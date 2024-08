Voiture électrique : tout savoir sur les heures creuses pour réduire vos factures d’électricité

Les différentes augmentations des tarifs de l’électricité connues ces derniers mois vous incitent à réfléchir à d’autres solutions. Bien entendu, pour produire de l’électricité moins chère, vous disposez de la solution « panneaux photovoltaïques » ! Néanmoins, nous ne disposons pas tous d’un toit pour l’installation. Utiliser les heures creuses pour recharger une voiture électrique, un chauffe-eau, ou faire tourner le sèche-linge peut vous amener à réaliser quelques belles économies. Encore faut-il que votre contrat soit adapté, ou que cela vous soit proposé. C’est, par exemple, le cas du fournisseur d’électricité ohm energie, qui propose ce type de contrat, avec en option, la mise à disposition d’une électricité verte, produite en France. Je vous explique tout cela.

Pourquoi profiter des heures creuses ?

La réponse à cette question est simple : réaliser des économies sur votre facture. Sur une journée de 24 heures, les heures creuses sont celles pendant lesquelles, le tarif de l’électricité est le plus bas. Chez Ohm Énergie, le tarif heures pleines est, par exemple, de 0,27 € / kWh, quand le tarif heure creuse est de 0,17 € / kWh. Prenons un exemple simple… La consommation d’une voiture électrique lors de sa recharge est d’environ 15 kWh pour 100 km. Si vous rechargez votre batterie pour 500 km, en heures pleines, cela vous coutera donc approximativement 4 € contre 2,50 € en heures creuses. Imaginons que vous rechargiez votre batterie trois fois par semaine, nous passons à 12 € contre 7,50 € soit, 624 € par an, contre, 390 € en heures creuses.

N’est-ce pas plus parlant avec des chiffres ? Pour rendre cette économie possible, les tarifs Ohm Énergie s’adaptent à vos besoins en passant en heures creuses, les soirs et les weekends. Vous ne serez donc plus obligé d’attendre 23 h ou même 2 h du matin pour lancer vos machines, et recharger vos batteries. Un avantage certain lorsque de nombreux appareils énergivores, et particulièrement une voiture électrique, sont présents dans le foyer. Ceci est également valable pour les systèmes de chauffage, ou de filtration de piscine, qui peuvent désormais fonctionner en heures creuses.

Comment optimiser votre consommation en heures creuses?

Lorsque vous signez un contrat avec un fournisseur d’électricité, et que votre abonnement dispose des heures creuses, celles-ci doivent explicitement vous avoir été mentionnées. En effet, selon les fournisseurs, celles-ci peuvent varier. Par exemple, le fournisseur d’électricité d’une proche amie propose des heures creuses morcelées dans la journée, quand le mien se cantonne à du 23 h – 6 h ! Pour profiter des heures creuses nocturnes, vous ne disposez pas d’autres choix que d’utiliser des programmateurs, ou les touches « fin différée » de vos appareils. C’est ainsi que, pendant plusieurs mois, mon lave-linge et mon lave-vaisselle se lançaient à 2 h du matin, en mode économique, pour être terminés à 6 h, au passage du tarif heures pleines.

Une option que je n’ai pas conservée, trop contraignante au niveau des horaires, et pas réellement économique, puisque je ne possède ni chauffe-eau cumulus électrique, ni voiture électrique. Avec des heures creuses soir et weekend, j’aurai peut-être conservé cette option, mais elle n’est pas proposée par mon fournisseur d’électricité. L’utilisation des heures creuses demande une certaine organisation lorsqu’elles sont dispersées sur 24 h. En revanche, si celles-ci sont fixes, comme « soir et weekend », vous savez que vous avez le champ libre sur un grand laps de temps.

Quels seraient les inconvénients des heures creuses ?

La plupart des fournisseurs d’électricité passent presque du simple au double en termes de tarifs heures pleines / heures creuses. Concrètement, si vous n’êtes pas très organisé, ou que vous ne consultez jamais votre application de suivi de consommation, les heures creuses ne vous conviendront pas. Mais, attention, si c’est le cas, et que vous ne prenez pas la peine de consommer plus d’électricité en heures creuses qu’en heures pleines, la facture finale risque d’être douloureuse. Comme je vous l’ai dit, mais ce n’est pas le cas avec tous les fournisseurs d’énergie, la contrainte est de devoir utiliser un maximum d’électricité, sur les heures les moins chères. Or, faire cuire un poulet à 2 h du matin, ou passer le nettoyeur haute pression sur la terrasse au beau milieu de la nuit, ce n’est pas toujours très évident.

Néanmoins, les heures creuses restent une option très intéressante si vous disposez d’un ballon électrique, d’une voiture électrique, de systèmes de chauffage ou de piscines énergivores. Ces équipements consomment beaucoup, mais peuvent être programmés ou rechargés sur des plages horaires correspondantes aux heures creuses. Dans ce cas, l’abonnement heures creuses vous est indispensable pour éviter une facture d’électricité salée. Pour être certain d’utiliser les heures creuses à bon escient, le plus judicieux est de réellement utiliser l’application de votre fournisseur d’électricité, pour une meilleure gestion, et assurément, des économies à la clé.