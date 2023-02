Bon Plan : la batterie de secours à panneau solaire et dynamo Prunus (torche et radio) est à seulement 26,99 €

La marque Prunus a été fondée par un groupe de passionnés de radio qui privilégie la simplicité et la qualité. La société possède une dizaine d’années d’expérience dans la conception et la fabrication de radios. Ses produits sont distribués dans plus de cinquante pays. La radio portable Prunus J-369 figure parmi les meilleures ventes de la marque. Dans cet article, nous allons ainsi vous expliquer les particularités de ce modèle. Découvrez notamment ses modes d’alimentation, ses réglages, ses fonctionnalités, sa taille et son design.

Une radio portative qui propose quatre modes d’alimentation différents

Dotée d’une batterie rechargeable intégrée de 3 000 mAh, la radio portable Prunus J-369 constitue une conception de qualité supérieure. Afin de s’adapter à toutes les circonstances, cet appareil peut être alimenté via quatre méthodes différentes. L’alimentation via un câble micro USB est la méthode la plus simple au quotidien. Il suffit de brancher la radio sur son ordinateur ou sur une prise murale à l’aide d’un adaptateur. Ce poste de radio peut également fonctionner avec trois piles AA en passant en mode AA. En cas de coupure de courant chez soi ou lors des activités en plein air, le chargement via le panneau solaire est une autre possibilité. Mais si la météo ne le permet, il est toujours possible d’utiliser le mode d’alimentation par une manivelle. Une fois que l’appareil reçoit de l’énergie, l’indicateur de charge s’illumine.

La réception des stations de radio et les réglages

Cette radio analogique Prunus fonctionne sur les bandes FM (87 – 108 Mhz) et AM (520 – 1620 Khz). La recherche des stations s’effectue donc manuellement à l’aide de la molette « TUNING ». En général, la réception des stations est bonne. D’ailleurs, ce poste de radio dispose d’une antenne qui aide à capter la bonne fréquence. L’utilisateur peut rapidement passer d’une station à une autre selon ses envies, que ce soit pour écouter de la musique ou pour suivre les actualités. Le volume du son peut être réglé facilement via la molette dédiée. On peut également y brancher ses écouteurs via la prise Jack et écouter sa station préférée sans déranger les autres.

Les fonctionnalités supplémentaires

Cette radio portable est particulièrement fonctionnelle. Elle comporte une lampe de poche LED qui est surtout indispensable durant les campings, les randonnées, etc. Elle possède aussi une lampe de lecture, accessible en soulevant le panneau solaire. Ainsi, son utilisateur peut aisément lire son ouvrage préféré la nuit. L’alarme SOS est une autre fonction très appréciée sur ce poste de radio dynamo.

Lorsque la radio est réglée en mode SOS, elle émet des signaux vocaux et lumineux. La personne en détresse pourra par conséquent obtenir plus rapidement de l’aide. Et pour plus de praticité, la batterie Li-ion de cette radio portable est capable d’alimenter les Smartphones en cas d’urgence.

Le format et le design de cette radio portative

Cette radio portative Prunus est compacte avec ses dimensions de 155 × 42 × 94 mm. Légère, elle pèse seulement 364 g. Elle se glisse facilement dans un sac à dos. Elle se transporte aisément grâce à une dragonne. Ainsi, vous pourrez écouter vos stations favorites où vous voulez (à la pêche, en camping, au jardin, à la maison…). Quant au design de ce poste de radio, il est attachant en associant deux belles couleurs, jaune et noir. D’après les 576 évaluations recueillies auprès des acheteurs vérifiés sur Amazon, ce produit a obtenu une note de 4,5 sur 5 en moyenne. Il est maintenant disponible à 26,99 €.