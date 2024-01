Est-ce qu’un poêle à granulé (pellets) peut prendre feu ?

La filière du granulé de bois est en pleine expansion. En effet, aujourd’hui plus de 1.7 million de foyers français sont équipés, comme le révèle le site Propellet. Des équipements qui font que « les niveaux de consommation ont doublé en 5 ans et ont atteint les 2.5 millions de tonnes consommées en 2022 ». Si le poêle à pellets est largement plébiscité, c’est parce qu’il est un chauffage écologique, économique et qu’il bénéficie aussi des aides de l’État dans le cadre de la transition énergétique. Certains hésitent encore et s’interrogent sur les potentiels risques liés à l’utilisation d’un poêle à pellets. Par exemple, un poêle à pellets peut-il provoquer un incendie ? Où dégager du monoxyde de carbone ? Voici un éclairage sur les risques d’utiliser un poêle à pellets, vous constaterez qu’ils sont assez minimes au regard des bénéfices qu’il est possible d’en tirer. C’est parti.

Un poêle à pellets peut-il provoquer un incendie ?

La réponse à cette question est formelle : c’est NON ! Un poêle à granulés, comme un poêle à bois ou un insert, ne peut jamais prendre feu lui-même. Les matières utilisées pour les concevoir sont spécialement conçues pour résister au feu évidemment, et l’appareil est à l’abri de toute « flambée » inopinée. Bien entendu, le risque zéro n’existe pas, mais il serait étonnant que votre poêle prenne feu. Cependant, attention, si le poêle présente des malfaçons, il a déjà été constaté un embrasement du réservoir. Le problème étant que ces malfaçons sont indétectables à l’installation, et qu’elles sont, par conséquent, totalement imprévisibles.

Pourquoi certains incendies sont causés par des poêles ?

Comme nous venons de vous l’expliquer, l’appareil lui-même ne prendra pas feu, en revanche, il peut être à l’origine d’un incendie. Ce dernier sera causé par un mauvais entretien du poêle et surtout du conduit d’évacuation. Si ce dernier n’est pas, comme c’est obligatoire, ramoné une fois par an par un professionnel, les suies collées sur le conduit peuvent s’embraser. C’est donc le brûlage des suies qui conduit à un départ de feu : le feu de cheminée ! Pour éviter ce sinistre, plusieurs points sont à vérifier :

Nettoyage du conduit d’évacuation par ramonage mécanique une fois par an, puis avec un ramonage chimique, ou via un kit de ramonage.

Vérification et le nettoyage de l’échangeur et du creuset

Vérification du moteur d’extraction des fumées

Vérification du brûleur

Nettoyage fréquent du poêle dans sa totalité : vitre, tiroir à cendres, etc.

Le poêle à pellets peut-il provoquer une intoxication au monoxyde de carbone ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord savoir que plus vos pellets seront humides, et plus ils dégageront des fumées nocives, responsables des émissions de monoxyde de carbone. L’humidité des pellets peut entraîner des conséquences sur ces émissions, bien que généralement, les poêles soient parfaitement étanches. Cependant, nous revenons encore, et toujours au conduit d’évacuation, qui, s’il est obstrué, peut provoquer un refoulement des fumées. Le monoxyde de carbone produit par le bois ne pourra plus s’évacuer par le conduit et sera donc renvoyé vers le foyer. Pour éviter ce rejet de monoxyde de carbone, gaz inodore et incolore, qui provoque près de 100 décès chaque année, il est recommandé de vous équiper d’un détecteur. De plus, vérifiez toujours que le joint de votre porte soit en parfait état et remplisse sa fonction d’étanchéité. Avez-vous déjà été victimes de malfaçons sur votre poêle à pellets ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .