Everything Proof Kit : la ligne de vêtements dédiée aux randonneurs dépasse les 239 000 € sur Kickstarter

Les randonnées en montagne ou en forêt doivent être préparées minutieusement pour se prémunir des risques liés à l’environnement et aux conditions météorologiques pouvant rapidement changer. Hormis la crème solaire, les gourdes, la trousse à pharmacie et les matériels d’orientation tels qu’un GPS, il est fortement conseillé d’opter pour une tenue adaptée au trekking. Réalisé par Graphene-X, le Everything Proof Kit est composé d’une chemise et d’un pantalon conçus pour les randonnées. Il se présente comme la solution idéale pour bénéficier d’une protection optimale dans n’importe quel type d’environnement. Ce produit fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Des vêtements conçus en graphène

À l’instar d’autres produits de Graphene-X, la chemise et le pantalon du Everything Proof Kit sont réalisés en partie à partir de graphène. La chemise est constituée à 28 % de ce matériau, à 67 % de coton et à 5 % d’élasthanne. Le pantalon, quant à lui, est composé de 95 % de graphène et de 5 % de spandex. Si la marque privilégie ce matériau bidimensionnel cristallin dans la conception de ses produits, c’est en raison de son excellente résistance à l’usure, mais également de son côté bactériostatique et de sa conductivité thermique optimale. Cette dernière garantit une bonne régulation de la température corporelle, durant les efforts.

Des vêtements imperméables bénéficiant d’une excellente respirabilité

Pour garantir le confort du porteur et lui procurer une excellente protection contre l’humidité, l’entreprise Graphene-X s’est penchée sur l’imperméabilité et la respirabilité de l’Everything Proof Kit. Si le graphène est déjà un excellent thermorégulateur, la marque a équipé ses vêtements de systèmes d’aération à la pointe de la technologie pour évacuer plus efficacement les vapeurs d’eau. La chemise est dotée de six ouvertures améliorant l’évacuation de la chaleur et limitant les risques de condensation. Concernant le pantalon, il est équipé de fermetures latérales qui, une fois ouvertes, améliorent significativement son aération. D’autre part, pour rendre ses vêtements parfaitement imperméables, Graphene-X a décidé de les recouvrir d’un revêtement hydrofuge. Pour information, la chemise et le pantalon de l’Everything Proof Kit ont un indice de respirabilité et d’imperméabilité de 20K.

Des vêtements pensés pour répondre aux besoins de tous types de randonneurs

Proposant différents compartiments et poches, le Everything Proof Kit a été conçu pour répondre aux besoins de différents types de randonneurs. Pour les grands voyageurs qui souhaitent toujours garder leur passeport à portée de main, la chemise met à leur disposition une poche spécialement dédiée à ce type de document. Le pantalon, quant à lui, est équipé de compartiments pouvant accueillir des genouillères et des protège-tibias, pour ceux qui aiment s’adonner à des randonnées à moto ou à vélo. Il met également à la disposition des randonneurs sept poches avec des fermetures imperméables, permettant de transporter des objets sensibles à l’humidité, une poche conçue pour ranger un couteau pliant ainsi qu’une porte-hache.

Par ailleurs, dans les environnements soumis à de fortes chaleurs, il peut être transformé rapidement en short pour que le porteur puisse bénéficier d’une meilleure aération au niveau de ses jambes. Pour les Super Early Bird, le prix de la chemise est à environ 100 € et celui du pantalon, à 255 € approximativement. Concernant le kit complet, il est proposé à un peu plus de 347 €. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la campagne de crowfunding de l’Everything Proof Kit a permis à Graphene-X de lever plus de 239 000 €, un montant nettement plus élevé que son objectif initial de 27 500 €. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cette innovation textile ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.