Radior dévoile un vélo électrique équipé d’une suspension « révolutionnaire » en lame composite

Dans le monde des vélos électriques, comme dans de nombreux secteurs économiques ou commerciaux, les innovations vont bon train. Et, c’est une bonne nouvelle me direz-vous ! Les ventes de vélos ont explosé en 2020, pendant la crise de la COVID. À l’inverse, ces ventes auraient chuté de plus de 5 % en 2023, par rapport à 2022, selon l’Observatoire du cycle. Ces chiffres en relative baisse n’ont pas empêché la marche française Radior de progresser en matière de vélos électriques. Déjà réputée pour ses modèles Made In France, la start-up a présenté lors des ProDays 2024, un modèle de VAE disposant d’une suspension arrière en lame composite tirée. Mais, quel est ce matériau et pourquoi pourrait-il révolutionner le marché des vélos électriques ? Je vous explique tout immédiatement.

Une marque qui privilégie l’économie locale

L’entreprise est basée en région Auvergne-Rhône-Alpes, et fabrique donc des vélos électriques. Mais, son leitmotiv est surtout de promouvoir le Made In France, de privilégier l’industrie locale. De plus, dans la mesure du possible, Radior intègre un maximum de composants fabriqués en France, dans les vélos qui sortent de ses ateliers. Lors du salon ProDays, qui s’est déroulé à Toulouse, Radior a présenté le « Radior K », un vélo électrique que Benjamin Lefèvre, responsable commercial chez Radior, qualifie plus de showbike que de « produit fini ». En effet, ce vélo est davantage, pour la marque, l’occasion d’intégrer une suspension arrière totalement inédite fabriqué en lame tirée composite.

Une lame tirée composite

Étrange expression que voilà si vous n’êtes pas experts en matériaux innovants… Pour comprendre l’importance de ce matériau dans les cycles, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Pour fabriquer ce composant, l’entreprise a fait appelle à Motion Engineering, l’un des spécialistes locaux, en la matière. Une lame composite tirée pour un vélo électrique est une pièce fabriquée à partir de matériaux composites, tels que des fibres de carbone ou de verre, qui sont renforcées par une matrice de résine. Radior a choisi le carbone, un matériau ultra léger parfait pour les vélos électriques. La suspension est une pièce courbée conçue avec plusieurs couches de carbone. Chauffée dans une étuve puis pressée, elle a la particularité de pouvoir se tordre sans casser, pour revenir à sa forme initiale. Par sa configuration, elle ne nécessite aucun entretien.

De nombreux avantages

Le poids du vélo électrique représente fréquemment un problème pour les utilisateurs. Choisir la lame composite tirée, c’est grandement alléger le vélo, et par conséquent, améliorer son efficacité. De plus, ce matériau ne se brise pas, il se déforme, limitant ainsi l’entretien et les réparations. Le composant utilisé par Motion Engineering pour les vélos Radior, a bien entendu, été breveté (Brevet : WO2016207570), afin que cette invention reste entre les mains de ses inventeurs.

Quant à la destination des vélos électriques, elle ne serait pas pour les VTT électriques, mais « plutôt pour du VTT de type balade, ou du VTT Crosscountry très tranquille. On peut aussi réfléchir à des lames plus dures et plus longues pour d’autres usages », conclut Benjamin Lefèvre. Que pensez-vous de ce nouveau matériau ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .