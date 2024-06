Transformez votre salon en salle de concert avec les enceintes Teufel L2 et la livraison vous est offerte !

Vous êtes mélomane et la musique classique vous accompagne au quotidien, ou amateurs de musiques actuelles ? Écouter de la musique sans disposer du bon équipement, c’est souvent frustrant, et assez désagréable. Lorsque le son crépite, qu’il craque, nous n’avons qu’une envie : le couper ! Si vous voulez résoudre ce problème et profiter de l’excellence, je vous propose de découvrir le nouveau modèle de grandes enceintes de la marque Teufel. Relativement imposantes, elles trouveront leur place dans un grand salon, pour vous proposer une expérience immersive hors du commun. Le pack de deux enceintes Stéréo L2 est vendu au prix de 1 999,99 €* sur le site officiel : Teufel.com. De plus, le code VKF-S9C vous offre les frais de livraison d’un montant de 69,99 €. Je vous invite à le découvrir.

Description du pack de deux enceintes Teufel L2

Le pack se compose de deux grandes enceintes disponibles en deux coloris, noir ou blanc. Les dimensions sont assez imposantes avec 22,2 cm de large sur 117 cm de haut et 30 cm de profondeur. Il faudra prévoir un peu d’espace pour l’installation. Elles pèsent 26,2 kg chacune, et sont installées sur des pieds qui leur assureront la stabilité. Le design est soigné et vous aurez le choix entre un cache, ou laisser les enceintes apparentes. De plus, elles sont dotées d’un capteur de proximité qui active automatiquement l’éclairage. Le boîtier est fabriqué en bois certifié FSC®, garantissant une gestion forestière responsable et le revêtement est en fibres textiles recyclées. Des données qui attestent de l’engagement de la marque Teufel pour la planète.

Le streaming musical au cœur des enceintes

Ces enceintes entrent dans la gamme « Teufel Home », pilotables par l’application éponyme. En termes de streaming, elles sont compatibles avec AirPlay2, Google Chromecast, Bluetooth, Spotify Connect, Tune In. De plus, le système est directement accessible depuis presque toutes les applications musicales comme Amazon Music. Toujours prêtes à envoyer du son et à satisfaire vos envies musicales.

Et, techniquement, que devez-vous savoir de ce pack de L2 de Teufel ?

Les enceintes délivrent un son stéréo éclatant, adapté à tous les genres musicaux, pour une expérience d’écoute exceptionnelle. Équipées d’un système trois voies extrêmement musical, ces enceintes utilisent un châssis coaxial SCA qui garantit une immersion sonore exceptionnelle. Les trois haut-parleurs de graves à longue course en Kevlar assurent des médiums précis et des basses profondes et puissantes. Grâce à deux amplificateurs de classe D de 190 watts, ces enceintes disposent d’une puissance considérable, leur permettant de maintenir une performance optimale. Les enceintes peuvent fonctionner sans fil ou être connectées par câble pour une flexibilité d’utilisation.

Enfin, les enceintes proposent une connectivité évolutive, permettant l’ajout de divers lecteurs via une entrée ligne, idéale pour les platines vinyles, ainsi qu’une entrée optique pour une synchronisation parfaite avec les télévisions ou les ordinateurs portables. Elles disposent également de ports Ethernet et d’une fonctionnalité de réveil automatique depuis le mode veille. Retrouvez les enceintes Teufel L2 au prix de 1 999,99 €* sur le site Teufel, en copiant le code VKF-S9C dans votre panier, les frais de livraison (69,99 €) vous seront offerts. Et, vous ? Quel est votre genre musical favori ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 27 juin 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.