Je teste l’enceinte réveil bluetooth Thomson RT850BT, quand le vintage rencontre la modernité

Vous n’êtes pas sans savoir que sur NeozOne, nous aimons vous proposer nos retours d’expériences objectifs sur divers appareils que nous testons. Outre les parties techniques des produits testés, j’apprécie m’attarder sur le côté pratique, l’installation, les réglages, et donner mon ressenti personnel. Alors quand Thomson, que je connais depuis toujours, m’a proposé de recevoir l’enceinte Bluetooth Réveil Thomson RT850BT, je n’ai pas hésité très longtemps. Le côté vintage de ce produit m’a immédiatement conquise et je l’avoue, j’ai eu ce petit frisson nostalgique. Avec son look légèrement rétro et son écran LCD discret, elle semblait tout droit sortie d’une époque où les radios trônaient fièrement dans les intérieurs. Mais, attention, sous son apparence vintage, la belle cache une technologie résolument moderne. Alors, est-ce que cette enceinte vendue au prix de 49,90 €* mérite vraiment ses 4,4 étoiles sur Amazon ? Je l’ai testée pour vous !

Un design rétro, mais des fonctionnalités modernes

Dès le premier coup d’œil, le charme a opéré ! L’enceinte Thomson RT850BT joue à fond la carte du vintage, cependant sans en faire trop. L’écran LCD est net, le rétro-éclairage est doux (avec trois niveaux d’intensité grâce à la fonction Dimmer), et l’ensemble respire la solidité malgré ses 600 g sur la balance. Côté utilisation, c’est un jeu d’enfant. Mis à part pour le réglage de l’horloge qui doit se faire « en veille », je n’ai pas eu besoin de suivre le mode d’emploi, tout est intuitif !

La connectivité Bluetooth 5.3 assure une connexion stable avec mon smartphone, même quand je me balade dans l’appart. Et, pour les amateurs de radio, elle propose jusqu’à 50 stations mémorisables en FM avec un autoscan rapide et précis. J’ai pu retrouver mes radios préférées en quelques secondes. Petit plus sympa : la fonction réveil intégrée et la possibilité de programmer une extinction automatique avec la fonction Sleep.

Une qualité sonore qui surprend

Si vous avez déjà poussé le son d’un radio-réveil classique, vos oreilles s’en souviennent peut-être encore ! Pour cette enceinte et avec une puissance musicale totale de 30 watts (et une puissance maximale annoncée de 50 watts), je ne m’attendais pas à une claque sonore… et pourtant ! Le son est clair, les basses sont suffisamment présentes pour donner du relief aux morceaux, et même à volume élevé, aucune saturation notable n’existe. Pour une enceinte de ce prix, c’est franchement impressionnant. En même temps, je ne suis pas étonnée, du plus loin que je me souvienne, les produits Thomson, ont toujours eu une place de choix dans la famille. Il me semble même que le premier poste de télévision à tube cathodique portait le célèbre logo.

Pour finir de me convaincre de la qualité sonore, j’ai testé différents styles musicaux : du jazz feutré pour les matins calmes, une playlist pop pour accompagner mon ménage, et même un peu de rock pour réveiller le voisinage (oups !). Verdict : elle s’en sort haut la main à chaque fois. Et, si l’envie vous prend de brancher une source externe, le port AUX-IN est là pour ça.

Ergonomie et autonomie : le duo gagnant ?

L’enceinte Thomson RT850BT se veut polyvalente et pratique. Avec son port USB-C, la recharge est rapide et efficace. Une fois branchée, elle est prête à diffuser votre musique pendant plusieurs heures sans broncher. Je n’ai pas eu de souci de coupure Bluetooth ni de perte de qualité sonore, même après plusieurs heures de lecture non-stop. Côté fonctionnalités, j’ai particulièrement apprécié le réveil intégré. Plus besoin de multiplier les appareils sur ma table de chevet : l’enceinte fait office de radio, réveil et diffuseur de musique en un seul appareil. Et, désormais, je possède un chargeur directement sur la table de nuit, me libérant une prise sur la multiprise.

En revanche, petit bémol : pas de batterie intégrée. Il faudra donc impérativement la laisser branchée sur secteur pour en profiter. Un choix compréhensible pour une enceinte qui vise surtout un usage domestique, mais qui peut décevoir ceux qui cherchent une option totalement nomade. Alors, est-ce que cette petite enceinte Thomson RT850BT mérite sa place dans votre quotidien ? Absolument ! Pour son prix, de 49,90 €* je vous le rappelle, elle combine look rétro, technologie moderne et une belle qualité sonore. Et, vous, seriez-vous prêt à ajouter une touche vintage à votre salon ou à votre chambre ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

