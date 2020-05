Connaissez-vous les feuilles de savon ? Une alternative moins agressive que le gel hydroalcoolique

Vous ne supportez plus le gel hydroalcoolique ? Mais vous n’avez pas forcément de point d’eau à proximité ? Et si vous optiez pour les feuilles de savon ? Bien connues des randonneurs et des voyageurs, elles pourraient être une excellente alternative au gel hydroalcoolique agressif pour la peau.

Ces feuilles de savon se glissent dans votre sac. Il vous suffit d’avoir avec vous une petite bouteille d’eau pour pouvoir vous laver les mains quand bon vous semble ! Peu encombrantes et disponibles depuis longtemps sur le marché, elles pourraient connaître un nouvel engouement. Et puis n’oublions pas qu’il n’y a rien de mieux que l’eau et le savon pour se laver les mains !

Le gel hydroalcoolique est devenu en quelques semaines, le produit indispensable à notre survie (CQFD). Pourtant, les médecins sont formels, rien ne vaut un lavage à l’eau et au savon. Selon un test réalisé par la société Savonyl, le gel hydroalcoolique laisse des résidus sur les mains jusque 48h après son utilisation… Le savon nettoie les mains, ne laisse aucun résidu et n’agresse pas la peau.

Selon le Dr Roland Newman, médecin généraliste au groupement hospitalier Penn State Health, en Pennsylvanie (États-Unis), il faut utiliser du savon. Le savon libère les particules de saleté et de germes sur la surface. Celles-ci se lient à la mousse et au rinçage s’évacue avec l’eau usée. Le gel hydroalcoolique n’est pas rincé, les bactéries sont donc anéanties mais pas évacuées…

Les feuilles de savon l’alternative parfaite !

Nous avons nous-mêmes optés pour ces petites boîtes de feuille de savon… Elles sont vraiment très pratiques et s’emportent partout. Il faut seulement penser à sortir les feuilles les mains sèches et avoir une bouteille d’eau à portée de main.

Les feuilles de savons sont pratiques, livrées en petites boîtes de 20 à 50 feuilles. On peut ensuite acheter des recharges pour remplir les boîtes. Elles se dissolvent instantanément au contact de l’eau. Une seule feuille suffit à obtenir une mousse généreuse et efficace. Elles restent sèches et ne risquent pas de tâcher votre sac à main. Elles n’agressent pas la peau et il suffit de très peu d’eau pour les utiliser (lavage et rincage).

Enfin la sensation grasse de certains gels hydroalcooliques n’existe pas, tout comme la sensation de picotement… Un produit qui existe depuis longtemps mais qui pourrait bien devenir indispensable !

Photo d’illustration De The_Molostock / Shutterstock