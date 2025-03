Les 6 inconvénients du Pass Télépéage Ulys que l’entreprise ne mentionne JAMAIS !

Vos vacances d’été sont réservées, et vous apercevez, avec horreur, que votre départ (ou votre retour) coïncide avec l’un des chassés-croisés de l’été, entre juillettistes et aoutiens ! À vous les files d’attente interminables au péage, et les « c’est quand qu’on arrive » des enfants, alors que vous avez démarré dix minutes plus tôt ! Revenons aux files d’attente interminables au péage, ça vous parle ? Ce moment où, alors que vous êtes à deux doigts de passer, un automobiliste devant vous se débat avec sa carte bleue qui ne passe pas; son ticket perdu ou son coffre qu’il doit ouvrir en urgence pour retrouver sa monnaie ?

Pour éviter ces scènes de frustration, le badge Ulys Télépéage se présente comme LA solution miracle même si je ne dois pas avoir de chance ! En effet, je ne compte plus les fois où un automobiliste se colle à la borne télépéage sans badge : le truc qui m’énerve comme vous ne pouvez pas l’imaginer ! Le badge, quand vous l’avez vraiment, c’est un gain de temps assuré, mais également quelques effets secondaires que vous n’aviez peut-être pas anticipés… Lesquels ? Réponses dans cet article.

Vous arrivez plus tôt chez votre belle-mère (et ce n’était pas prévu).

Avec le badge télépéage Ulys, plus besoin de faire la queue au péage ! Vous glissez tranquillement sur la voie réservée, en passant à 30 km/h quand même, il ne s’agit de rouler à 130 km/h en passant… Et, là, vous saluez les autres, qui attendent aux autres bornes. Résultat ? Vous gagnez du temps, trop de temps. tellement que vous arrivez plus tôt chez votre belle-mère alors que vous aviez tout misé sur un retard tactique. Adieu les excuses bidon du genre « On a été coincés au péage », « Il y avait un monde fou »… Dommage, vous allez devoir affronter le repas en entier ! Bon au moins, le rosbeef du dimanche sera parfaitement cuit et vous n’essuierez pas de réflexions désobligeantes !

Finie l’excuse de la CB oubliée : vous payez, c’est tout

Avant, le péage, c’était aussi l’occasion rêvée de jouer la carte du « Zut, j’ai oublié ma carte bleue… Tu peux payer ? »… Et, si votre belle-mère se trouvait sur le siège arrière, elle dégainait sa carte bancaire, genre : laisse, c’est pour moi ! Avec le badge Ulys, ce petit plaisir sournois disparaît à jamais. Plus moyen de feindre une distraction au moment fatidique : le paiement est automatique, et la facture est prélevée directement sur votre compte. Bon, le vrai problème, c’est le partage du péage entre passagers, cela pourrait compliquer le retour des paiements !

Vous ne payez pas quand vous ne l’utilisez pas… et c’est un piège !

Bonne nouvelle : si vous ne prenez pas l’autoroute, le badge ne vous coûte rien. Mauvaise nouvelle : vous allez être tenté de dépenser ces 2 € ailleurs. Après tout, cet argent économisé pourrait très bien servir à un achat impulsif : un gadget inutile sur internet, une énième coque de téléphone dont vous n’aviez pas besoin ou pire… un abonnement à une plateforme de streaming dont vous avez déjà vu tout le catalogue. Moralité ? Un abonnement à 2 € qui n’est pas dépensé devient rapidement un billet de 20 € évaporé dans des achats aléatoires. Personnellement, j’ignore si je « réinvestis » ces 20 € ailleurs, car vraiment, c’est une somme modique !

En plus du péage, vous l’utilisez en parking… et perdez votre voiture sans le ticket !

Alors ça, c’est la galère et cela m’est arrivé dans un grand centre commercial en Province, je vis en région parisienne ! En effet, Ulys ne s’arrête pas aux autoroutes, il est aussi valable dans de nombreux parkings (villes, gares, aéroports). Un vrai gain de temps, car vous n’avez plus besoin de prendre de ticket ni de dégainer votre carte bleue. Le problème étant que sans ticket papier, plus aucun repère ! Vous vous garez sans penser à noter l’étage ni le secteur, persuadé que votre mémoire effectuera le travail. Résultat ? Une demi-heure à errer dans le parking en scrutant chaque allée pour retrouver votre voiture, alors que d’autres sortent en sifflotant avec leur ticket bien en main. Et, je ne le souhaite à personne, j’étais à deux doigts d’appeler la Police Nationale pour vol de véhicules. La honte !

Vous le recevez sous 48 heures… et vous devez le coller vous-même

Ulys se commande en ligne et arrive chez vous sous 48 heures. Sur le papier, c’est rapide, mais quand on attend un colis, ces deux jours paraissent interminables (surtout si vous avez prévu un départ en week-end). Et, une fois reçu, c’est à vous de jouer : il faut coller le badge sur le pare-brise. Et, là, c’est le drame. Où le mettre pour qu’il soit bien détecté ? Trop haut, trop bas, à gauche, à droite ? Vous testez, repositionnez, doutez… Bref, une mission que vous pensiez anodine devient un dilemme existentiel. Le mien se trouve juste au-dessus de la fixation du rétroviseur… Attention à l’installer afin qu’il soit détectable pour les portiques. On évite donc le côté passager sous peine de devoir se contorsionner lors du passage au péage.

Six mois offerts. Et, une surprise sur la première facture

Ulys propose six mois gratuits pour vous appâter, ce qui est plutôt sympa. Mais, soyons honnêtes : qui se souvient de l’existence de cet abonnement au bout de six mois ? Lorsque la première facture arrive, c’est souvent une surprise. « Tiens, c’est quoi ces 2 € ? » Un rapide retour en arrière vous rappelle que vous aviez souscrit à un badge de télépéage. Mais, bon, à ce stade, vous êtes devenu accro à votre passage fluide au péage… alors, vous continuez évidemment !

Alors, prêt à adopter Ulys (et ses petites conséquences) ?

Vous l’aurez compris, ces petits inconvénients n’en sont pas réellement, on plaisante :). Avec son passage express aux péages, son utilisation en parking et son paiement automatique, le badge Ulys Télépéage a de nombreux atouts pour simplifier la vie des automobilistes. Alors, ce badge est-il fait pour vous ou préférez-vous garder le charme des longues files d’attente et des discussions enflammées au péage ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .