Bibock : il invente un jeu innovant à mi-chemin entre la pétanque et le palet

L’innovation est possible dans tous les domaines et pas seulement en médecine, informatique ou hautes technologies… La preuve avec l’invention d’un jeune Toulousain qui a opté pour un nouveau jeu estival appelé le « Bibock » ! Geoffrey Esnault a 33 ans, il est Toulousain d’adoption et designer industriel. En 2018, il fête ses 30 ans en famille et organise des olympiades. Mais, il se dit que les jeux classiques ne suffiront pas, et invente donc un nouveau jeu qui se situe à mi-chemin entre la pétanque et le jeu du palet. Il décide par la même occasion de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule… En quelques jours, il atteint la somme de 6253€ alors qu’il en espérait 1500€… Le Bibock verra donc bien le jour, et sera disponible dès ce mois d’août ! Découverte de ce drôle de jeu 100% invention française !

Comment lui est venue cette idée ?

Comme nous vous l’avons dit, Geoffrey cherchait un jeu original, qui diffère du mölkky, de la pétanque ou du palet, mais en gardant le principe de ces jeux: se rapprocher d’un but avec d’autres accessoires. Dans son garage, il dégotte quelques morceaux de bois, des fonds de pots de peinture et, avec une sacrée imagination, il invente le Bibock, qu’il présente à ses amis… Tous sont unanimes et adorent jouer à ce nouveau jeu inventé par leur pote ! Dans l’esprit de Geoffrey germe alors l’idée de le produire à plus grande échelle… Grâce à Ulule, et à sa campagne bouclée en quelques jours, il comprend que son Bibock a du potentiel…

Une création 100% made in France !

En 2020, Geoffrey devient papa, vit les différents confinements, puis son entreprise propose un plan social de départs volontaires… Le jeune homme, qui a gardé son Bibock dans un coin de sa tête, se dit que c’est le moment de sauter le pas et de concrétiser son idée. Pendant 7 mois, il se consacre à son invention à 100%. Pour le nom, Bibock est la contraction de bicolore et de bock (pour les bocks de bière). Il sillonne ensuite la France à la recherche d’entreprises pour fabriquer ses bocks (palets). Et c’est dans la Loire qu’il dégotte un fournisseur de bois écolabellisé, dans le Gers qu’il trouve un spécialiste du packaging et à Toulouse qu’il déniche l’imprimeur… Les quatre associés sont prêts à se lancer dans l’aventure du Bibock.

Et sinon, on joue comment au Bibock ?

Les règles du jeu sont en fait un mélange entre celles de la pétanque et celles du palet, mais il n’est pas nécessaire de savoir jouer à l’un ou à l’autre pour gagner au Bibock. L’objectif de ce jeu est de jeter son bock (ou palet) au plus près du bock maître (qui s’apparente au cochonnet à la pétanque), ou de venir se poser sur le bock maître. Attention, les bocks possèdent des couleurs différentes qui déterminent les équipes… Il faut donc se poser dessus en respectant la couleur sinon, c’est perdu ! Chaque manche se joue en 16 points mais si une équipe remporte la totalité des bocks, c’est gagné en une partie… Pour l’inventeur, il faut un peu de talent mais surtout beaucoup de chance pour remporter la partie ! La campagne Ulule a donc été couronnée de succès, il faut dire que le Bibock coûtait seulement 39.99€ en précommande. Les chanceux pourront recevoir leur premier exemplaire en août. Pour les autres, les commandes devraient être possibles dès le mois d’août 2022 si la production ne prend pas trop de retard… Sympa ce jeu 100% français non ? Restez au courant du lancement officiel en vous abonnant sur le site Bibock.