir et cela demande un peu de temps. Ainsi, à chaque allumage ou presque, je dois vider le tiroir de cendres, nettoyer le foyer, et la vitre qui s’encrasse relativement vite. Il est aussi préférable de s’équiper d’accessoires de cheminée, comme un tisonnier ou une pince à buche pour manipuler le bois incandescent. Investissez obligatoirement aussi dans un gant spécial chaleur extrême, la plupart des poignées sont en fonte, et lorsqu’il faut recharger, c’est indispensable ! L’entretien du poêle passe aussi par le ramonage obligatoire du conduit. Cette opération doit être réalisée au moins une fois par an, par un professionnel qui fournira un certificat demandé par votre assureur en cas d’incendie.

Inconvénient n° 5 : une chaleur concentrée !

Cet inconvénient rejoint le troisième et concerne les écarts de température qui peuvent découler de l’utilisation d’un poêle à bois. Dans une très grande pièce, vous pouvez avoir 50 °C autour du poêle, et 25 ° C au fond de la pièce. La chaleur diffusée n’est pas homogène, et parfois se tenir près du poêle, lorsqu’il chauffe à pleine puissance ou depuis plusieurs heures, est impossible. Le seul moyen de résoudre cela étant d’investir dans un système de ventilation ou un ventilateur de poêle pour pulser la chaleur un peu plus loin dans la pièce. Le poêle à bois reste une valeur sûre en termes de chauffage d’appoint, mais il possède aussi des inconvénients à connaître avant d’investir. Êtes-vous confrontés à ces inconvénients ? Si oui, en aviez-vous conscience avant d’acheter votre poêle à bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

