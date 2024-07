Adieu les bouchons, le badge de télépéage ULYS est gratuit et vous ne pourrez plus vous en passer !

Depuis quelques années déjà, j’ai une astuce pour éviter les bouchons, et si vous êtes ce que l’on appelle « un grand rouleur », vous devez déjà la connaître. Sur mon pare-brise se trouve un petit boitier qui se révèle magique à l’approche des barrières de télépéage. Je vis en Seine-et-Marne, notre fils vit en Normandie et nos vacances se déroulent dans le sud, ou le sud-ouest ! Les Franciliens connaissent parfaitement la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78), la porte de sortie vers l’ouest. Quant au départ vers le sud, c’est celle de Fleury en Bière (77) qui bouchonne. Des files interminables de voitures patientent parfois des heures pour passer le péage. Avec un badge de télépéage, le temps gagné est phénoménal et je ne m’en passerai pour rien au monde (notre test ici) ! Cet été, Ulys vous propose de voyager gratuitement sur les autoroutes de France, et d’ailleurs, pendant 12 mois*, sans engagement. Comment est-ce possible ? Je vais tout vous expliquer.

Un tarif très intéressant

Comme la plupart des badges de télépéage, je paie un abonnement uniquement lorsque je l’utilise. Dans mon cas, et parce que, généralement, je l’utilise deux mois par an, août pour mon départ et septembre pour mon retour, il me revient à 4 € par an en termes d’abonnement. Si je l’utilisais chaque mois de l’année, il me reviendrait donc à 24 € par an, d’abonnement. Le prix des péages reste le même que pour tous les autres usagers, mais je gagne un temps fou. Les péages sont ensuite prélevés directement sur mon compte bancaire, le 25 du mois suivant l’utilisation.

Comment voyager gratuitement cet été ?

Ulys, est le badge de télépéage affilié au groupe Vinci Autoroutes, mais il vous permet d’emprunter toutes les autoroutes d’autres réseaux. Le badge Ulys Classic se trouve déjà sur le pare-brise de plus de 6 millions d’automobilistes, un signe de confiance quant à la fiabilité de ce badge. Pour ma part, je n’ai eu, qu’une fois, à déplorer un dysfonctionnement, le badge m’a été renvoyé gratuitement dans la semaine. Cet été, Ulys vous propose donc, l’abonnement gratuit pendant 12 mois, sans engagement. Durant un an, vous pourrez de ce fait emprunter tous les péages de France, en payant exactement le même tarif que ceux qui patientent des heures sous le cagnard ! En temps normal, l’abonnement est facturé 2 € par mois d’utilisation, et gratuit, bien entendu, lorsque vous ne déclenchez aucune barrière de péage dans le mois. En imaginant que vous empruntiez un péage chaque jour de l’année, ce seront donc 24 € d’économisés pour votre péage.

Un incroyable gain de temps aux péages

Concrètement, il fonctionne comme tous les autres badges de télépéage, vous l’installez sur votre pare-brise, une fois qu’il est activé par votre abonnement. Lorsque vous approchez d’un péage, deux choix s’offrent à vous : le télépéage classique avec arrêt, ou le télépéage à 30 km/h. Vous les repérerez au logo orange « t » sur les barrières de péage. Le badge Ulys Classic fonctionne sur toutes les barrières de péage, indépendamment de la société d’autoroutes qui les possède (Vince, Sanef, etc.). De plus, vous pouvez aussi voyager au Portugal et en Espagne moyennant un petit supplément.

Une option à laquelle il faut réfléchir si, comme moi, vous passez vos vacances du côté de Perpignan et que vous prévoyez de petites escapades en Espagne. Plus d’informations sur le badge Ulys et toutes ses fonctionnalités. Et, vous ? Êtes-vous déjà utilisateur de télépéage ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Offre valable du 07/06/2024 au 05/08/2024, sur Ulys.com

