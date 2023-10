Un ingénieur dévoile une astuce étonnante pour économiser jusqu’à 30 % sur les péages autoroutiers

Lorsque l’on part ou que l’on revient de vacances, il est un budget que nous devons considérer : les péages autoroutiers. Cette année, ils ont d’ailleurs augmenté en moyenne de 4,75 % selon le site Tout sur mes finances. Une augmentation qui n’est pas négligeable, surtout sur de longs trajets ou si ceux-ci sont fréquents. Le saviez-vous qu’il existait une astuce pour faire diminuer votre facture de péage et qu’elle était plutôt simple à mettre en œuvre ? Cependant, il est fort probable que vos trajets seront un peu plus longs en temps, puisque l’idée est d’entrer et de sortir de l’autoroute pour payer moins cher. Décryptage de Franck Saless, un ingénieur nantais qui a trouvé la faille des péages autoroutiers.

Quelle est la faille découverte par Franck Saless ?

Dans un rapport de la Cour des comptes, l’ingénieur découvre une faille. Un ancien directeur de concessions d’autoroutes expliquait que « quelqu’un qui connaîtrait parfaitement les tarifs d’autoroutes pourrait payer moins cher, simplement en sortant et en rentrant à nouveau à certaines sorties définies ». C’est ainsi qu’il définit cette faille, interrogé pour le magazine Complément d’enquête diffusé sur France 2 en juin dernier. Toujours pour le magazine d’information, il se lance sur un trajet Nantes-Angers qui normalement coûte 9,80 € en restant sur l’autoroute. En sortant de l’autoroute à la barrière d’Ancenis, puis en rentrant de nouveau à la même barrière, mais de l’autre côté, il a payé 8,60 € en tout, soit une économie de 1,20 € ou 12 % environ. Si l’on suit son raisonnement, plus on sort, et moins nous payons. Vous pouvez tester le coût de votre trajet avec et sans sortie sur le site Autoroute-éco.fr. Selon l’ingénieur, il serait possible d’économiser 30 % sur certains trajets.

Prenons l’exemple d’un Paris – Angers…

Pour un trajet qui part du péage de St Arnoult (78) sur l’A11 et qui va jusqu’au péage de Corzé, le coût du trajet sans sortie est de 31,70 €. Si l’on sort 5 fois de l’autoroute pour y rentrer juste après, l’économie est de 4,80 € soit 15,1 %, le trajet vous coûtera 26,90 €. Cependant, il faut noter que votre temps de trajet sera rallongé de quelques minutes, le temps d’entrée et de sortir et de passer le péage. En optant pour un badge de télépéage, vous pouvez cependant récupérer le temps perdu aux postes de péage. Une astuce intelligente, mais qui demande un peu d’organisation. Nous regrettons que l’indication de consommation de carburant ne soit pas indiquée. En effet, il semble évident que l’on consommera un peu plus en effectuant ces manœuvres, au lieu de maintenir une vitesse constante sur autoroute.

Retour sur l’invention du péage en France ?

Au départ, les péages devaient être temporaires et servir uniquement pour rentabiliser la construction des autoroutes. Le 1ᵉʳ juillet 1961, la France a inauguré sa première autoroute à péage, nommée l’autoroute Estérel-Côte d’Azur, qui s’étend sur 63 km, reliant Puget-sur-Argens dans le Var à Mandelieu dans les Alpes-Maritimes. Pour emprunter cette autoroute, les usagers devaient débourser 250 anciens francs, équivalant à 3,99 €. La France a choisi un modèle de financement basé sur le principe « utilisateur = payeur » pour développer son réseau autoroutier, plutôt que de faire peser la charge sur les contribuables. Ce modèle permet, entre autres, de faire contribuer équitablement les poids lourds et les usagers étrangers à l’entretien et à l’usure de nos autoroutes. Et cela fait donc 62 ans que le provisoire dure ! À méditer ! Que pensez-vous de cette astuce ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .