« Jusqu’à 30 % d’économie », Wecemat, la chasse d’eau qui analyse la quantité de papier utilisé

Nous consommons 20 % des 148 litres d’eau utilisés quotidiennement pour nos besoins, selon l’ADEME. Cela représente donc approximativement 30 litres par jour et par personne, uniquement pour tirer la chasse d’eau ! Une certaine hérésie lorsque l’on sait que cette eau est potable et que deux milliards de personnes sur Terre n’y ont pas accès. De nombreuses innovations ou inventions, voient le jour pour économiser cette eau, mais sans que l’on sache pourquoi, elles n’ont pas le succès attendu, malgré leur ingéniosité. Parmi celles-ci, Méline vous avait parlé de Wecemat, dans cet article, récompensé au Concours Lépine en 2016. Ce dispositif, breveté et commercialisé depuis 2018, permet d’automatiser le volume d’eau utilisé en fonction de plusieurs paramètres inattendus. Lesquels ? Je vous invite à le découvrir immédiatement. C’est parti.

Un dispositif qui évalue la quantité de papier toilette dans le WC

Ce système inventé en 2016 est un dispositif qui s’installe sur le réservoir de la chasse d’eau, combiné avec un détecteur infrarouge dans les toilettes. Il est conçu pour améliorer l’hygiène en éliminant le besoin de toucher la chasse d’eau, et en automatisant ainsi entièrement le processus de rinçage. Son atout majeur étant de pouvoir ajuster le volume d’eau de la chasse d’eau en fonction de la quantité de papier-toilette utilisé. Certes, il ne peut fonctionner qu’avec ce paramètre, et non avec un foyer qui utiliserait, par exemple, du papier-toilette lavable. Mais, disons que le papier-toilette jetable a encore de beaux jours devant lui, malgré son impact écologique, nous ne sommes pas prêts à nous en passer !

Un détecteur infrarouge et une panoplie de capteurs

Le fonctionnement de Wecemat est sophistiqué en termes de technicité, mais il est relativement simple à comprendre. Concrètement, la technologie repose sur un ajustement du volume d’eau en fonction de l’utilisation réelle des toilettes. Normalement, vous avez besoin de moins d’eau pour la « petite » que pour la « grosse » commission, et vous utilisez aussi moins de papier-toilette. Pour fonctionner, le dispositif est composé de trois éléments principaux : un détecteur infrarouge, un capteur d’utilisation du papier toilette et un déclencheur automatique dans le réservoir. Le détecteur infrarouge identifie la présence et le départ de l’utilisateur, tandis que le capteur intégré dans le support du papier toilette mesure la quantité de papier utilisée. En fonction de ces deux informations, le volume d’eau est ajusté pour le rinçage des toilettes, sans surconsommation. Le fabricant annonce ainsi une économie d’eau d’approximativement 30 % par rapport aux systèmes traditionnels.

Un produit réellement novateur, mais pas encore commercialisé

C’est seulement mon avis, mais Wecemat a reçu une médaille au Concours Lépine 2016, preuve de son efficacité. De plus, il est unique en son genre, car si d’autres systèmes existent, il est le seul à proposer un ajustement du volume d’eau en fonction de ces paramètres auxquels nous ne pensons pas de prime abord. En 2019, Wecemat a reçu une nouvelle médaille d’or au concours Lépine, puis une récompense lors du Luxembourg Prestige Award dans la catégorie « Bathroom Appliance Company of the Year» en 2020. Ce système s’avère donc plutôt pertinent, et on peut s’interroger sur le fait qu’il ne soit pas proposé dans les nouvelles constructions, entre autres ! De plus, en matière d’hygiène, il permettrait également de ne plus toucher les toilettes des WC publics, et c’est parfois indispensable ! Et, vous ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .