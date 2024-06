Vivez une expérience sonore exceptionnelle avec le pack STEREO M2 de Teufel

Vous êtes peut-être de celles ou de ceux qui aiment vivre avec un fond musical constant, voire travailler. À titre personnel, le silence total, même quand je travaille, a tendance à m’oppresser. Le bruit de fond que j’installe dès que je commence ma journée m’aide à me concentrer sans que je sache réellement pourquoi. Quant à mon mari, la télévision, le canapé et la télécommande sont de précieux amis. En revanche, nous ne possédons pas encore de systèmes de son, qui nous permettraient d’apprécier, un peu plus, nos « moments sonores ». Je vais peut-être me laisser séduire par le pack de deux enceintes STEREO M2, de la marque Teufel, une marque allemande à la pointe de la technologie dans ce domaine. En ce moment, le pack M2 Teufel bénéficie d’une réduction de 100 € et affiche un prix de 899,99 €* au lieu de 999,99 €. Je vous le présente immédiatement.

Les points forts du pack STEREO M2 de Teufel

Pour commencer cette présentation, je vous donne d’abord un avis d’ordre général, j’entrerai dans des détails plus techniques ensuite. La première chose qui saute aux yeux, serait le design, simple, épuré, qui se fond dans toutes les décorations. Le pack est disponible en noir ou en blanc afin de coller à votre intérieur. De plus, le branchement est hyper simple, tout est fourni, et il se réalise en quelques minutes seulement. Quant aux fonctionnalités, sachez que cette paire d’enceintes dispose d’un son haute-fidélité, et vous permettra d’utiliser la plupart des plateformes de streaming musical via la Wi-Fi. De plus, le niveau électroacoustique est quasiment irréprochable, vous n’aurez donc pas besoin d’ajouter un amplificateur.

Les points forts du pack TEUFEL STEREO M2

En choisissant ce pack, vous comblerez tous vos besoins en matière de son. En effet, le système à trois voies avec haut-parleur coaxial SCA comme source sonore ponctuelle vous permettra d’explorer tous les univers. Ainsi, les films d’action, les séries, les jeux-vidéos ou un concert de musique classique, vous offriront un rendu sonore exceptionnel. De plus, il fonctionne avec AirPlay 2, une caractéristique qui vous procure le streaming sans perte et sans fil. De cette façon, vous pourrez vous connecter à Spotify Connect, Chromecast™ built in, radio Internet TuneIn ainsi qu’en Bluetooth pour un choix impressionnant.

Que faut-il savoir de plus sur le pack STEREO M2 de Teufel ?

Le pack d’enceintes est pilotable à distance via l’application Teufel Home App. Le système est doté d’un haut-parleur de grave Wok en Kevlar à longue portée, garantissant des médiums accrocheurs et des graves puissants. Pour les connexions, ce système dispose d’une entrée Line-In pour des dispositifs comme une platine, une entrée Optical-In pour une lecture labiale synchronisée. De plus, il dispose d’options pour connecter une télévision, un ordinateur portable, Ethernet et une sortie automatique du mode veille.

Enfin, la connexion sans fil entre les deux enceintes assure un véritable son stéréo d’une grande précision. Un petit rappel de l’offre en cours, et un code de réduction supplémentaire ? Vous pouvez, en effet, obtenir la gratuité des frais de port (19,99 €) en copiant le code suivant dans votre panier : VKF-S9C. Quant au prix, il est de 899,99 €* au lieu de 999,99 €, mais la promotion ne sera pas éternelle. C’est le moment de passer à l’action ! Que pensez-vous de ce bon plan ? Êtes-vous déjà utilisateurs de la marque Teufel ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 28 juin 2024 (8 h 45). NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier, par le site vendeur.