Chauffage : jusqu’à 80 % du montant des thermostats connectés remboursé par l’État pour TOUS les foyers

Alors que le froid s’installe doucement sur la France et que nous avons tous, ou presque, rallumer nos systèmes de chauffage, nous appréhendons notre prochaine facture. Les augmentations successives de 2023, après la fin du bouclier tarifaire, engendreront forcément une hausse de nos factures. Pour tenter de minimiser cette augmentation, le gouvernement, notamment la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a récemment annoncé la mise en place de mesures d’aide financière pour l’achat de thermostats programmables. Cette aide, qui sera disponible à partir du 1ᵉʳ janvier 2024, sera versée sans condition de ressource, mais sous certaines conditions tout de même. Décryptage.

Pourquoi cette aide sera-t-elle mise en place ?

L’installation d’un thermostat connecté peut vous faire réaliser 30 % d’économies sur votre facture de chauffage. En effet, ce dernier va piloter votre chauffage en fonction de vos absences, voire des conditions météorologiques. L’aide à l’achat, prévue pour entrer en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024, sera substantielle, couvrant potentiellement jusqu’à 80 % du coût total, y compris l’installation. Cette subvention de caractère forfaitaire sera indépendante des revenus des ménages. Elle vient s’ajouter aux incitations existantes telles que les Certificats d’économies d’énergie (CEE) et s’inscrit dans le cadre d’un effort accru pour atteindre l’objectif d’équiper 9 millions de foyers de thermostats connectés d’ici au 1ᵉʳ janvier 2027. Bien entendu, l’installation devra être réalisée par une entreprise certifiée RGE, pour que vous puissiez bénéficier de cette aide.

Combien coûte l’installation d’un thermostat connecté ?

Si le thermostat connecté en lui-même coûte moins de 200 €, mais l’installation sur une chaudière à gaz ou en remplacement d’un thermostat classique peut monter jusqu’à 1 000 €. En effet, l’installation est longue et assez minutieuse, ce qui explique le coût assez élevé. Les modalités de demande de l’aide ne sont pas encore disponibles en ligne puisqu’elle sera effective en janvier prochain. Concrètement, sur une installation complète à 1 000 €, seul le prix du thermostat connecté resterait à votre charge. Touefois, si vous estimez que l’installation est trop onéreuse, ou que vous n’avez pas la patience d’attendre le 1ᵉʳ janvier, vous pourrez aussi opter pour l’installation par vos soins. Bien entendu, vous ne pourrez donc prétendre à aucune aide.

Les thermostats connectés Netatmo

Netatmo lance son dernier produit révolutionnaire, le thermostat intelligent NTH01-AMZ. Le thermostat intelligent Netatmo est compatible avec l’Assistant Google, Amazon Alexa et Apple Home, vous permettant de régler la température de votre maison d’un simple mot. Bien entendu, il est aussi contrôlable à distance via un Smartphone, une tablette ou un ordinateur. Il vous permet de réaliser des économies significatives en planifiant votre chauffage selon vos besoins. Les modes Absent et Hors-Gel sont des fonctionnalités pratiques, particulièrement utiles lorsque vous êtes en vacances. Avec une puissance de commutation maximale de 120 W, ce thermostat assure une gestion énergétique optimale.

Netatmo Thermostat Connecté et Intelligent Économe en Énergie –WiFi- Réduisez les Factures & Contrôlez le Chauffage à Distance par Application, Compatible avec les Chaudières Individuelles, NTH01-AMZ 3 PILES SUPPLÉMENTAIRES INCLUSES : notre Thermostat Intelligent est fourni avec 3 piles supplémentaires (6 au total), grâce à ces piles supplémentaires, vous pourrez profiter d'une utilisation... PromoMeilleure Vente n° 1

De plus, il dispose de la fonction Auto-Adapt qui analyse les conditions météorologiques et les caractéristiques thermiques de votre maison pour garantir une température constante, optimisant ainsi votre confort. Compatible avec divers modèles de chaudières, qu’il s’agisse d’électricité, de gaz, de fioul, de bois ou de pompe à chaleur, le Thermostat Intelligent Netatmo s’adapte à vos besoins. Enfin, vous aurez une petite œuvre d’art dans votre salon, puisque c’est le grand Philippe Starck qui est à l’origine de son design. Actuellement, le thermostat connecté Netatmo, l’une des marques phares dans le domaine, est vendu à 159,99 € au lieu de 179,99 €. Une réduction de 20 € à laquelle s’ajoute un remboursement différé de 30 €, via l’offre proposée directement par Netatmo jusqu’au 15 novembre 2023 inclus. Il va falloir être réactif.

Les thermostats connectés Konyks

Le thermostat Konyks Termo

Le Konyks Termo est bien plus qu’un simple thermomètre hygromètre. Grâce à sa connectivité Wi-Fi, il offre une lecture à distance, permettant un accès et un contrôle faciles via l’application Konyks, que vous soyez chez vous ou à l’autre bout du monde. Le Termo va au-delà de la simple mesure de la température et de l’humidité. Il peut déclencher d’autres appareils Konyks en fonction des mesures, offrant ainsi une automatisation intelligente et des scénarios personnalisés. Compatible avec Alexa et Google Home, le Termo s’intègre parfaitement dans votre maison connectée. Si vous recherchez une expérience de confort et de santé, le Termo de Konyks est un choix élégant, discret et précis, avec un écran LCD permettant de basculer facilement entre les unités de mesure. De plus, avec l’ajout du Senso Charge 2 Détecteur d’ouverture Wi-Fi à 54,80 €, Konyks propose une solution complète pour la surveillance de votre environnement intérieur. Ce petit thermostat connecté est parmi les moins chers du marché, il coûte seulement 34,90 € sur Amazon.

Le thermostat Konyks eCosy

Le Konyks eCosy est un thermostat connecté pour les radiateurs électriques, il garantit une expérience intuitive avec son écran rétroéclairé, permettant de visualiser le mode de chauffe du radiateur en tout temps. Le Konyks eCosy fonctionne comme un tableau de commande pour le chauffage électrique, et son alimentation est assurée par un câble électrique. En plus de son aspect intuitif, il propose des fonctionnalités de pilotage et de programmation à distance pour les radiateurs électriques. L’automatisation est facilitée, par exemple, en permettant d’allumer le chauffage lorsque la température extérieure descend en dessous de 18 °C, tout en le coupant, si une fenêtre est ouverte.

Contrôleur connecté pour radiateur électrique Konyks eCosy, Compatible Alexa et Google Home, Fil Pilote 6 ordres, Voyants de Mode, Automatisations faciles… INTUITIF ⭐ Ecran rétro éclairé pour connaître à tout moment le mode de chauffe du radiateur. Boutons tactiles pour réglage manuel PromoMeilleure Vente n° 1

Compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Home, le Konyks eCosy permet un contrôle vocal pratique pour ajuster le chauffage à la voix. En favorisant des économies d’énergie significatives, notamment en coupant les radiateurs inutiles, en établissant des horaires pertinents et en utilisant des automatisations intelligentes, ce contrôleur connecté garantit une solution complète pour une gestion efficace du chauffage électrique. Actuellement vendu au prix de 49,90 € au lieu de 59,90 € il bénéficie d’une réduction de 17 %.

Les thermostats connectés Thermor

L’Interface Cozytouch

L’Interface Cozytouch transforme vos anciens appareils de chauffage électrique en dispositifs connectés, proposant une gestion à distance et personnalisée. La Cozytouch facilite la connexion de radiateurs et de radiateurs sèche-serviettes non connectés d’origine, permettant une gestion intelligente où que vous soyez. L’application dédiée Thermor Cozytouch, disponible gratuitement sur l’AppStore et le Play Store, propose une interface intuitive pour piloter tous vos appareils sur un même écran.

Gérez vos absences, ajustez et contrôlez la température à distance pour profiter des avantages de la connectivité, réalisant ainsi des économies d’énergie. Pour les appareils non connectés d’origine, il est recommandé d’installer une Interface Cozytouch par appareil, avec un bridge Cozytouch par foyer connecté à votre box internet.

Pensez-vous vous équiper d’un thermostat connecté ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez