« Adieu les remontées mécaniques », Vipera, l’invention de skis à chenilles électriques

Les stations de ski font, en février et en mars, le plein de touristes en mal de sensations fortes. Les pistes de ski deviennent un magnifique terrain de jeu, et les skieurs s’en donnent à cœur joie ! En revanche, si vous avez déjà tenté l’expérience, vous savez que vous perdez un temps fou dans les immenses files d’attente des remontées mécaniques ! Inventées en 1908, en Allemagne, elles ont changé la vie des skieurs du monde entier. Vous aussi, vous êtes lassés des longues files d’attente aux remontées mécaniques ? Et si vous pouviez gravir les pentes sans quitter vos skis… et sans transpirer ? Voici Vipera, un système innovant de skis motorisés électriques qui pourrait bien révolutionner vos escapades hivernales. Conçu par la startup de Boston Frigid Dynamics, Vipera promet de vous faire dévaler (et grimper !) les pistes avec style et un petit coup de boost électrique. Prêt pour une virée hors-piste en toute autonomie ? C’est parti !

Un moteur dans vos skis et l’aventure commence

Le système Vipera, actuellement en prototype, se compose de deux skis tout-terrain équipés de moteurs électriques. À l’avant, une batterie lithium-ion ; à l’arrière, une chenille motorisée, comme sur une motoneige, capable de délivrer jusqu’à 25 Nm de couple. Résultat ? Une vitesse de pointe de 32 km/h et une autonomie de 16 km sur une charge de trois heures. Vous contrôlez tout grâce à une télécommande sans fil intégrée directement dans l’une des poignées de bâtons : accélération, freinage, changement de mode… tout est sous contrôle ! Et si la batterie faiblit ? Pas de panique : une seconde batterie optionnelle permet de prolonger le plaisir.

Entre puissance et polyvalence : à vous de jouer !

Ce qui rend Vipera vraiment séduisant, c’est sa modularité. Vous pouvez choisir de conserver les moteurs fixés aux skis tout au long de votre balade, ou bien les retirer pour une descente 100 % naturelle. Certes, avec 9,5 kg au total (moteurs et batteries), votre sac à dos sera plus lourd… mais le plaisir de dévaler la montagne après une montée assistée en vaut bien la peine ! De plus, ces moteurs sont ultra-silencieux : fini les vrombissements des motoneiges, place au bruissement feutré de la neige sous vos pieds. Et, c’est un peu comme le badge de télépéage sur l’autoroute, un joli pied-de-nez à ceux qui attendent sagement leur tour, coincé dans des files de voiture, parfois interminables !

Un investissement pour des sensations uniques

Côté tarif, l’innovation a un prix : comptez 2 999 dollars (environ 2 780 €) pour vous offrir ces skis motorisés. Oui, il faut tout de même être certain de l’amortir, car ce n’est pas réellement donné ! De plus, les fixations et les chaussures ne sont pas incluses, ce qui élève davantage le prix initial. Les premières livraisons sont prévues pour septembre, avec possibilité de précommander dès maintenant via un acompte de 199 dollars (approximativement 185 €).

À ce prix, vous misez sur l’avenir du ski tout-terrain, plus écologique et plus fun ! Pour en savoir plus ou effectuer une précommande, rendez-vous sur le site officiel : friggidynamics.com. Et vous, tentés par l’aventure motorisée ? Seriez-vous prêt à troquer les files d’attente contre la liberté d’une ascension autonome et sans stress ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’invention ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .