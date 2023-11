Nous avons testé la Tronsmart Bang, voici notre avis sur cette enceinte Bluetooth portable de 60 W

Vous êtes peut-être déjà à la recherche du cadeau idéal pour vos adolescents qui aiment déambuler en musique en pratiquant le skate-board ? Peut-être apprécient-ils tout simplement chiller en musique entourés de leurs amis, à refaire le monde ! Vous pensiez attendre le 24 novembre prochain et le Black Friday pour réaliser de bonnes affaires ? Ce ne sera pas la peine, Tronsmart n’attend pas cette date pour casser les prix sur l’une de ces dernières inventions : l’enceinte Bluetooth BANG, un concentré de technologies aux allures de discothèque ambulante. Et jusqu’au 30 novembre 2023 inclus, cette redoutable petite enceinte bénéficie d’une remise de 15 €, soit un prix de 97,99 € au lieu de 112, 99 €. Découvrez-la en détail et dénichez peut-être votre premier cadeau de Noël. C’est parti.

Un puissant haut-parleur de 60W

L’enceinte Tronsmart Bang est bien plus qu’un simple haut-parleur Bluetooth, c’est une expérience musicale immersive. Pour procurer un son à la limite de la perfection, elle se dote de 60 W de puissance, qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Pour réaliser cette prouesse musicale, elle se dote de deux tweeters, de deux woofers et de deux radiateurs passifs. Avec elle, toutes les subtilités d’une musique, que vous écoutiez Mozart, AC/DC ou Céline Dion, seront révélées. De plus, le réglage de vos préférences sera d’une précision extrême grâce à la technologie audio SoundPulse intégrée. Aigus, graves, basses, toutes les nuances d’une musique seront donc à votre portée. Vous profiterez ainsi d’un son clair et cristallin, sans bruits de fonds ni autres grésillements désagréables.

Connectivité de dernière génération et effets sonores stéréo

En conséquence, l’enceinte Tronsmart Bang ne fait pas de concession sur le son, et c’est bien ce que nous lui demandons. Par ailleurs, elle ne fait pas, non plus, l’impasse sur la connectivité. En effet, elle s’équipe de la dernière puce Bluetooth 5.3, garantissant une transmission plus rapide et une connexion plus stable. De plus, elle permet un appairage sans fil stéréo. Pour obtenir cet effet stéréo immersif, il vous suffit de coupler deux haut-parleurs Tronsmart Bang et de les utiliser simultanément pour profiter d’une expérience sonore en canaux gauche et droit. Cette fonction vous plongera au cœur de la musique avec des effets sonores époustouflants. En d’autres termes, vous pouvez presque bénéficier d’un son de home cinéma, mais avec des enceintes nomades que vous pourrez installer où bon vous semblera.

Une enceinte Bluetooth pour faire la fête !

Vous prévoyez une petite fête pour le Nouvel An, entre amis et la musique sera au centre de votre réunion ? Si vous le souhaitez, pourquoi pas l’organiser en plein air, voire au beau milieu des montagnes, vous pourrez glisser l’enceinte Tronsmart Bang dans votre sac à dos. En effet, cette dernière est conçue pour résister aux rigueurs de l’utilisation en extérieur.

De plus, elle s’équipe d’une poignée de transport pratique. Ce qui en fait un compagnon de fête idéal, peu importe où vous allez. Cependant, notez que l’enceinte Tronsmart Bang est étanche, mais n’est pas classée IPX7, elle ne doit donc jamais être placée directement sous l’eau ou immergé. Et pour que votre fête soit une réussite, elle dispose d’un « mode fête » justement avec un jeu de sons et lumières qui participera à cette réussite. Cependant, en mode fête donc à pleine puissance de ses capacités techniques, la durée d’écoute passera de 15 h à 4 h. Pensez donc à la recharger environ cinq heures avant pour ne pas tomber en panne de batterie.

Durabilité et personnalisation sont aussi au programme de la Tronsmart Bang

L’enceinte Bluetooth Tronsmart Bang ne se contente pas d’offrir un son puissant, elle est également conçue pour durer. Avec une autonomie allant jusqu’à 15 h avec une seule charge, elle est idéale pour des événements en plein air, des fêtes ou simplement pour profiter de votre musique préférée pendant de longues périodes. De plus, elle peut servir de source d’alimentation pour d’autres appareils, ce qui la rend encore plus polyvalente. Avec l’application dédiée, [APP Customised Personal EQ], l’enceinte Tronsmart Bang Boombox propose une personnalisation audio exceptionnelle.

Vous avez la possibilité de régler les effets sonores selon vos préférences, vous permettant ainsi d’apprécier la musique de manière plus immersive et adaptée à votre goût personnel. De plus, l’application intuitive vous offre un contrôle à distance pratique de votre haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez aussi ajuster et choisir des effets d’éclairage personnalisés pour créer l’ambiance parfaite. Pour ce faire, il vous suffit de choisir parmi plusieurs modes prédéfinis ou de créer vos propres éclairages pour une expérience sonore et visuelle sur mesure. De plus, elle peut être contrôlée vocalement, ce qui facilite encore son utilisation.

Toutes les caractéristiques techniques de la Tronsmart Bang

Durée de vie de la batterie : ‎15 h

Mode fête activé : 4 h (volume 100 % avec LED allumée)

Mode fête désactivé : jusqu’à 15 h (varié selon le niveau de volume et le contenu audio)

Tension d’entrée : ‎5 V

Dimensions du produit : ‎18,3 P × 36,1 l × 15 H cm

Mode de sortie audio : ‎Stéréo

Puissance de sortie maximale du haut-parleur : ‎60 W

Poids de l’article : ‎3 kg

Étanche : oui

Capacité de la batterie : 10 080 mAh

Temps de charge : ‎4,5 h

Caractéristiques spéciales : ‎Bluetooth, Waterproof

Connexions : ‎Bluetooth

Nombre total de ports USB ‎ : 1

Conclusion

L’enceinte Bluetooth Tronsmart Bang propose une qualité sonore très intéressante. Ne vous fiez pas à sa taille, elle envoie du lourd, du très lourd. L’application propose de nombreuses options de personnalisation. Elle est proposée au prix de 97,99 € au lieu de 112,99 € en appliquant le code de réduction de 15 € valable jusqu’au 30 novembre 2023 inclus. Un tarif plus que correcte.

Tronsmart Bang Haut-Parleur 60W, IPX6 étanche Bass Puissant,Boîte à Musique Bluetooth avec lumière LED, 15H de Temps de Jeu, stéréo sans Fil Haut-Parleur de fête, AUX &TF, NFC [Effets sonores à couper le souffle] Tronsmart bluetooth haut-parleur 60W, Composé de deux tweeters, de deux woofers et de deux basses passives, Bang offre un carnaval acoustique impressionnant avec... Meilleure Vente n° 1

Les plus

Un tarif très compétitif

Puissante

Un son très correct

Les moins

Un sac de transport aurait été apprécié

À propos de la marque Tronsmart

Vous ne la connaissez peut-être pas encore, pourtant elle existe depuis 10 ans déjà. Tronsmart, une entreprise technologique fondée par Eric Cheng en 2013, est devenue une marque de référence dans le domaine des accessoires tels que les enceintes Bluetooth ou écouteurs. Tronsmart est référencée dans plus de 70 pays à travers le monde et des entreprises comme Yahoo, Forbes ou Qualcomm lui accordent toute leur confiance. Avec plus de 40 brevets à son actif, dont la technologie SoundPulse®, Tronsmart se distingue par son engagement envers des produits technologiques de haute qualité et de haute performance. Pour la petite histoire, sachez qu’Eric Cheng, le fondateur de Tronsmart, est un passionné d’électronique qui a commencé son parcours en 2008, en créant un petit laboratoire. Il y a démonté des produits électroniques pour comprendre leurs composants internes. Basé à Shenzhen, la Silicon Valley asiatique de la technologie, Eric a assemblé ses propres dispositifs électriques originaux grâce à des composants du marché local. Après ces tests personnels, ce passionné a fondé Tronsmart en 2013, pour devenir, dix ans plus tard, un acteur majeur dans l’industrie des accessoires technologiques, offrant des solutions de pointe à ses clients du monde entier.

Tronsmart Bang Qualité du son Autonomie Rapport Qualité / Prix Design Petite mais puissante ! L’enceinte Bluetooth Tronsmart Bang propose une qualité sonore très intéressante. Ne vous fiez pas à sa taille, elle envoie du lourd, du très lourd. L'application propose de nombreuses options de personnalisation. Elle est proposée au prix de 97,99 € au lieu de 112,99 € en appliquant le code de réduction de 15 € valable jusqu’au 30 novembre 2023 inclus. Un tarif plus que correcte. User Rating: Be the first one !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez