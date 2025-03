« Un potentiel énorme », un panneau solaire qui s’intègre sous les glissières de sécurité

Les routes ont un énorme potentiel en termes d’énergie solaire. Avec un réseau routier long de plus de 130 000 km, l’Europe pourrait devenir une référence mondiale en la matière. Conscientes des enjeux liés à l’exploitation de ces infrastructures en tant que source d’électricité verte, le centre de recherche espagnol Tecnalia et la société italienne Vita International ont développé des barrières routières innovantes qui intègrent des panneaux photovoltaïques. Selon les estimations, le système peut produire 25 MWh d’électricité verte par an pour chaque kilomètre de route. Cela représente une production annuelle d’environ 600 kWh par kilowatt de puissance installée. En plus de leur fonction consistant à produire de l’électricité, les barrières routières solaires de Tecnalia et Vita International sont conçues pour améliorer la sécurité des usagers des voies de circulation.

Transformer les routes en source d’énergie

Vita international est une entreprise ayant une expérience solide en matière de conception de barrières routières. Ses produits arborent pour la plupart un design alliant le métal et le bois. Dans le cadre de son partenariat avec Tecnalia, la société italienne utilisera ainsi des panneaux solaires à la place de ce dernier. La nouvelle barrière routière photovoltaïque est dotée d’une feuille plate légèrement inclinée vers le haut sur laquelle est monté un module solaire. En plus de favoriser la production d’électricité verte, grâce à une meilleure exposition au soleil, cette disposition est essentielle pour la sécurité des motocyclistes dans la mesure où elle s’avère plus sure en cas de collision.

Une conception intelligente

Fait intéressant, Tecnalia et Vita International ont veillé à ce que les panneaux solaires soient faciles à nettoyer et à remplacer en cas d’endommagement. De plus, ils sont équipés d’un revêtement qui offre une protection contre l’abrasion et les éléments. Pour réduire l’effet de la perte de luminosité entrainée par les véhicules sur la capacité de production de l’installation, un système d’électronique de puissance avancé qui isole les modules ombrés est prévu. Comme si cela ne suffisait pas, la barrière est également équipée d’une technologie qui exploite des schémas de connexion spéciaux pour maximiser la production électrique.

Alimenter les infrastructures routières de manière durable

Le dispositif fera bientôt l’objet d’un test en Italie. Il sera déployé sur un tronçon de 100 mètres d’une aire de service autoroutière entre Turin et Trieste. Cette étape devrait permettre d’évaluer ses performances en toute saison. En fonction des résultats, le concept pourrait être étendu à d’autres routes et autoroutes en Europe. Pour ce qui est de l’électricité produite, elle est censée servir à l’alimentation des infrastructures routières telles que les lampadaires, les feux de signalisation, les systèmes de ventilation des tunnels, etc. Plus d’informations sur le site vitainternational.it. Que pensez-vous de l’installation de rails routiers photovoltaïques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .