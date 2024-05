Les inconvénients des vélos électriques sur lesquels les vendeurs ne préfèrent pas s’attarder

Depuis quelques années maintenant, le vélo électrique s’est imposé comme un nouveau moyen de transport. En 2023, les ventes de cycles ont chuté de 14 % comparées aux chiffres de 2022 avec 2,23 millions de vélos vendus, contre 2,59 millions l’année précédente. Ces chiffres, avancés par Union Sport et Cycles, précisent néanmoins que 30 % de ces ventes concernent des vélos électriques. Ces VAE (vélo à assistance électrique) sont vendus à grands coups d’arguments écologiques et économiques. Largement plébiscités, depuis la crise sanitaire de la COVID 19, ils offrent une alternative aux transports en commun, et permettent de délaisser la voiture, pour un moyen de transport plus « vert ». Cependant, les vélos électriques présentent également quelques inconvénients qu’il est préférable de considérer avant d’investir. Lesquels ? Je vous explique tout immédiatement !

Inconvénient n° 1 : le prix d’achat

Les VAE restent, pour le moment, des vélos qui nécessitent un budget élevé. Certes, ils bénéficient d’aides nationales ou locales, mais la somme à investir n’est pas envisageable pour tous. Bien sûr, il existe des vélos électriques à prix accessibles, mais la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. En effet, pour un vélo électrique fiable, vous devrez tabler sur une somme allant de 1 500 € à 5 000 €. Un prix qui peut être rédhibitoire pour certains.

Inconvénient n° 2 : le coût de l’entretien

Sur un vélo classique, l’entretien ne coûte pas grand-chose et il est simple de le faire soi-même : pression des pneus, graissage, vérification des freins, etc. Sur un vélo électrique, le coût d’un entretien doit être réalisé par un professionnel, et sera donc plus élevé. De plus, le changement de la batterie se réalise tous les 5 ans, pour un coût moyen de 500 €.

Inconvénient n° 3 : vitesse limitée

La réglementation européenne impose une vitesse maximale pour les VAE à 25 km/h en assistance électrique. Bien entendu, en mode manuel, et, par conséquent, en pédalant, vous n’êtes pas restreint. Néanmoins, les « bons cyclistes » dépassent allègrement les 25 km/h, et peuvent avoir l’impression de « se traîner » avec un VAE. Il existe des vélos électriques plus rapides, allant jusqu’à 45 km/h, mais ils sont considérés comme des cyclomoteurs, et nécessitent donc le permis AM. On les appelle des « speeds bikes ».

Inconvénient n° 4 : des risques de vols amplifiés

Pour garantir la sécurité de votre VAE, vous devrez nécessairement investir dans un système anti-vol spécifique. Ces vélos ont une forte valeur marchande, et sont très recherchés. Ils suscitent de ce fait l’intérêt des voleurs. De plus, les batteries, si laissées sur le vélo, et amovibles, sont également très recherchées. Il est par ailleurs souvent conseillé de souscrire une assurance spécifique contre le vol, ce qui ajoute un coût supplémentaire.

Inconvénient n° 5 : autonomie limitée

Avant d’acheter un vélo électrique, vous devrez évaluer les distances que vous aurez à parcourir. En effet, certains VAE d’entrée, ou de moyenne gamme, disposent d’autonomie limitée. Si vous devez parcourir 50 km par jour, vous devrez choisir un modèle adapté, et donc un modèle plus cher.

Inconvénient n° 6 : écologique, oui, mais…

Les batteries lithium-ion, qui équipent la plupart des vélos électriques, présentent des défis écologiques importants. Leur recyclage est compliqué en raison de la dangerosité de leurs composants. Par conséquent, le vélo classique reste nettement plus respectueux de l’environnement que le vélo à assistance électrique (VAE).

Des inconvénients certes, mais également des avantages !

Vous connaissez désormais les inconvénients d’un vélo électrique, et vous pourrez en tenir compte, avant d’acquérir votre appareil. Néanmoins, le vélo électrique conserve certains avantages indéniables, qui pourront vous conforter dans vos choix :

Moins polluant que la voiture si vous optez désormais pour le VAE Facile à utiliser, même pour les moins sportifs d’entre nous Coût beaucoup moins élevé que pour une voiture Profitez des joies des balades à vélos sans les efforts physiques inhérents à un vélo classique !



Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .