Rockster Air 2 : test et avis de l’enceinte portable grand format et sans fil de Teufel

Vous aimez la musique et emporter partout avec vous de quoi écouter du bon son dans vos oreilles ? Nous vous proposons de partir à la découverte de la Rockster Air 2 par Teufel, la nouvelle enceinte Bluetooth portable avec batterie intégrée. Est-il encore nécessaire de présenter la marque Teufel, leader dans le domaine en Allemagne, son pays d’origine et dans l’Europe entière ? Cette enceinte Bluetooth a été conçue à Berlin et se distingue de ses concurrentes par un son rendu puissant grâce à une technologie électroacoustique innovante. Nous avons pu tester cette étonnante Rockster Air 2 et profiter de longues heures de musique en continu. Voici notre retour d’expérience.

Déballage, design et appairage

L’enceinte est livrée avec son cordon secteur et une notice. Malgré des dimensions généreuses, cette dernière pèse moins de 15 kg. Le design est moderne et on apprécie particulièrement les deux poignées positionnées sur le côté, et cette sur le dessus de l’appareil pour faciliter son transport. L’appairage par Bluetooth se fait en quelques secondes. L’enceinte Rockster Air 2 ne dispose pas d’application dédiée, vous pouvez piloter le volume directement avec votre mobile, quant au réglages des basses et des aigus, ils se font directement sur l’appareil.

Quels sont les points forts de la Rockster Air 2 ?

Avant d’entrer dans les détails de chaque point fort de cette enceinte, il faut savoir qu’avec un investissement de 619,98 € son prix actuel, vous partez vers l’excellence sonore. L’enceinte Rockster Air 2 Bluetooth portable active haut de gamme, sera votre alliée pour vos soirées, vos événements, et même vos discours officiels si toutefois vous en prononcez. Sans fil et avec une batterie longue durée intégrée, vous disposerez d’une liberté totale de mouvement sans compromis sur la qualité sonore. En effet, elle procure un son équilibré et d’une résolution exceptionnelle, mettant en valeur des basses profondes remarquables et une fidélité exceptionnelle aux impulsions. Avec un volume de 103 dB (RMS, 1 m) et 115 dB en crête (1 m), elle fournit une puissance sonore suffisante pour animer des rassemblements jusqu’à environ 80 personnes dans une configuration stéréo.

Et, si cette enceinte est si performante, c’est grâce au pilote de compression haute définition innovant imaginé par Teufel. En effet, celui-ci est équipé d’un guide d’ondes à directivité constante créant une expérience sonore unique. Ce pilote assure des aigus pétillants et soyeux, même à des volumes élevés, donnant une clarté exceptionnelle à la voix, ou à une bande sonore. Peu importe la distance entre l’enceinte et les auditeurs, elle saura rester claire et audible pour toute l’assemblée. Au niveau du son, le woofer de 250 mm à longue course vient ajouter une dimension supplémentaire à cette expérience sonore et produit des niveaux sonores sans distorsion, avec un punch bien défini et des médiums naturels qui captivent l’auditeur.

Quels sont brièvement les autres points forts de l’enceinte Rockster Air 2 de Teufel ?

Le son de cette enceinte ne se destine pas seulement aux longs discours, mais également aux soirées ambiancées. En effet, l’expérience Hi-Fi est par ailleurs au rendez-vous de manière très convaincante. Et, avec une impressionnante autonomie, dont nous vous reparlerons ensuite, elle fonctionnera encore lorsque vos convives auront rejoint « les bras de Morphée ». Du côté de la connectivité, vous ne devriez pas rencontrer de souci, même dans les endroits les plus isolées. Connectée grâce au Bluetooth 5.0, elle se dote des technologies aptX, aptX HD et AAC, et vous autorise une transmission sans perte depuis divers dispositifs tels qu’iOS, Android, Windows, Linux, et bien plus encore. Vous pourrez de plus connecter deux enceintes sans fil (en option et non testé) pour une configuration stéréo immersive, ou jusqu’à 10 unités grâce à un câble XLR pour une configuration DJ polyvalente.

Quant aux options d’entrées, elles sont multiples avec des ports dédiés pour microphones, instruments (comme une guitare) et AUX, pour exprimer votre créativité sur des mixages dynamiques. Pour les spécialistes du son, et de la création musicale, sachez que vous pourrez profiter d’amplificateurs de puissance haut de gamme de classe D équipés d’un processeur DSP 32 bits, garantissant une qualité sonore exceptionnelle. Pour achever le tableau déjà plutôt flatteur, il faut ajouter une autonomie exceptionnelle de 58 heures à volume moyen, et un mode éco prolonge encore davantage la durée d’utilisation. La batterie lithium-LiFePO4, haute performance et remplaçable, est dotée d’une protection contre la décharge profonde, assurant une fiabilité accrue. De plus, vous avez la possibilité de connecter une batterie de voiture de 12 volts pour une alimentation supplémentaire. Et, si la batterie est complètement à plat, vous pourrez aussi la brancher directement sur secteur.

Les options et la nouveauté 2024

En option, vous pourrez l’équiper du sac à dos Deuter x Teufel Rockster Air 2, proposant une solution de transport pratique sur le dos. Équipée de trois poignées de transport, cette enceinte peut être portée confortablement sur l’épaule sans aucune gêne. Son panneau de commande rétro-éclairé est protégé selon la norme IPX4, lui garantisse une durabilité exceptionnelle. Enfin, si vous décidez de la glisser dans votre camping-car pour un bivouac improvisé, sachez qu’elle peut aussi faire office de station de charge via un câble USB-C. Et, en 2024, de nouvelles caractéristiques s’ajoutent, telles qu’une Rain-Cover utilisable même pendant le fonctionnement.

Focus sur les hauts parleurs

Les haut-parleurs de cette enceinte sont équipés d’un tweeter avec un diamètre de 25 mm, fabriqué en polypropylène, et chaque enceinte est dotée d’un tweeter. Concernant les haut-parleurs graves, chaque enceinte en possède un de diamètre 250 mm fabriqué en cellulose. Ces haut-parleurs fonctionnent sur un principe acoustique à deux voies, utilisant un système bass-reflex comme type d’enceinte. Du côté de la gamme de fréquence, elle s’étend de 47 à 22 000 Hz. Le niveau de pression acoustique maximale atteint 115 dB à 1 mètre, assurant une performance sonore puissante. Concernant l’angle de rayonnement, il est de 80° (horizontal) x 40° (vertical), avec une caractéristique de rayonnement présentant une directivité constante.

Focus sur la batterie et l’autonomie

Nous vous avons déjà brièvement de la batterie assez exceptionnelle qui assure 58 heures d’écoute à un volume sonore moyen. Cette possibilité est offerte par une batterie d’une capacité de 7 800 mAh qui utilise la technologie Lithium Fer Phosphate, assurant une performance fiable et une durée de vie prolongée. Le fonctionnement du dispositif se fait sous une tension de 230 V, avec une fonction marche/arrêt automatique pour une gestion économe de l’énergie.

De plus, il est équipé d’une prise pour batterie externe, permettant une utilisation prolongée ou la recharge d’autres appareils via la fonction Powerbank. Le dispositif est également équipé d’un DJ mixer, ajoutant une dimension créative à son utilisation. La puissance de sortie totale atteint 80 W RMS, avec une technologie d’amplificateur de classe D fournie par Texas Instruments.

Conclusion

Malgré un prix un peu élevé, la Rockster Air 2 est un produit très intéressant. Bien réglée, les basses et les aigus sont parfaitement restitués. Le design et son poids sont parfait pour une utilisation nomade. Seule, elle dispose d’une connectivité et d’une qualité audio impressionnante. Je pense toutefois qu’elle prend tout son plein potentiel quand cette dernière est utilisée en « duo ». Fonctionnalité que nous n’avons malheureusement pas pu tester. D’ailleurs, si Teufel lit cet article, cela serait vraiment bien de proposer un pack duo pour les utilisateurs, car acheté en double, la facture dépasse les 1 200 € (619,98 € par enceinte).

Les plus

Une qualité sonore impressionnante

Des basses puissantes

Un design très sympa

De nombreuses options

Les moins

Un tarif un peu élevé

Un coffre de rangement intégré pour le câble aurait été parfait

Toutes les caractéristiques techniques

Largeur : 32,3 cm

Hauteur : 58,9 cm

Profondeur : 34,4 cm

Poids : 14,15 kg

Compatibilité : Android / iOS / Microsoft

