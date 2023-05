Nous avons testé (et définitivement adopté) le pack recharge électrique, parking et télépéage Ulys

Les ponts de mai approchent à grands pas, et cette année, ils seront nombreux. Trois lundis seront fériés, ainsi que le long pont de quatre jours de l’ascension pour ceux qui pourront poser leur vendredi. Les longs weekends de mai sont généralement des moments privilégiés pour partir se ressourcer quelques jours. Qui dit départ en weekend, dit aussi embouteillages sur les routes, et longue file d’attente aux différents péages français. Il existe un système qui vous fera gagner un temps fou sur ces barrières de péage, le télépéage. Plusieurs entreprises proposent ce service, mais arrêtons-nous sur la société Ulys, puisque nous avons pu tester le badge « Pack Recharge Électrique + Télépéage ». Mais, comment fonctionne le télépéage ? Quels sont les services proposés par Ulys ? Et, quels sont les avantages et les inconvénients du télépéage ? On va tout vous expliquer.

Le principe du télépéage, comment ça marche ?

Le télépéage est un système de paiement électronique des péages autoroutiers. Il permet aux automobilistes de passer les barrières de péage sans avoir à s’arrêter pour payer en espèces ou par carte bancaire. Le fonctionnement du télépéage repose sur l’utilisation d’une carte électronique appelée badge ou télébadge. Ce badge est associé à un compte et se fixe sur le pare-brise du véhicule. Lorsque le véhicule approche d’une barrière de péage équipée du système de télépéage, un lecteur électronique lit le code de la carte du badge et enregistre le passage du véhicule. Le montant du péage est ensuite incrémenté sur votre compte et le total de la facture est prélevé le mois suivant. Le télépéage est un système pratique pour les automobilistes qui peuvent ainsi éviter les files d’attente aux barrières de péage et gagner du temps sur leurs trajets. Il est également un moyen de paiement pratique qui permet de payer le péage en une seule fois à la fin du mois, ce qui facilite le suivi des consommations et rend la vie plus facile sur la route.

Ulys c’est qui ?

Ulys est une solution de paiement de péage, parking, et recharge électrique. Elle permet aux automobilistes de payer leurs péages grâce à un badge électronique, sans avoir à s’arrêter aux barrières de péage. Le badge Ulys est fixé sur le pare-brise du véhicule et est associé à un compte. Lorsque le véhicule passe sous une barrière de péage équipée du système Ulys, un lecteur électronique détecte le badge et enregistre automatiquement le montant du péage sur votre compte. Le badge Ulys est accepté sur toutes les autoroutes de France, mais également en Espagne, au Portugal et en Italie (option à activer).

La solution Ulys pour les péages

La première des solutions s’adresse à tous les automobilistes, ou motards, et se présente sous la forme d’un badge à coller sur le pare-brise ou à présenter à la barrière. Vous pouvez l’utiliser les voies de péage classiques, mais également les voies réservées au télépéage en passant de manière plus fluide sans s’arrêter. Pour le premier, vous devrez vous arrêter devant la barrière pour qu’elle détecte votre badge, pour le T30, vous pourrez passer à une vitesse de 30 km/h sous le portique.

Financièrement parlant, vous n’avez rien à payer, si vous n’utilisez pas le badge. Vous ne payez que 2 € par mois si vous l’utilisez. Concrètement, le montant de 2 € est prélevé uniquement si vous utilisez le badge, quel que soit le nombre de fois que vous l’utilisez dans le mois. Si vous ne vous en servez pas, c’est 0 € !

Pass de recharge Ulys

Le pass de « recharge Ulys » permet quant à lui de recharger la batterie de votre voiture électrique sur la quasi-totalité des bornes disponibles en France (un seul pass valable partout en France). L’application permet de géolocaliser une borne électrique disponible à proximité. C’est vraiment très commode.

Le pass est sans engagement (ni abonnement) et 10 % du montant de vos recharges est automatiquement déduit de vos prochaines factures. Aucun montant à avancer, la facture totale de vos recharges mensuelles est automatiquement prélevée le mois suivant sur votre compte. L’application permet également de suivre vos consos et de retrouver toutes vos factures en un seul clic.

Une application dédiée et tout-en-un

Pour vous simplifier la route, Ulys met à votre disposition une application gratuite qui vous permet de retrouver les parkings et les bornes de recharges disponibles à proximité. Ainsi que de suivre vos consommations depuis l’espace client et d’accéder aux réductions du club d’avantages Ulys Team. L’application est disponible sur iOS et Android. Vous cherchez un parking, il suffit de cliquer sur l’onglet dédié et de lancer le GPS intégré pour vous y rendre. C’est vraiment très pratique. Pour le parking (Indigo) que nous avons testé sur Lyon, il est quand même nécessaire de prendre un ticket à l’entrée, le badge est ensuite automatiquement détecté à la sortie du parking.

Idem si vous avez besoin d’une borne de recharge pour votre véhicule électrique. On affiche la carte, on sélectionne la borne la plus proche et on laisse le GPS nous guider jusqu’à destination.

Il suffit ensuite de scanner la borne avec la carte pass Ulys pour recharger son véhicule. Difficile de faire plus simple et plus pratique.

Les avantages et les inconvénients du télépéage.

Vous vous dites peut-être que vous n’êtes pas un gros rouleur et que le télépéage ne vous sera pas utile. C’est une idée reçue, car même pour un seul trajet dans l’année, vous pourriez gagner un temps inespéré, surtout si vous avez l’habitude de louer du samedi au samedi, par exemple ! Sur certaines barrières de péage, ce sont parfois des files d’attente de plusieurs dizaines de minutes qui attendent les usagers. Lors des célèbres chassés-croisés, les grands péages comme celui de Saint Arnoult en Yvelines (78), Bourg-Lès-Valence (26) ou encore Vienne – Reventin (38), ce sont parfois des heures d’attente. Avec le télépéage, vous n’attendez que quelques minutes, et encore, parfois, vous passez comme « une lettre à la poste ». Avec Ulys, vous pouvez aussi suivre votre consommation sur l’application, une excellente idée, car l’un des inconvénients est de ne pas connaître le prix du péage lorsque vous le passez ! La « surprise » se dévoile sur votre compte bancaire le mois suivant.

Quant aux inconvénients, ils ne sont pas nombreux, mais si nous devions en citer un, ce serait au niveau du risque de panne du badge… C’est un appareil électronique, donc il peut être « victime » d’une panne, et ne pas correspondre avec la barrière. Dans ce cas, il suffit de demander un nouveau badge, mais en attendant, il faut disposer d’un autre moyen de paiement, et faire appel à un agent des péages, mais rassurez-vous, cela n’arrive pratiquement jamais. Enfin, le dernier point concerne plutôt les usagers qui s’engouffrent sur les portiques Télépéage, sans badge. Il est très pénible de se retrouver bloqué alors que l’on est censé ne pas s’arrêter. Néanmoins, ce n’est pas la faute des badges, juste un mauvais comportement ou une faute d’inattention de certains automobilistes, et ça, nous ne pouvons pas y faire grand-chose !

Conclusion :

Le pass de recharge électrique et le Badge Télépéage Ulys regroupent dans une seule application le paiement du péage, le parking et la recharge électrique. Il suffit de commander son badge et le fixer sur son parebrise pour automatiser le passage aux péages et l’accès aux entrées et sorties des parkings. Cela permet de gagner un temps important, que ce soit pour des trajets ponctuels ou plus réguliers. Pour le pass de recharge électrique, il suffit de commander votre Pass Ulys (valable partout en France) pour profiter des nombreuses bornes disponibles en France. L’ensemble regroupe les trois services, ce qui est vraiment très commode au quotidien. Si vous souhaitez l’essayer, le badge Télépéage Ulys est actuellement Offert jusqu’à la fin d’année. Pour le Pass Ulys Electric, il est à 14,90 € en lieu de 19,90 € et vous avez −10 % du montant de vos recharges déduit de vos prochaines factures. Pour le badge télépéage, si vous n’utilisez pas le péage, les mois non utilisés ne coutent rien, c’est sans engagement ni préavis de résiliation. Que demander de plus ?

Les plus

Tout-en-un, une solution de paiement pour vos dépenses

Une application intuitive qui regroupe tous les service

0 € si vous ne l’utilisez pas

Les moins

Le système de parking pas totalement automatisé sur certains parkings (on chipote)