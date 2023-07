Sawyer Micro Squeeze, l’invention d’un filtre portable multifonction pour être autonome en eau

Vous profiterez peut-être, cette année, de ce que l’on appelle l’été indien ou l’arrière-saison pour prendre vos vacances. Et vous opterez probablement pour le calme d’une randonnée en montagne, une fois les touristes estivaux retournés au travail. Si vous pratiquez la randonnée en montagne ou le bivouac, vous savez combien la filtration de l’eau est primordiale. Nous pouvons nous passer de nourriture, mais il est impossible pour le corps humain de ne pas s’hydrater. Lorsque les bouteilles sont vides et que l’on découvre un lac, il est tentant de prélever de l’eau pour s’hydrater. Or, ces eaux ne doivent jamais être consommées sans être filtrées. Nous vous proposons de découvrir un petit accessoire indispensable pour filtrer l’eau lors de randonnées : le filtre à eau Sawyer Micro Squeeze.

Pourquoi s’équiper d’un filtre à eau en randonnée ?

Boire de l’eau non filtrée, c’est un peu « jouer avec sa vie » et potentiellement contracter des maladies graves. S’équiper d’un filtre à eau est alors la meilleure alternative pour consommer de l’eau en toute sécurité. Tout d’abord, les impuretés mécaniques, visibles à l’œil nu, peuvent particulièrement être rebutantes. Dans ces eaux non filtrées, il est aussi possible de retrouver des polluants chimiques ou biologiques, que vous ne détecterez ni à l’œil nu ni même au goût. Ils peuvent provenir d’excréments d’animaux, par exemple, et provoquer de violentes diarrhées. Enfin, même si c’est assez rare en montagne, il est possible de retrouver des traces de pesticides issus des cultures agricoles environnantes dans les eaux courantes.

Présentation complète du Filtre à eau Sawyer Micro Squeeze

Le filtre à eau Sawyer Micro Squeeze sera votre meilleur allié pour votre prochaine randonnée. Cependant, vous pouvez aussi l’utiliser en camping ou lors de vos déplacements professionnels dans les pays étrangers. Il dispose d’une filtration mécanique fondée sur la dialyse médicale et peut éliminer jusqu’à 99,99999 % toutes les bactéries connues et 99,9999 % tous les protozoaires, offrant une eau pure et sûre. Concernant sa capacité de filtration, vous serez tranquille pour un bon moment, puisqu’il est capable de filtrer jusqu’à 360 000 l d’eau. Il ne vous gênera pas non plus lors de vos marches et prendra peu de place dans votre sac à dos, car il pèse seulement 57 g, un petit poids, mais une énorme capacité de filtration donc.

Lorsque vous recevrez votre filtre, vous recevrez aussi un sachet de 1 l, une paille, un adaptateur de nettoyage SP150, un joint de rechange et une seringue de nettoyage pour faciliter l’entretien. Ce filtre à eau est également compatible avec toutes les bouteilles en PET commerciales de 1 ou 2 l, garantissant une grande polyvalence d’utilisation. Il est essentiel pour tout sac à dos de randonneurs adeptes du trekking, mais également dans une trousse de premiers secours ou équipement de camping. Vous pouvez le retrouver à la vente sur plusieurs sites spécialisés comme Mon Réchaud ou Aventure Nordique, ainsi que sur Amazon.

Comment utiliser le filtre Sawyer Micro Squeeze ?

Pour utiliser ce filtre à eau, il suffit de remplir le sac à compression avec l’eau de la source, de fixer le filtre Micro Squeeze et de boire grâce au bouchon amovible. Polyvalent, il peut également être vissé sur des bouteilles d’eau ou de soda grâce à son filetage standard. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances pour utiliser ce filtre. Très intuitif et facile à mettre en place, vous devriez absolument le glisser dans votre sac à dos pour vos futures pérégrinations.

