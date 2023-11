Pourquoi acheter votre matériel de ski en déstockage est une bonne idée ?

Les vacances de la Toussaint sont terminées et les prochaines seront celles de Noël ! Pour certains, cette période rime avec neige, montagne et sports d’hiver. Et pour une semaine de vacances à la montagne réussie, il faut découvrir les joies du ski ou du snowboard. Cependant, partir une semaine en vacances d’hiver en famille représente un énorme budget. Entre la location saisonnière, les forfaits de remontée mécanique et les équipements pour skier, la note peut être très salée. Pourquoi ne choisiriez-vous pas l’option déstockage pour vos équipements de sports d’hiver ?

Avantage n° 1 : de grosses économies en perspective

Concrètement, lorsque vous décidez de pratiquer le ski, il vous faut au moins des skis, des bâtons, des chaussures adéquates, des lunettes, un bonnet, des gants adaptés ainsi que des vêtements chauds et imperméables. Tous ces éléments réunis, à multiplier par le nombre de personnes participant à la semaine de vacances, représentent un budget très important. En choisissant d’acheter tout ce matériel d’occasion, vous économiserez au moins 50 % sur vos achats liés au matériel. Il faut savoir que l’achat de ski uniquement, qui comprend les skis, les fixations et les chaussures, représentera un budget approximatif de 600 €, si vous achetez neuf. Avec le même budget et exclusivement pour les skis, sans les bâtons, vous pourrez donc équiper deux, voire trois personnes !

Avantage n° 2 : essayer avant d’acheter neuf !

Lorsqu’on débute dans le monde des sports d’hiver, comment savoir si cela va nous convenir ou si nous allons réussir à tenir sur des skis ou sur un snowboard ? En achetant du matériel d’occasion ou déstocké, cela vous permet en quelque sorte de tester, avant de réaliser un achat définitif. Pour les plus aguerris, c’est aussi une solution pour tester un autre matériel avant d’acheter neuf si celui-ci convient. Prenons l’exemple d’une paire de skis neuve, de la marque Dynastar, l’une des références en la matière, avec Rossignol ou Salomon. Neuve, cette paire de skis coûte 449,90 €. Si vous la choisissez d’occasion, le prix chute à 109,90 €. N’est-ce pas là une belle économie, en sachant que les skis d’occasion ont été vérifiés avant d’être remis en vente, garantissant ainsi votre sécurité ? Rien ne vous empêchera, après avoir testé, d’en acheter des neufs, tout en revendant votre paire d’occasion.

Avantage n° 3 : un geste écologique

En achetant du matériel neuf, vous contribuez à augmenter la quantité de déchets produits lors de la fabrication. De plus, si vous jetez votre ancien matériel, pensant qu’il ne peut plus servir, vous augmentez, cette fois-ci, la quantité de déchets à recycler, si tant est que le matériel soit recyclable d’ailleurs. Alors qu’en choisissant un matériel reconditionné ou d’occasion, vous participez à la préservation de la planète, en donnant une deuxième, voire une troisième ou une quatrième vie, au matériel encore tout à fait utilisable et performant.

Avantage n° 4 : du matériel toujours au top

Dans le monde du ski, comme dans tous les domaines, les innovations et la technologie avancent plus vite que vos besoins. Et lorsque vous pratiquez le ski une à deux semaines par an, avez-vous vraiment besoin de glisser sur les pistes avec du matériel dernier cri d’une marque à la mode ? Vous pouvez aussi trouver du matériel de haute technologie, voire de nouveaux produits, mais à des prix cassés. Ce qui vous permettra de skier avec du matériel sophistiqué, mais sans exploser votre budget. Si, ensuite, le ski devient une passion et que vous le pratiquez à haute dose, il sera alors temps d’investir dans du matériel dernier cri acheté neuf.

Avantage n° 5 : beaucoup plus de choix

Généralement, lorsque l’on envisage d’acheter du matériel de ski, surtout lorsque l’on débute ou que la pratique est occasionnelle, nous prévoyons un budget. Et parfois, le budget prévu ne nous permet pas réellement de choisir parmi divers modèles. En choisissant l’achat de ski d’occasion, vous élargissez votre palette de modèles à disposition. Et c’est encore plus vrai si le budget est limité, car il est difficile de trouver une paire de skis ou un anorak de haute qualité à des sommes raisonnables. Que vous aimiez les skis classiques ou un peu plus colorés, vous aurez aussi le choix des tailles, des couleurs sans, bien entendu, altérer les performances du matériel choisi.

Comment savoir si le matériel d’occasion est en bon état ?

Sur les sites spécialisés, on ne peut pas réellement parler de matériel d’occasion, qui sous-entend qu’il a déjà été utilisé par un particulier. Les sites de déstockage proposent du matériel vérifié et reconditionné, qui conserve toutes ses qualités originelles. Ainsi, sur chaque fiche produit, vous pourrez vérifier les « petits défauts » qui concernent le produit choisi. Par exemple, pour une paire de skis, vous pourrez savoir qu’il présente des rayures ou parfois des accrocs esthétiques légers sur la sérigraphie. De plus, vos skis vous seront livrés avec le fartage et l’affûtage effectués. Pour des chaussures d’occasion vendues 49,90 € au lieu de 250 €, vous saurez qu’elles peuvent présenter quelques rayures et traces d’usure. Mais une fois encore, rien qui n’entravera votre sécurité !

Un petit mot pour conclure et vous encourager vers un achat responsable ?

Choisir le déstockage pour vos équipements de ski se révèle être une stratégie gagnante à plusieurs niveaux. De considérables économies réalisées, souvent autour de 50 %, font de cette option une alliée précieuse pour votre portefeuille. L’opportunité d’essayer avant d’acheter offre une sécurité et une flexibilité accrues, particulièrement bénéfiques pour les débutants cherchant à s’initier aux plaisirs du ski sans investissement massif. Outre ses avantages financiers, le déstockage s’inscrit dans une démarche écologique responsable. En réduisant la demande de production de nouveaux équipements, vous contribuez à la préservation de l’environnement en prolongeant la vie utile des articles de ski existants. Ainsi, avant de dévaler les pentes enneigées, considérez le déstockage comme la clé pour des vacances de ski économiques, écologiques et adaptées à vos besoins. Une démarche qui, au-delà des pistes, vous emmène vers une approche durable et réfléchie de la pratique du ski.