Quatre accessoires indispensables pour une randonnée « autonome » en eau et en électricité

Vous allez peut-être effectuer une randonnée pédestre avec bivouac, lors de vos prochaines vacances. Vous avez donc pensé à la tente de randonnée, petite et facile à monter et aux tapis de sol pour dormir un peu plus confortablement. Normalement, vous devriez avoir aussi dans votre sac à dos : un réchaud, un kit de gamelle, une lampe de poche et de la crème solaire. Nous vous proposons de découvrir quatre accessoires indispensables, qui vous permettront de vivre une randonnée plus sereine et plus confortable. Découvrez pourquoi les feuilles de savon, la batterie solaire, le purificateur d’eau ou encore le sac de douche solaire nous semblent être des éléments indispensables à emporter avec nous. C’est parti.

La batterie solaire

En choisissant d’opter pour une batterie solaire, vous vous offrez l’assurance de garder votre Smartphone toujours chargé. Lors de votre achat, choisissez de préférence une batterie disposant de deux ports de charge au moins. Cela vous permettra de pouvoir recharger votre Smartphone ainsi qu’une lampe ou tout autre accessoire indispensable.

Certains modèles intègrent également une lumière LED et plusieurs modes d’éclairage dont le stroboscope et SOS qui peuvent vous permettre d’alerter les secours en cas de besoin. Certains modèles se dotent aussi de petites manivelles dynamo qui assurent aussi de les recharger manuellement, même si le soleil n’est pas décidé à briller de mille feux. Retrouvez tous les modèles de batteries solaires portables disponibles sur Amazon.

Le sac de douche solaire

Ce petit accessoire est celui à posséder absolument pour maintenir une hygiène irréprochable, même au sommet de la montagne ! Léger et facile à transporter, la douche solaire vous permet de prendre une douche chaude ou de faire votre vaisselle grâce à un réservoir de 20 l. La plupart du temps, les sacs de douche solaires sont fabriqués en PVC extra solide, assurant ainsi sa durabilité et sa résistance. De plus, ce matériau est non toxique et respectueux de l’environnement.

La poignée de la douche est particulièrement robuste, vous permettant de l’accrocher n’importe où, en toute sécurité. C’est très simple de l’utiliser puisqu’il suffit de l’accrocher à un arbre et d’ouvrir la vanne du pommeau. Cependant, il faudra tout de même trouver un point d’eau potable pour remplir le réservoir, car il est déconseillé d’utiliser l’eau de pluie pour se laver. Il existe pléthore de modèles de sacs de douche solaires ! Retrouvez tous les modèles de sacs de douche solaires sur Amazon.

Les feuilles de savon

Les feuilles de savon sont un petit accessoire qui tient dans la poche, vous permettant de vous laver les mains ou le visage avec très peu d’eau. De plus, présentées dans une minuscule boîte, elles prendront seulement très peu de place dans votre sac. Se munir de feuilles de savon est un bon réflexe à adopter, notamment pour les personnes qui voyagent souvent ou qui passent beaucoup de temps à l’extérieur. Choisissez absolument des feuilles de savon fabriquées à partir d’ingrédients naturels.

En effet, les matières utilisées pour la fabrication des feuilles de savon sont importantes, car l’eau de rinçage sera rejetée dans la nature. L’utilisation de ces feuilles de savon est un jeu d’enfant, puisqu’elles sont pratiques et adaptées à une grande variété d’occasions. Elles conviennent aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Retrouvez tous les modèles de feuilles de savons disponibles sur Amazon.

Le purificateur d’eau ou paille filtrante de survie

Nous n’y pensons pas toujours, mais lorsque l’on est en randonnée, nous ne disposons pas toujours d’accès à l’eau potable. En mode survie, lorsque l’on trouve de l’eau, il faut la faire bouillir avant de la boire, mais ce n’est pas toujours simple. Les pailles filtrantes, très prisées par les randonneurs, assurent d’offrir de l’eau potable à partir de n’importe quel point d’eau trouvé sur le chemin.

Grâce à une paille filtrante, vous pouvez pleinement profiter de chaque moment de votre aventure tout en préservant votre santé. Rappelons qu’un humain normalement constitué doit absorber entre 1,3 à 2 l d’eau par jour pour rester bien hydraté ! Retrouvez tous les modèles de pailles filtrantes sur Amazon :

