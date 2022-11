Tado : un thermostat innovant et connecté pour réduire jusqu’à 15 % d’énergie sur le chauffage

Pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement Français a mis en place plusieurs aides depuis quelques mois. En janvier prochain, un bouclier tarifaire s’appliquera afin de limiter la hausse des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité. Ces tarifs ont déjà subi une augmentation de 4 % dernièrement et, en janvier, elle sera de 15 % comme nous le savons déjà. Ce qui représente environ 250 € sur la base de la consommation d’un foyer de 4 personnes. La hausse des prix du fioul, du bois, ou des pellets n’est malheureusement plus à démontrer et leurs tarifs ne sont pas réglementés ! Pour tenter d’économiser sur la facture, nous vous proposons de découvrir le système TADO°, entreprise leader sur le marché des thermostats intelligents. Selon l’ADEME, ces petits boîtiers intelligents permettraient d’économiser environ 250 € d’énergie par an, le prix de l’augmentation annoncée en fait. Découverte !

Tado° qu’est-ce que c’est ?

Tado° est un dispositif de thermostat connecté qui rend votre système de chauffage intelligent. Le kit de démarrage s’adapte à tous les systèmes de chauffage, qu’ils soient individuels ou collectifs. Tado° est une solution immédiate à la flambée des prix de l’énergie, vous permettant de chauffer là où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. En d’autres termes, vous pourrez désormais chauffer votre maison de manière intelligente.

Comment installer Tado° ?

Si vous disposez déjà d’un thermostat filaire ou radio (à piles) à travers un mode de chauffage individuel, il vous suffira de remplacer votre thermostat existant par le Tado°. En effet, ce dispositif est compatible avec 95% des chaudières et des systèmes de chauffage. Si vous souhaitez réaliser encore plus d’économie, essayez de changer les têtes thermostatiques de vos radiateurs par les têtes Tado°. Ainsi, vous pourriez les contrôler un à un depuis votre Smartphone, puisque le kit de démarrage Tado° se relie « évidemment » à votre box internet ! Si vous disposez d’un chauffage collectif, vous n’aurez qu’à remplacer vos têtes thermostatiques par les Tado° en achetant le « kit de démarrage Tête thermostatique ». Notons que ces éléments sont compatibles avec la quasi-totalité des équipements actuels. L’installation des kits domotiques Tado° ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel, car tout est expliqué dans le guide de montage fourni.

Comment fonctionne Tado° ?

Vous l’avez compris, Tado° est un thermostat intelligent. À partir de l’application Tado° installée dans votre Smartphone, choisir la température dans chaque pièce devient un jeu d’enfant. Notons que ce système est capable de gérer jusqu’à dix zones distinctes. Si vous possédez un assistant vocal comme Alexa (Amazon), Siri (Apple) ou Google Assistant, vous pourrez également lui demander de baisser ou augmenter la température dans une des pièces. Il est possible d’ajouter jusqu’à 24 têtes thermostatiques sur le kit de démarrage.

Imaginons que vous chauffiez votre chambre à 16 °C, mais que vous avez besoin d’un peu de chaleur pour regarder un film en soirée. Il vous suffit d’augmenter la température de votre chambre via l’application ou via la voix, juste une demi-heure avant de vous installer. Ensuite, effectuez la manipulation inverse, une fois votre série terminée. Il est également possible de déterminer des plages horaires quotidiennes avec des températures différentes. Tado° vous permet donc de ne pas chauffer toute votre maison, à la même température simultanément. Une intéressante alternative pour réaliser des économies. Par ailleurs, l’application vous invitera notamment à couper votre chauffage lorsqu’elle le jugera nécessaire et vous informera de toute ouverture de baie non nécessaire. Mieux encore, elle tient compte des prévisions météo pour optimiser votre chauffage !

Combien ça coûte ?

Pour un kit de démarrage, avec têtes thermostatiques ou avec thermostat, il faut compter un peu plus de 200 €, avec près de 70 € la pièce d’une tête thermostatique supplémentaire. Cela peut paraître onéreux, mais n’oublions pas que votre chauffage va vous coûter 250 € de plus l’année prochaine au minimum. Grâce à Tado°, vous pourrez économiser ces 250 €. Et on ignore encore de quoi l’avenir sera fait, notamment vis-à-vis des augmentations futures. Vous devriez donc pouvoir l’amortir en un an à peine. Tado° est disponible sur Amazon, Boulanger, Castorama et Rue du commerce.