Cinq inventions géniales autour de la pétanque

Alors, tu tires ou tu pointes ? Cette expression, nous l’entendons beaucoup en été lorsque nous partageons une partie de pétanque entre amis ou en famille. Pour celles et ceux qui ignoreraient de quoi nous parlons, la pétanque est un jeu provençal inventé en 1907 du côté de La Ciotat près de Marseille. Le jeu consiste à tirer avec des boules de pétanque fabriquées en acier (inox ou carbone) pour se rapprocher davantage d’une petite boule en bois ou plastique, que l’on appelle le cochonnet, le petit ou encore le bouchon. La pétanque est tout un art qui exprime le jeu et la convivialité. Ce sport, qui se pratique aussi à haut niveau, n’est pas encore un sport olympique, ce qui ne l’empêche pas d’être la cible de certaines inventions. Retour sur cinq inventions autour de la pétanque !

Le Cocholed de Raphaël Paesa

Raphaël Paesa, un technicien de 34 ans, pourrait bien avoir créé l’invention majeure de notre époque : le Cocholed. Ce petit cochonnet lumineux résistant aux chocs de boules de pétanque et aux « carreaux » est en train de révolutionner le monde de ce sport à Toulouse. Lancé suite à un défi lors d’une soirée pétanque barbecue, le Cocholed contient une LED intégrée pour une visibilité parfaite. Après des essais infructueux en impression 3D, Paesa a opté pour l’injection de plastique. Facilement allumable pour quatre heures de jeu, il est disponible en vert ou orange, fonctionnant avec une pile bouton. Avec plus de 2 300 exemplaires vendus en un an, même les professionnels adoptent le Cocholed. Une prochaine invention, un cercle lumineux, est en préparation. Retrouvez notre article complet sur le Cocholed.

Le jeu de La Molette par Christophe Abbé

L’adjectif « atypique » s’applique parfaitement à cette boule singulière… Même les champions de pétanque, d’après son créateur, ne parviennent pas à la maîtriser et cela n’est pas surprenant. Bien qu’elle ait l’apparence d’une boule classique et soit conçue de la même matière, la Mollette se distingue par sa forme déviante : elle arbore trois bosses. Ce qui la rend en grande partie incontrôlable, du moins en apparence. L’origine de cette idée pour la moins audacieuse remonte à une visite à Saint-Paul-de-Vence (06), où la pétanque règne en sport national. C’est là que Christophe a eu cette inspiration peu commune, puisée sur un marché en observant… une betterave ! Après l’achat et la congélation de la betterave, il s’est essayé à la faire rouler (un exercice assez pittoresque, essayez-le !). Étonnamment, cette betterave a servi de point de départ à son invention : voici comment la Mollette a vu le jour ! Retrouvez notre article complet sur le jeu La Mollette.

Le Ramasse Ta Boule de Christophe Gaillard

Lorsque la chaleur atteint 40 °C sous les platanes, récupérer ses trois boules pour la partie suivante peut vite devenir fastidieux. Bien que les fils aimantés soient une option, il faut encore y penser et avoir un endroit où les ranger. Face à ce problème fréquent des joueurs de pétanque, Christophe Gaillard, un jeune inventeur, décide d’apporter une solution avec le « Ramasse Ta Boule ». L’innovation réside dans la manière de ramasser les boules, à savoir sur le « ramassé » lui-même ! Cette invention se fixe à la chaussure et utilise un aimant puissant pour attirer la boule.

En pliant légèrement le genou, la boule est attrapée par la chaussure, éliminant le besoin de se baisser. Cependant, jouer pieds nus ou en tongs ne sera pas commode avec cet accessoire. Après trois ans de réflexion, Christophe a conçu une pince qui se fixe à la chaussure sans entraver le mouvement, une coque imprimée en 3D contenant l’aimant. Des fournisseurs de pinces aux aimants en passant par l’imprimante 3D, il a tout orchestré pour concrétiser son idée. Retrouvez notre article complet sur le Ramasse Ta Boule.

Le Bibock de Geoffrey Esnault

À la recherche d’une alternative originale aux jeux comme le mölkky, la pétanque ou le palet, Geoffrey souhaite conserver le concept de se rapprocher d’un objectif avec des éléments différents. En fouillant dans son garage, il rassemble des morceaux de bois et des restes de pots de peinture. Et avec une dose d’imagination, il donne naissance au Bibock, qu’il présente à ses amis. L’enthousiasme général l’incite à envisager une production à plus grande échelle, constat renforcé par le succès rapide de sa campagne sur Ulule. Mêlant les règles de la pétanque et du palet, le Bibock ne nécessite pas de maîtriser l’un ou l’autre pour gagner.

L’objectif consiste à lancer son bock ou palet le plus près du bock maître, tout en respectant les couleurs d’équipe pour éviter la défaite. Chaque manche vise 16 points et une équipe remportant tous les bocks gagne d’un coup. L’inventeur souligne que réussir au Bibock demande un peu de talent, mais surtout beaucoup de chance. Voilà un jeu 100 % français et convivial ! Retrouvez notre article complet sur le Bibock.

Le cercle lumineux de Yannick Fichou

Yannick Fichou, le régisseur d’une somptueuse villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, se distingue à la fois par son travail et par sa passion pour la pétanque. Impliqué dans tous les tournois de la commune, il est témoin des disputes entre les joueurs concernant le respect du cercle en plastique délimitant le jet de la boule. Afin de mettre un terme à ces querelles, il a conçu un astucieux système électronique, relate le site nicematin.com.

En combinant deux cercles en plastique et en intégrant des LEDs ainsi qu’une batterie entre eux, il a créé un cercle lumineux qui déclenche une alarme en cas de franchissement de sa limite. Malgré les trois mois de travail nécessaires et les défis rencontrés, Yannick demeure conscient que son innovation ne peut pas être brevetée, mais il a fait enregistrer sa création par un constat d’huissier pour protéger son concept. Il espère désormais trouver un distributeur intéressé par cette idée novatrice pour les jeux de boules.

