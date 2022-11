Williwaw : l’invention d’un ventilateur 4 saisons qui permet d’économiser jusqu’à 30 % de chauffage dans la pièce

Trouver le moyen de se chauffer de manière écologique et économique est devenu une priorité pour de nombreux foyers français. L’augmentation des coûts des énergies fait que nous recherchons tous des « bons plans » pour rester au chaud sans nous ruiner. Stéphane Thirouin, est diplômé de l’ESDI (Ecole Supérieure de Design Industriel) et se définit comme un « architecte pour les objets ». L’homme travaille longtemps chez LEGRAND, puis devient le directeur design du groupe SEB avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Fort de son expérience, il travaille sur le concept d’un ventilateur quatre saisons qui peut donc chauffer et rafraîchir l’air ambiant qu’il baptise Williwaw, du nom d’un vent froid puissant et imprévisible. Récompensé par de nombreux prix dont la médaille d’or du concours Lépine dans la catégorie objets connectés, le Williwaw procure une solution de chauffage, très économique. Découverte !

Le Williwaw qu’est-ce que c’est exactement ?

L’inventeur définit son ventilateur comme une « sorte de régulateur de température, avec des capteurs qui adaptent la ventilation à la chaleur ambiante ». En d’autres termes, le ventilateur ne se met en marche que lorsque c’est vraiment nécessaire, ce qui permet une économie de 30 % sur le chauffage de la pièce dans laquelle il se trouve. Avec le froid qui s’installe doucement mais sûrement, et pour un investissement de moins de 1 000€, vous allez peut-être pouvoir envisager des économies durablement, car ce ventilateur / chauffage d’appoint est conçu de manière durable, et vous accompagnera des années durant.

Comment fonctionne le Williwaw ?

Le ventilateur/chauffage Williwaw se dote d’une tête pivotante qui permet 15 vitesses de rotation. En été, les hélices génèrent un flux variable en fonction de vos besoins pour rafraîchir l’air ambiant. Et, en hiver, il pivote pour aller « chercher » l’air chaud qui monte vers le plafond, le « capture » et le redirige vers le centre de la pièce. Il ne chauffe pas lui-même, mais brasse l’air chaud que nous n’utilisons jamais ! Ne vous souciez absolument pas du bruit qu’il engendre, il ne vous empêchera pas de regarder votre série préférée puisqu’il possède un niveau sonore de 47 dB en vitesse maximale. Ce qui équivaut au niveau sonore d’une voix humaine. Au niveau de la consommation électrique, il consomme de 5 à 48 W en fonction du mode choisi. Comparé aux 2000 W de certains radiateurs électriques, nous vous laissons en déduire les possibilités d’économie. En sachant que vos radiateurs consommeront moins puisque le Williwaw ira récupérer la chaleur qu’ils ont produit en amont, mais qui a filé vers votre plafond !

Et il est évidemment connecté !

Nous avons vu que le Williwaw était déjà intelligent dans sa conception puisqu’il va chercher l’air chaud au plafond pour l’utiliser à bon escient. Mais, son intelligence passe aussi par le fait qu’il soit connecté via une application disponible pour Android et iOS, ce qui vous permet de le contrôler à distance, mais surtout de le rendre autonome. Grâce à ses deux capteurs placés au sol, et au plafond, il va détecter les écarts de température de votre pièce.

Dès que la différence enregistrée sur l’application sera atteinte, il se déclenchera pour ramener la chaleur du plafond au centre de la pièce. L’application permet aussi d’autres fonctionnalités comme le réveil avec une petite brise matinale bien agréable quand il fait chaud, la minuterie ou un thermostat. Le ventilateur Williwaw coûte 949 €, est garanti deux ans, et vendu avec les capteurs de température et une housse de protection qui se transforme en panière à linge; zéro déchet, on vous avait prévenu. L’hélice et la grille avant peuvent passer au lave-vaisselle, car elles doivent être entretenues très régulièrement. L’emballage est totalement recyclable et compostable, puisque les étiquettes ne contiennent aucune encre chimique ! Plus d’informations sur williwaw.eu.