Quel est le meilleur chauffage d’appoint au pétrole, le plus rentable et le plus économique ?

Les chauffages d’appoint sont encore mal considérés, car ils ont la réputation d’être très énergivores. Pourtant, comme leur nom l’indique, ils peuvent venir en appoint d’un système de chauffage et, par conséquent, en réduire la consommation. Dans la catégorie des chauffages d’appoint, il existe des installations de types poêles à bois ou poêles à granulés en complément de l’électricité ou du gaz. Cependant, il existe aussi de petits radiateurs ou poêle pour une petite chauffe rapide, en regardant une série ou avant de se glisser sous les draps. Parmi eux, les poêles à pétrole. Mais comment le choisir ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? On vous explique tout.

Un poêle à pétrole, qu’est-ce que c’est ?

Puisqu’il s’appelle poêle à pétrole, ce dispositif chauffe grâce à un combustible qui est le pétrole. Enfin presque, car ce n’est pas réellement du pétrole, mais du CLAM pour combustible liquide pour appareil de chauffage mobile. Ce dernier est un hydrocarbure dérivé du pétrole. Et malgré les augmentations du pétrole brut, ce combustible reste relativement accessible, de 1 à 3 € le litre environ. Face à un radiateur électrique, il est surtout beaucoup plus économique, car la consommation en combustible est très basse. De plus, ces petits appareils à pétrole sont légers et peuvent se déplacer d’une pièce à une autre en fonction des besoins. En revanche, il faut effectivement être très prudent quant à l’utilisation du CLAM, un liquide très inflammable !

Quels sont les différents types de poêles à pétrole ?

Le poêle à pétrole à mèche

Ce premier type de poêle à pétrole peut se présenter sous deux formes différentes : à simple ou à double combustion. Le modèle à simple combustion ne présente pas grand avantage. Certes, il ne coûte vraiment pas cher, mais il est peu efficace, juste pour chauffer autour de votre bureau, par exemple. Le poêle à mèche double combustion, que l’on appelle aussi « à laminaire », quant à lui, est plus performant. Il fonctionne sur le principe d’une bougie et brûle la mèche imbibée de CLAM. En fonction du combustible utilisé, il peut dégager certaines odeurs. Par conséquent, il faudra choisir du pétrole « sans odeur », de préférence, qui sont les plus courants et par ailleurs les plus chers. Pour l’allumer, il dispose d’un système d’allumage à piles intégrées. Les piles et les mèches devront être remplacées régulièrement. Retrouvez quelques modèles de poêles à pétrole à mèches sur Amazon, Leroy Merlin ou Castorama, par exemple.

Le poêle à pétrole électronique

Le second choix possible en matière de poêle à pétrole est l’électronique. Un modèle qui est garanti sans odeur et qui demande très peu d’entretien. De plus, les risques de brûlures sont minimes, car ses parois restent froides. En outre, il dispose de nombreuses fonctionnalités comme un programmateur (timer), un thermostat intégré ou encore un mode économique. Un peu plus cher à l’achat, il est cependant plus efficace. Enfin, et puisqu’il est électronique, il faudra le brancher sur une prise de courant. Vous pouvez retrouver des poêles à pétrole électroniques sur Amazon, Castorama ou Leroy Merlin, entre autres.

Quels sont les avantages d’un poêle à pétrole ?

Le poêle à pétrole ne nécessite aucune installation spécifique, sauf dans le cas d’un poêle à injection électronique qui exige une alimentation électrique. Pour les poêles à mèche, le démarrage est alimenté par des piles. Certains modèles sont très abordables lors de l’achat. Avec une puissance équivalente, il s’avère plus économique à l’usage qu’un radiateur électrique en raison de son rendement élevé. De plus, sa capacité à chauffer rapidement le rend idéal pour servir de chauffage d’appoint dans une pièce utilisée de manière occasionnelle. Le fioul, en tant qu’énergie économique lors de l’achat, procure une grande flexibilité d’utilisation, avec un réservoir pouvant assurer une autonomie de plus de 48 h.

Comment choisir son poêle à pétrole ?

Pour choisir votre poêle à pétrole, il faudra vous référer à la surface chauffée indiquée par le constructeur. Considérez qu’un poêle de 100 W peut chauffer 1 m², donc pour une pièce de 20 m², il faudra opter pour une puissance de 2 000 W ou 2 kW. Quant à l’autonomie, il faudra aussi vérifier que la durée indiquée, qui correspond à une mise en marche avec le réservoir plein, réponde à vos attentes. Il faut aussi savoir qu’un modèle très puissant consommera logiquement plus de combustible. Possédez-vous ce type de chauffage d’appoint ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .