PatrolCare, le « bouclier de protection prédictif » qui protège les patrouilleurs autoroutiers

Nous connaissons tous, sur nos autoroutes, ces camions jaunes qui assurent notre sécurité ! On les appelle les « patrouilleurs » et ils exercent un métier parmi les plus dangereux. En effet, ils interviennent sur des chaussées sur lesquelles les voitures roulent à 130 km/h et les camions à 90 km/h ! En 2023, 144 accidents ont concerné des patrouilleurs autoroutiers et depuis 2002, 28 personnes travaillant sur le réseau autoroutier ont été tuées, selon personnel-autoroutes.fr. Face à cette réalité préoccupante, une avancée majeure a été récompensée : PatrolCare, développé par Cyclope.ai, filiale de VINCI Autoroutes, lauréat du Prix de l’Innovation 2024 de la sécurité routière. Une technologie basée sur l’IA qui pourrait bien sauver les vies de ceux qui protègent les nôtres. Découverte.

Une technologie au service de la sécurité des intervenants

Les accidents avec les patrouilleurs autoroutiers sont généralement d’une grande violence et dus à la vitesse excessive, à la non-visibilité ou à l’inattention des chauffeurs. Souvent garés sur la bande d’arrêt d’urgence, ils se retrouvent percutés par des camions lancés à pleine vitesse ! PatrolCare revêt une importance vitale pour ces employés ! Ce dispositif utilise l’intelligence artificielle pour surveiller en temps réel l’environnement des véhicules d’intervention et détecter les trajectoires potentiellement dangereuses des usagers de la route.

PatrolCare déclenche une alarme en cas de danger

Lorsque le patrouilleur s’immobilise, cela provoque le déclenchement d’une caméra installée à l’arrière du véhicule. Cette dernière couvre jusqu’à 250 mètres derrière le véhicule et sur la totalité des voies de la route sur laquelle il est immobilisé. Les images captées sont analysées en temps réel par une IA qui sait identifier les trajectoires « à risque ». Prenons l’exemple d’un camion qui se maintiendrait sur la file de droite alors que le patrouilleur est à l’arrêt. Lorsqu’il va entrer dans la zone des 250 mètres et s’il ne se déporte pas sur la gauche, une alarme lumineuse et une sirène vont retentir. Avec un niveau de décibels à 120, il est évident qu’elle sera entendue de loin. Le but, prévenir le patrouilleur d’un danger et lui laisser le temps de se mettre à l’abri, et prévenir le conducteur pour qu’il puisse agir avant le choc annoncé !

Des résultats, déjà concrets et c’est une excellente nouvelle !

PatrolCare est déjà installé sur 40 véhicules d’intervention du réseau VINCI Autoroutes, et l’objectif est d’en équiper 160 de plus avant la fin de cette année. Pour le moment réservée aux patrouilleurs puisque développée en partenariat avec VINCI Autoroutes, cette invention intéresse aussi les véhicules de secours et les dépanneurs, soumis aux mêmes risques que les patrouilleurs. PatrolCare est un dispositif primé lors du Prix de l’Innovation 2024 et reconnu par la Sécurité Routière qui estime que PatrolCare pourrait devenir une norme pour tous les véhicules d’intervention sur les autoroutes de France.

Pour avoir déjà assisté à un accident dans lequel un camion a percuté un véhicule de patrouille, je peux vous assurer que la violence est extrême et le camion d'assistance pulvérisé. Heureusement, ce jour-là, le patrouilleur était loin de son véhicule, sinon il n'aurait pas survécu, c'est une certitude ! Plus d'informations sur le site de Vinci-autoroutes.