Comment le ventilateur de poêle à bois peut-il vous permettre de faire des économies sur vos factures ?

Voici venu le temps de rallumer le chauffage ! C’est un fait et nous n’y couperons pas. Cette année, une épée de Damoclès se trouvera au-dessus de nos têtes puisque toutes les énergies et combustibles connaissent des augmentations salées. Gaz, électricité, bois de chauffage, pellets de bois, nous sommes à peu près tous logés à la même enseigne. Si vous utilisez du bois de chauffage ou des pellets de bois et donc un poêle à bois ou à pellets, nous avons un tuyau à vous donner : le ventilateur de poêle ! Ce petit accessoire vendu généralement moins de 50 € ne vous permettra pas d’économiser des centaines d’euros sur votre facture. Cependant, il vous garantira une meilleure répartition de la chaleur, soit l’allongement de la durée de vie de votre stock de bois ou de pellets. Nous avons choisi de vous présenter le ventilateur de la marque Vounot, pour ses performances et son prix. Découverte.

6 lames et un thermomètre pour ce ventilateur de poêle !

Ce ventilateur fonctionne sans pile ni alimentation électrique, puisqu’il est directement alimenté par la chaleur. Dès que la température du foyer atteint les 50 °C, le ventilateur se mettra automatiquement en marche et il s’arrêtera de lui-même une fois que la poêle aura refroidi. Pour vous aider à surveiller la température de la cheminée, un thermomètre est inclus. Concrètement, il fonctionne grâce à l’effet Peltier, soit un principe thermoélectrique qui se produit lorsque des matériaux de natures différentes sont en contact. Dans le cas du ventilateur, le support du ventilateur « froid » est en contact avec le conduit « chaud », ce qui déclenche le démarrage du ventilateur.

Pourquoi un ventilateur de poêle est-il efficace ?

C’est bien connu, la chaleur monte vers le plafond ! Et cette chaleur revient à être perdue dans votre pièce, sans pouvoir vous chauffer convenablement. Le ventilateur pour cheminée va donc récupérer la chaleur du conduit pour la renvoyer vers le centre de la pièce à chauffer. Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, il est résistant à l’usure, assure une bonne conductivité thermique et conserve son intégrité même lors d’une utilisation prolongée à haute température. Il se fixe solidement sur la cheminée, le tuyau du poêle à bois ou le foyer, sans prendre de place supplémentaire. Ce qui en fait une solution idéale pour les poêles de forme arrondie ou à surface plane limitée. Comme nous vous l’avons précisé, ce n’est pas une baguette magique, cependant, ce petit accessoire mérite d’être connu.

Que dire de plus sur le ventilateur de poêle Vounot ?

Ce ventilateur est donc économique pour les points déjà évoqués. Par ailleurs, il est aussi écologique puisqu’il fonctionne sans piles ni électricité. Il est spécialement conçu pour faire circuler l’air chaud généré par les poêles à bois, à charbon ou à granulés. Son module thermoélectrique réagit dès que la température environnante atteint environ 50 °C. En plus de son fonctionnement silencieux, ce ventilateur s’installe facilement dans la position appropriée, favorisant ainsi une circulation optimale de l’air chaud. De plus, il est livré avec un thermomètre pour surveiller la température, ainsi qu’un module détecteur pour un fonctionnement précis. Avec une plage de température de travail allant de 50 °C à 345 °C, une température de fonctionnement optimale de 80 °C à 250 °C et des dimensions de 170 × 150 × 170 mm, il s’adaptera à tous les poêles disponibles sur le marché actuel.

vounot Ventilateur Poêle à Bois 6 Lames avec Thermomètre Ventilateur Cheminée Appareil de Chauffage Alimenté Fixé sur le Tuyau de Cheminée pour Foyer, Poele a Granule, Foyer à Bois Noir FONCTIONNEMENT INSTANTANÉ : Alimenté directement par la chaleur, le ventilateur ne nécessite d’aucune pile alimentation électrique ! Dès que la température du foyer atteint 50°C, le... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez