La Mollette : il invente une boule de pétanque difforme pour des parties complètement loufoques

Vous aurez peut-être passé quelques heures sur un terrain de pétanque cet été, entre deux averses ? Mais vous serez également tombé sur des pros de la pétanque qui vous auront forcément empêcher de marque le moindre point. Rageant de voir ses boules dégommer, au moindre point potentiel non ?

Un designer spécialiste du mobilier en métal, Christophe Abbé, vient d’inventer un nouveau jeu de pétanque : la Mollette ! Déjà en vente sur le site de la marque, vous avez donc une année pour vous entraîner à manier ces boules un peu spéciales… Et, à coup sûr, marquer de nombreux points sur les prochaines parties… Présentation de ces boules un peu folles, qui devraient faire un malheur… Mais pas forcément plaire aux puristes de la « boule ronde » !

Une boule plutôt atypique

Atypique, c’est peut-être le mot parfait pour désigner cette boule… D’après son concepteur, même les champions de pétanque ne peuvent la maitriser… Et pour cause, même si elle a la forme d’une boule classique et sa matière, elle en est complètement différente… La Mollette est en fait, une boule difforme: elle possède trois bosses, ce qui la rend incontrôlable… Ou presque !

C’est lors d’une visite à Saint Paul de Vence (06), où la pétanque est un sport national, que Christophe imagine cette idée un peu folle. Et il trouve l’inspiration sur le marché, en voyant… une betterave ! Il achète puis congèle sa betterave et tente de la faire rouler… (Essayez, c’est assez folklorique) Il n’empêche que cette betterave devient le point de départ de son invention : La Mollette était née !

Deux ans pour développer la Mollette

Faire rouler une betterave c’est simple, mais la convertir en une boule d’acier n’a pas été de tout repos ! La boule pèse 620 grammes, soit le même poids qu’une boule ronde. Et il a fallu deux années pour créer les machines nécessaires à l’usinage de cette boule difforme, bien plus difficile à « mouler » qu’une simple sphère. Depuis peu, le coffret de 8 boules se vend au prix de 89€ sur le site La Mollette, ou directement sur le marché d’Annecy.

D’après Christophe Abbé, ce jeu rencontre un joli succès auprès du public… Nul besoin d’être un as de la pétanque pour gagner… Il faut une bonne dose de chance, puisque c’est finalement la boule qui décide de sa direction. On a trop envie d’essayer, pas vous ?

Une nouvelle variante de la pétanque ?

La Molette deviendra probablement une nouvelle variante de la pétanque provençale que l’on connaît tous… Cette dernière est issue de la « boule lyonnaise », qui se joue avec de plus grosses boules et sur un terrain délimité en trois zones, le but étant d’entrer dans le carré central en faisant 3 grands pas avant le lancé… Mais, pour ne pas exclure les personnes plus âgées, la pétanque provençale s’est adaptée… Depuis le début du 20ème siècle, on lance la boule depuis un cercle pour atteindre « le petit », ou « cochonnet » !

La boule de fort, ou boule angevine, quant à elle, est légèrement aplatie et cerclée de bois. Comme elles ne sont pas parfaitement rondes, elles mettent plus de temps à « rouler » et le jeu est plus corsé qu’avec la pétanque provençale, le centre de gravité étant différent.

On trouve également la boule bretonne, initialement fabriquée en bois, ou la boule nantaise… Il existe des jeux et règles différents dans chaque région de France ou presque… Peu importe, qu’elle soit lyonnaise, provençale ou molette, la pétanque, c’est toujours un bon moment à passer avec des amis!