Adieu les lumbagos ! Il invente un kit pour ramasser les boules de pétanques avec les pieds

Pour certains cette activité rime avec amis, vacances, soleil… et Ricard*… Pour d’autres, c’est une activité quotidienne, voire un sport à part entière. Une idée ? Si on ajoute à cela quelques expressions liées à cette activité, du genre, « tu tires, ou tu pointes » ? Vous devriez normalement avoir deviné que nous parlons de pétanque !

Et qui dit pétanque, dit se baisser trois fois à chaque fin de manche… Pour ramasser ses trois boules et entamer la partie suivante… Lorsque l’on enchaîne les parties, cela peut vite devenir pénible, surtout quand il fait 40° à l’ombre des platanes.

Bien sûr, il existe les fameux fils aimantés, mais encore faut-il y penser, avoir une poche pour le ranger etc… Christophe Gaillard, un jeune inventeur, décide de remédier à ce problème récurrent des joueurs de pétanque: il invente le « Ramasse Ta Boule » ! Présentation.

Une idée ingénieuse

L’invention de Christophe Gaillard ne compte pas révolutionner les règles de la pétanque… Selon les régions, il y aura toujours des parties en 2 manches, et une belle en cas d’égalité… Les « fanny au comptoir » existeront toujours et la bonne humeur avec… Tout comme les frictions entre ceux qui conseillent et ceux qui jouent !

Là où le “ramasse ta boule” pourrait changer les choses, c’est dans le « ramassé » évidemment ! Pour l’utiliser, il sera parcontre compliqué de jouer pieds nus ou en tongs, , tout simplement parce que l’invention en question se clipse sur une chaussure et vient aimanter la boule de pétanque. Un petit plié de genou plus tard, et vous attrapez la boule sur votre chaussure… Il ne faudra donc plus vous baisser, mais lever la jambe, car les boules ne se téléportent toujours pas !

C’est quoi le « Ramasse Ta Boule » ?

L’idée est simple, mais elle a demandé trois ans de réflexion: une pince qui s’accroche sur la chaussure sans gêner le mouvement du pied; une coque imprimée en 3D qui renferme un puissant aimant, et le tour était joué…Enfin presque, car il a fallu trouver les fournisseurs de pinces, d’aimants, investir dans une imprimante 3D, proposer divers coloris…

500 pièces ont été fabriquées pour le lancement du « Ramasse Ta Boule » qui se vend sur le site au prix de 19.90€, jusqu’au 15 septembre 2021 (après cette date, il coûtera 24.90€), et dans quelques semaines, il devrait être disponible sur Amazon. Rappelons que le géant américain vend également des produits français, innovants, et fabriqués en France !

Un bel avenir pour le Ramasse Ta Boule !

D’après Christophe Gaillard, certains des meilleurs joueurs des championnats de pétanque sont déjà séduits par le concept. Et ils devraient tout naturellement le promouvoir à travers le monde, lors de compétitions. Pour que cette innovation reste française et la propriété intellectuelle de son concepteur, un brevet a été déposé.

Christophe Gaillard vise dans un premier temps les 320 000 licenciés de la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal. Mais il espère aussi qu’il séduira quelques-uns de trois millions de joueurs occasionnels.

Car le Ramasse Ta Boule s’adresse à tous les boulistes, et pas uniquement aux professionnels. Pour convaincre un maximum de joueur, le produit est proposé en différents coloris et peut même être personnalisé avec le logo d’un club ou d’une entreprise. Un cadeau sympa pour tous ceux qui aiment taquiner le cochonnet de temps à autres !

*L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.