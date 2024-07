Loco-Loco, La Mollette, Ôbaba, trois inventions françaises pour des vacances à la plage réussies

Qu’allez-vous faire à la plage cet été ? Vous ferez peut-être des châteaux de sable avec vos enfants, ou une partie endiablée de badminton avec votre volant qui, inévitablement, tombera sur la tête ou la serviette d’un touriste en train de lézarder sur le sable… Et si, au lieu des jeux de plage traditionnels, vous tentiez le LOCO-LOCO, un jeu inventé par un perpignanais qui trouvait que les jeux de plage n’avaient pas beaucoup évolués depuis son enfance… Eh oui, l’innovation est partout, y compris dans les jeux d’été, de pétanque ou de serviettes de plage. Découvrez le Loco-Loco et deux autres inventions pour des vacances à la plage originales !

Loco-Loco, un jeu de plage convivial et ludique

Loco-Loco « est un jeu d’adresse flottant, ludique et convivial, pour s’amuser en famille ou entre amis, à la plage comme à la piscine ». Voici comme l’inventeur le définit sur le site Loco-Loco. Concrètement, avec lui, vous pouvez jouer sur le sable, dans l’eau ou sur une pelouse dans votre jardin. Le jeu reprend le système du lancer de cerceaux, mais avec une quille centrale qui ressemble en tous points aux balises flottantes qui marquent un chenal par exemple. Cette invention est l’œuvre de Rodrigue Zabe, un artisan de Perpignan qui voulait inventer un nouveau jeu pour jouer à plusieurs sur l’eau ou sur le sable, sans déranger les personnes autour. On peut y jouer à six personnes et l’objectif est de lancer les cerceaux sur la quille flottante. Le Loco-loco se destine à tous les âges et promet de jolis moments en famille ou entre amis. Il est disponible en divers coloris flashy au prix de 35 €* sur le site Loco-Loco.

La Mollette, pour une partie de pétanque originale

Le jeu de la Mollette était sorti en 2021, et nous vous en avions parlé. Ce jeu se compose de boules de pétanque qui ne sont pas sphériques… Difficile de tirer ou de pointer pour se rapprocher du cochonnet, la boule fait un peu ce qu’elle veut ! La Mollette est un jeu de Pétanque créé par Christophe Abbé, Sculpteur et Designer de meubles et objets en métal. La forme asymétrique de la boule la rend absolument indomptable… Il faut de la chance et de l’adresse pour se rapprocher du cochonnet, ici appelé « Le Mollet » ! Ce jeu redistribue les cartes d’une partie de pétanque, car les débutants comme les experts de la boule sont remis au même niveau. Il est parfois très désagréable de jouer contre un expert qui ne vous laisse aucune chance de marquer le moindre point… Le coffret de 8 boules La Mollette est disponible au prix de 89 €* sur le site internet.

ÔBABA, le drap de plage qui ne s’envole pas !

ÔBABA est une marque française qui existe depuis 10 ans déjà et dont le succès ne se dément pas. Ils étaient parmi les premiers à proposer des draps de plage qui ne s’envolent pas grâce à de petites fixations qui se plantent dans le sable. Et c’est vraiment une belle innovation, car les serviettes qui s’envolent, c’est juste très pénible sur la plage non ? L’histoire ÔBABA commence en 2012 avec la création d’un nouveau produit innovant et deux ans de recherches pour proposer un produit design, pratique et adapté aux besoins de chacun…

Le drap de plage Made In France est né dans la région lilloise et depuis il a été souvent copié, mais jamais égalé ! ÔBABA dévoile 12 couleurs, deux collections capsules (SAINT-JAMES et DARCO) et le BIG et ses 8,5 m². 8 m² sur la plage rien que pour vous… Le rêve, non ? Le BIG est disponible ici au prix de 94,90 €*, et comparé au prix de cinq serviettes de plage de bonne qualité, mais sans les fixations, c’est un prix somme toute assez raisonnable. Que pensez-vous de ces trois inventions Made In France pour les vacances ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par les marques citées, mais relève du libre choix de l’auteur. NeozOne ne perçoit donc aucune commission liée à cet article.